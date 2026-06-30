Préstamos personales: cómo acceder a $20.000.000 y cuáles son las tasas de interés

En el mercado financiero existe una gran variedad de préstamos personales que se presentan como herramientas de financiamiento para quienes necesiten afrontar gastos imprevistos, cancelar deudas o realizar proyectos. Cada banco determina un monto máximo, el tiempo de devolución y la tasa de interés de antemano para sus líneas de crédito.

Los préstamos personales disponibles en el mercado durante junio Shutterstock

Algunas entidades financieras, como Banco Nación, Banco Provincia, Galicia y BBVA, ofrecen préstamos personales para empleados en relación de dependencia, jubilados y pensionados que reúnan las condiciones establecidas por cada uno de ellos. Además, se puede acceder a estos de forma online por medio del home banking o la aplicación del banco.

A continuación, estos son algunos de los préstamos personales disponibles en el mercado durante junio, según los requisitos de cada entidad financiera.

Banco Nación

La línea de “Préstamos personales para empleados” que ofrece el BNA es de libre destino y está dirigida a aquellos clientes que cobran sus haberes a través del banco. Ofrece un monto mínimo de $10.000, que se puede extender hasta $100 millones. Todos los usuarios pueden solicitar devolver el monto prestado hasta 72 meses, es decir, seis años. Se ofrece una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 56%, con un Costo Financiero Total del 93,32%.

Estas son las condiciones que establece la entidad bancaria para esta línea de crédito:

Personas humanas cuya edad al término del préstamo no supere la prevista para acogerse al régimen jubilatorio.

Quienes perciban sus haberes a través de un convenio de pago de haberes con el BNA.

Contratados en relación de dependencia y por locación de servicios que perciban sus honorarios a través de una cuenta abierta en el Banco Nación.

Quienes perciban sus haberes mediante acreditación por intermedio del Sistema Nacional de Pagos.

El importe de la cuota no debe superar el 35% del haber mensual. El porcentaje de afectación se realizará tomando como base la primera cuota del préstamo calculada para 30 días.

Cabe aclarar que la cuota del préstamo se debita de forma automática de la cuenta habilitada para el cobro de haberes. Tiene el sistema de amortización francés, un método de pago de préstamos donde la cuota mensual es fija y constante durante toda la vida del crédito.

Banco Provincia

Estos son los préstamos personales que ofrece el Banco Provincia

La línea del Bapro está dirigida tanto a clientes que perciben su sueldo o haberes previsionales en el banco como a quienes trabajan de forma independiente. Sin embargo, en cada caso hay distintos requisitos y beneficios:

Quienes cobran su salario o jubilación en la entidad financiera pueden recibir hasta $50 millones con una tasa nominal anual vencida (TNAV) del 97,40%. Tienen tiempo de devolverlo en hasta 36 meses y se puede solicitar de forma online.

En el caso de quienes no reciben su sueldo o jubilación por el Bapro y se desempeñan como monotributistas o autónomos, pueden solicitar hasta $3 millones con una TNAV fija de 99,10%. Se puede pedir en la sucursal más cercana de la entidad financiera y el período de devolución es de hasta 24 meses.

En ambos casos no hay límite de edad para gestionar el préstamo personal por el Banco Provincia. Las cuotas siempre vencen el último día hábil de cada mes y se debitan automáticamente de la caja de ahorro asociada. Puede afectar hasta el 35% de los ingresos netos líquidos del cliente.

BBVA

Los préstamos personales del BBVA tienen una tasa fija con sistema de amortización francés. La TEA es de 240,51%, con un CFT que ronda el 323%. Se ofrecen entre $10.000 y $40 millones, aunque el monto se puede extender hasta $70 millones si se solicita en una sucursal. El plazo máximo de devolución es hasta 72 meses.

Estas son las condiciones que establece la entidad financiera para acceder a este financiamiento:

Tener entre 18 y 74 años.

Contar con una antigüedad laboral en relación de dependencia con acreditación de haberes en BBVA de tres meses. Quienes no cobran por este medio y los profesionales independientes deben probar un año de permanencia en la profesión actual. En tanto, los comerciantes y autónomos independientes deben contar con dos años de antigüedad en la actividad vigente.

Galicia

Los préstamos personales que ofrece el Banco Galicia

El Banco Galicia ofrece préstamos personales que pueden destinarse a cualquier finalidad, sin restricciones de uso. Tiene un límite de financiación de $30,4 millones. A su vez, cuenta con cuotas fijas y plazos de entre seis y 72 meses, siguiendo el sistema francés de amortización.

Se diferencia porque el primer vencimiento es a los 45 días de la solicitud del préstamo. En tanto, sus tasas de interés varían según el perfil del cliente:

Éminent: pueden acceder a una TEA de 125,22%, con CFT con IVA del 165,29%.

Plus/Gold: reciben una TEA del 197,15% y un CFT con IVA del 269,03%.

Move: adquieren una TEA de 282,70% y un CFT con IVA de 398,19%.

De todos modos, la tasa definitiva se determina según el perfil crediticio y se informa antes de confirmar la operación.

En tanto, estos son los requisitos que solicita la entidad financiera para acceder a esta línea de préstamos: