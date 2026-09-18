Presupuesto 2027: en qué sectores el Gobierno hará un gasto mayor con respecto a este año

El proyecto de Presupuesto 2027 prevé un aumento real del gasto de la Administración Nacional de 5,7% respecto de este año, de acuerdo con un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) realizado sobre la base de las proyecciones oficiales. La recuperación, sin embargo, es dispar: mientras algunas áreas incrementan sus partidas, otras mantienen fuertes caídas en comparación con 2023.

El Gobierno proyecta una inflación de 29% para 2026 y de 18% para 2027. Con esos supuestos, el gasto total pasaría de $191,1 billones en 2026 a $202,1 billones en 2027, medidos a precios constantes del próximo año.

La cifra representa una reversión de la tendencia descendente que se inició en 2021, pero todavía está lejos de los niveles de años anteriores. Frente a 2023, el gasto total sería 26,5% menor en términos reales.

Salud y deuda, entre las mayores subas

Dentro del presupuesto, Salud y Deuda Pública aparecen entre las áreas con mayor incremento respecto de 2026: ambas tendrían una suba real de 16%.

En Salud, el gasto pasaría de $11 billones este año a $12,8 billones en 2027. En la comparación con 2023, la partida mostraría una suba real de 30%.

ACIJ introduce una salvedad sobre esta comparación: el crecimiento está fuertemente influido por un cambio en el financiamiento del PAMI. Desde 2024, parte de los recursos del instituto comenzó a canalizarse mediante transferencias del Tesoro registradas dentro de la función Salud. Por eso, una parte del incremento refleja un cambio en la forma de contabilizar el gasto y no necesariamente un aumento equivalente de los recursos destinados a las prestaciones.

La Deuda Pública pasaría de $16 billones a $18,6 billones, también a precios de 2027. Aunque supone una recuperación de 16% frente a 2026, el monto todavía sería 26% inferior al de 2023.

Otra de las subas significativas se registra en Administración Gubernamental, cuyo gasto crecería 10%, de $9 billones a $9,9 billones.

Servicios sociales: una recuperación desigual

Los Servicios Sociales, que constituyen la principal finalidad del gasto de la Administración Nacional, tendrían un incremento real de 6,1% en 2027. El presupuesto pasaría de $142,3 billones a $150,9 billones.

Sin embargo, la comparación con 2023 vuelve a mostrar una caída considerable: el gasto sería 16% menor que aquel año.

Dentro de este grupo, la evolución es heterogénea. Seguridad Social tendría una suba de 5% frente a 2026 y quedaría apenas 2% por debajo de 2023.

Educación y Cultura aumentaría alrededor de 6% respecto de este año, pero el gasto continuaría 44% por debajo del nivel de 2023.

En Trabajo, Promoción y Asistencia Social, el incremento interanual sería de apenas 2%. En términos reales, el gasto quedaría 74% por debajo del de 2023.

En Agua Potable y Alcantarillado, la suba sería de 2%, aunque la partida seguiría 93% por debajo de 2023. En Vivienda y Urbanismo, el descenso acumulado llegaría al 99%.

Según ACIJ, el 40% de la reducción total del gasto entre 2023 y 2026 se explica por la caída de las partidas de servicios sociales. Otro 38% corresponde a servicios económicos, donde se incluyen, entre otros rubros, subsidios a tarifas y energía e infraestructura vial.

Universidades: más presupuesto que este año, pero menos que en 2023

Las universidades nacionales constituyen otro de los puntos de la discusión presupuestaria.

El programa Desarrollo de la Educación Superior mantendría en 2027 un presupuesto similar al vigente en 2026. De acuerdo con el análisis de ACIJ, esto implica que los recursos serían 24,9% inferiores en términos reales a los de 2023.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calculó que necesitaría $11 billones para cumplir con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo contempla $7,5 billones.

ACIJ señala además que el proyecto no incorpora partidas específicas para cumplir con esa norma, en un contexto en el que las universidades mantienen una disputa judicial con el Poder Ejecutivo por su aplicación.

Infancias: la diferencia entre las prestaciones que se actualizan y las que no

El presupuesto destinado a transferencias monetarias para niños, niñas y adolescentes se ubicaría en 2027 en un nivel similar al de 2023.

Pero detrás de ese dato general existen diferencias importantes entre las prestaciones.

La AUH, las Asignaciones Familiares y el Plan 1000 Días, cuyos montos se actualizan mediante mecanismos automáticos, recuperaron 31,9% en términos reales desde 2023, según ACIJ.

En cambio, la Prestación Alimentar y la Beca Progresar, cuyos aumentos dependen de decisiones discrecionales, acumularon una caída real de 50,5%.

El proyecto introduce además un cambio en el mecanismo de actualización de la AUH y las Asignaciones Familiares: el artículo 17 propone eliminar la fórmula de movilidad vigente. El análisis de ACIJ advierte que el proyecto no establece un mecanismo alternativo, una periodicidad mínima ni parámetros para actualizar esos montos.

Discapacidad: aumenta una pensión, pero cae Incluir Salud

El gasto destinado a las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral crecería 8,5% frente a 2026. Aun así, quedaría 26,5% por debajo del nivel de 2023.

Al mismo tiempo, el programa Incluir Salud, que es la cobertura de salud con la que cuentan las personas beneficiarias de estas prestaciones, sufriría una reducción de 13,9% frente a este año y de 19% en comparación con 2023.

El proyecto también propone modificar el esquema de prestaciones para personas con discapacidad y elimina la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social creada por la Ley de Emergencia en Discapacidad. ACIJ cuestiona estos cambios y sostiene que podrían afectar derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Género: partidas muy por debajo de 2023

Las políticas destinadas a prevenir y atender la violencia de género continúan con niveles de financiamiento inferiores a los de 2023.

De acuerdo con ACIJ, si se suman los recursos destinados al programa Acompañar, la Línea 144, la protección de víctimas de violencia y las reparaciones previstas por la Ley Brisa, el presupuesto proyectado para 2027 sería aproximadamente 89% inferior al de 2023, en términos reales.

El proyecto tampoco vuelve a incorporar como partidas presupuestarias identificables al programa Acompañar y a la Línea 144.

En salud sexual y reproductiva sí aparece una recuperación frente a 2026. El programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable pasaría de unos $20.600 millones este año a $33.800 millones en 2027. Sin embargo, seguiría casi 30% por debajo de 2023.

La reducción es todavía mayor en la Educación Sexual Integral (ESI): los $30 millones previstos para 2027 representan una caída de 98,5% frente al nivel de 2023.

Obra pública: una leve recuperación sobre un nivel muy bajo

El gasto de capital destinado a infraestructura pasaría de unos $3,7 billones en 2026 a $3,8 billones en 2027, siempre a precios constantes.

El incremento es pequeño frente a la caída acumulada desde 2023, cuando el gasto había alcanzado aproximadamente $18,4 billones. Así, el nivel proyectado para 2027 seguiría cerca de 80% por debajo del de aquel año.

El proyecto consolida el esquema de obra pública implementado desde 2024, con una menor participación directa del Estado nacional y una mayor transferencia de proyectos a provincias y municipios.

Según los datos citados por ACIJ, de una cartera de 2339 obras, 1683 fueron dadas de baja o ingresaron en procesos de rescisión, 457 fueron transferidas o están en proceso de transferencia y 199 permanecieron bajo gestión directa de la Nación.

Al mismo tiempo, el proyecto incorpora beneficios tributarios para incentivar la participación privada, especialmente en las nuevas concesiones de rutas nacionales.