La renovación llega con fuertes subas Crédito: La Nación

Francisco Jueguen Alfredo Sainz 29 de octubre de 2019

Con aumentos en los precios, el Gobierno anunciará una extensión hasta fin de año del programa Productos Esenciales, canasta básica de alimentos congelada durante las elecciones, que ahora será absorbida por la gama más amplia de Precios Cuidados.

El programa oficial, que fue lanzado hace seis meses, vence hoy y hasta último momento las empresas que aportan los productos estuvieron negociando con la Secretaría de Comercio una extensión de dos meses con la mira puesta en terminar el año y que sea el gobierno que asuma en diciembre el que decida la continuidad o el fin de la propuesta.

"Están viendo ahora caso por caso y con cada una de las empresas. Es claro que en algunos productos habrá aumentos y en otros no", dijeron en el Ministerio de Producción y Empleo a LA NACION, donde prefirieron no dar precisiones sobre el promedio de aumento global hasta no cerrar todas las negociaciones con las empresas que forman parte del programa oficial.

Según pudo recabar este diario entre las empresas, las subas que se están reclamando oscilan entre 10% y 20% y buscan cubrir, aunque sea parcialmente, los incrementos de costos que tuvieron las empresas durante estos seis meses en los que la inflación se mantuvo siempre por encima del 2% y que tuvo un pico de 5,8% en septiembre.

"La verdad es que nosotros entramos al plan Productos Esenciales en abril con un tipo de cambio a $42 y hoy el dólar está por encima de los $63, y en el medio nuestros precios estuvieron congelados", explicó un empresario que presentó una nueva lista de precios.

Junto con el aumento de precios, la otra novedad con la que llegan los Productos Esenciales es la decisión de que esta canasta sea absorbida por el plan Precios Cuidados, cuyo origen se remonta a la gestión de Augusto Costa en la Secretaría de Comercio Interior, en 2014.

"Estamos negociando que los 64 se incluyan a Precios Cuidados", confirmaron en el Gobierno, donde dijeron que muchos de esos productos de la canasta básica ya están en la ampliada. "A algunos vamos a tener que tocarle el precio. La idea es que estén disponibles hasta enero", añadieron.

La canasta de Productos Esenciales nació en abril, con un claro objetivo electoralista, ya que los seis meses originales vencían apenas dos días después de la fecha de las elecciones presidenciales. Para diferenciarla de la canasta de Precios Cuidados desde la Secretaría que lidera Ignacio Werner señalaron que se trata de productos de primerísima necesidad.

A poco más de un mes desde su lanzamiento, los Productos Esenciales lograron duplicar su participación en las ventas totales de los supermercados y su market share alcanzó al 5% del total de la facturación frente al 2,6% que tenían antes de su implementación.

El programa incluye 14 categorías, entre las que se destacan aceite, arroz, harinas y subproductos, fideos, leche, yogures y postres, yerba, infusiones, azúcar, conservas, polenta, galletitas, mermeladas y bebidas, y estaban disponibles en 2415 puntos de venta. La ex presidenta y vicepresidenta electa Cristina Kirchner, los bautizó como "pindonga y cuchuflito".