“Profunda preocupación y desacuerdo”: la reacción del sector fintech a la medida del Banco Central que limita el acceso a las criptomonedas

Una medida a última hora de ayer revolucionó a una de las industrias más crecientes de los últimos años en la Argentina. El ecosistema de las fintech, criptomonedas y pagos virtuales generó cientos de emprendimientos que ayer expresaron su preocupación por una nueva regulación del Banco Central. La entidad prohibió taxativamente a las billeteras virtuales realizar ni facilitar a sus clientes operar con criptoactivos. Aunque todavía se estudia el impacto de la medida, debido al tipo de encuadre de distintas empresas, en el sector critican la decisión.

“La sensación general es que no impacta en la mayoría, pero por lo ambiguo (’realizar o facilitar la compra’) nunca se sabe qué interpretación le darán”, explicó Rodolfo Andragnes, presidente de la ONG Bitcoin Argentina. “Hay que seguir los enunciados de las mismas en sus redes, porque son quienes conocen su estructura operativa. Por el momento la mayoría considera que no tendrá impacto grande”, estimó.

Uno de los proyectos más afectados es el de Ualá, la empresa de Pierpaolo Barbieri. LA NACION consultó por su estimación de efectos en el negocio, pero prefirieron no realizar comentarios hasta tanto terminen de estudiar la medida. El fundador utilizó las redes sociales para recordar, a través de un retuit, un viejo mensaje: “Como dijo Wences, 9 de cada 10 días cuando uno emprende son duros. Hoy cuenta por 9″, expresó.

En tanto, hoy emitió un comunicado la Cámara Argentina Fintech. “Expresamos nuestra profunda preocupación y desacuerdo con esta medida, considerando que limita el acceso a una tecnología que ofrece múltiples beneficios y oportunidades para nuestra sociedad. La Argentina es uno de los países líderes en adopción de criptoactivos y referencia internacional en la creación de productos y soluciones innovadoras basadas en esta tecnología”, dijeron. Concretamente, piden que el BCRA revise la medida.

🚨Rechazamos la Com. “A” 7759 del BCRA que anuncia que los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago (PSPCP) no podrán realizar ni facilitar a sus clientes operaciones con cripto activos. — Cámara Argentina Fintech (@CamaraFintechAr) May 5, 2023

Apuntaron que la medida “obstaculiza y atenta contra el progreso y la libre elección de los ciudadanos que buscan alternativas para proteger su poder adquisitivo en un contexto de acelerada inflación”. También mencionaron que impulsan la inclusión financiera, el comercio y la inversión. “Por eso creemos firmemente que fortalecer el ecosistema cripto es una de las llaves para acceder a nuevas y prometedoras oportunidades para nuestro país”, añadieron.

Un reciente informe, la agencia Reuters dio cuenta de que la Argentina y Turquía son los dos países del mundo con mayor adopción de stablecoins, con 23,5% y 27,1%, respectivamente. Esta tendencia se acrecienta en al ámbito local debido a la alta inflación, por la que los ahorristas eligen la divisa estadounidense, y por el cepo al dólar, que obliga a muchos a volcarse al blue. Las stablecoins podrían equivaler a un tipo de cambio informal pero virtual.

El Gobierno busca activamente limitar la disparada de los dólares libres y, para ello, busca mantener a raya las cotizaciones de los financieros, el blue y su primo virtual, la stablecoin, a la que se puede acceder a través de estas plataformas.

De acuerdo con fuentes oficiales, la medida tuvo dos principales motivaciones. En primer lugar, frenar la dolarización tanto de las billeteras como de los clientes. Por otra parte, el Gobierno tiene un compromiso con el Fondo Monetario Internacional de restringir o dificultar las operaciones en cripto por los “riesgos sistémicos” del rubro. En la actual gestión alegan que son activos de mucha volatilidad y que, a diferencia de las inversiones en bonos o acciones, no se informa a los compradores de los peligros que conlleva este tipo de inversiones.

COMUNICADO URGENTE: 🚨



👉🏼 ONG Bitcoin Argentina sobre la la disposición del @BancoCentral_AR que establece que los proveedores de servicios de pago no podrán realizar ni facilitar pagos operaciones con #criptoactivos: — ONG Bitcoin Argentina (@BitcoinAR) May 4, 2023

En la actualidad, hay básicamente dos modelos de plataformas. Están las billeteras virtuales, como Ualá, que, aunque no sean bancos, están sujetas al BCRA; y, por otra parte, los exchange, a los que la entidad no regula y, por lo tanto, no estarían alcanzados por esta medida. Distintos especialistas aseguran que el impacto de la medida todavía está en estudio debido a que las estructuras legales de los distintos emprendimientos varían. Los bancos ya habían sido limitados cuando el BCRA obligó al Banco Galicia a echarse atrás con la implementación de compra-venta de estos activos, aunque alegó en ese entonces que tenía que ver con la estructura con la que se armó la nueva función.

“Hay una certeza, y es que ninguno de los preexistentes, como Mercado Libre o Ualá, vende bitcoins, sólo representaciones digitales internas en su sistema; es más que todo comprar algo que mueve su valor siguiendo al BTC, pero no permiten retirar BTC, porque no los tienen ellos”, opinó Andragnes.

Como dijo Wences, 9 de cada 10 días cuando uno emprende son duros. Hoy cuenta por 9. — Pierpaolo Barbieri (@pbarbieri) December 30, 2021

Distintas empresas aclararon su situación frente a esta medida. Lemon Cash, una de las más incipientes en la industria, publicó en su cuenta de Twitter: “En las últimas horas seguro escuchaste algunas noticias sobre el Banco Central y las criptomonedas. Este hilo es para contarte sobre esta medida, cómo impacta en la industria y por qué, con la información disponible hasta ahora, no afecta a los usuarios de Lemon”. Y agregaron: “La normativa que publicó el BCRA aplica a los proveedores de pago registrados (PSP) y les impide facilitar o posibilitar las operaciones en cripto desde sus aplicaciones y sitios web. Lemon Cash no es un PSP”, agregaron.

“Los procesos normativos requieren del diálogo constructivo entre los sectores público y privado, ya que los errores de diagnóstico y de emisión de normativa pueden afectar negativamente la evolución y el crecimiento de un ecosistema virtuoso en términos de generación de empleo, impulso a la innovación y exportación de conocimiento, elementos esenciales para el progreso económico y social de la Argentina”, agregaron desde la Cámara Fintech en el comunicado de hoy.