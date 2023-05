Tras la corrida cambiaria, el BCRA anunció una polémica restricción para mitigar supuestos “riesgos” a ahorristas

escuchar

Tras la corrida cambiaria, en medio de una creciente inflación y con la justificación del “riesgo” que implican la fuerte expansión de los critptoactivos en la Argentina, el Banco Central (BCRA) lanzó una nueva prohibición: c omo ya ocurría con los bancos, las billeteras virtuales ahora no podrán realizar ni facilitar a sus clientes operar criptomonedas.

En el país esto afecta hoy directamente a Ualá, cuyo presidente es Pierpaolo Barbieri y a Prex, según indicaron fuentes del mercado. LA NACION intentó contactar al presidente de Ualá, pero allí prefirieron no hacer comentarios. En el mercado creen que el golpe puede ser mucho más extendido de lo que se prevé, según el largo listado recopilado por el BCRA con el nombre de “Registro de proveedores de servicios de pago” y por impactos secundarios en el ecosistema.

Justamente, en el sector, algunos lo ven como un movimiento “preventivo”. Mercado Pago había lanzado en Brasil, México y Chile un servicio para compra y venta de bitcoin, ethereum y una stablecoin. Muchos se preguntaban cuándo llegarían a la Argentina. Entre la firma de Marcos Galperín y los bancos hay una sorda batalla por regulación hace tiempo.

La medida puso en alerta a empresas grandes que ya comenzaron a trabajar en asociar sus servicios a las criptomonedas, como Despegar, que acaba de presentar la posibilidad de pagar servicios turísticos con cripto. Por ahora, estiman que no fueron afectados, pese a que los cambios de regulación los tomaron, una vez más, por sorpresa.

La entidad que dirige Miguel Pesce anunció la medida hoy en un comunicado. En el banco buscan frenar la compra de cripto por parte de estas plataformas, ya que implican otra forma de dolarizarización de carteras (dólar cripto). El timing es importante. Se trata de una medida que surge luego de una corrida cambiaria alimentada, entre otras cotizaciones, por los llamados dólares financieros. La operatoria con criptos no afectaba las escasas reservas internacionales.

Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá Oscar Roberto Castro

Más allá de esa intención, el BCRA considera importante bloquear los botones de compra inmediata que comenzaba a existir en las billeteras virtuales, ya que consideran que se trata de operaciones de “alto riesgo” para los ahorristas. En el BCRA dicen que lo que decidió está “dentro de las recomendaciones del G20″, y es que es lo que impulsan la FED y el BCE.

“Es exactamente lo mismo que se dijo en el momento también que pasó lo de Banco Galicia [el año pasado abrió un servicio para operar cripto y debió cerrarlo]; que esto calienta el dólar CCL. ¿Por qué? Porque por detrás vos tenés de alguna manera u otra, instituciones que están comprando cripto afuera y para comprar cripto afuera, en exchange que son del exterior, tienen que, en algún momento, que acceder a dólares”, dijo a LA NACION Ignacio Carballo, investigador y director del Centro de Finanzas Alternativas en UCA, Head of Crypto & Alternative Finance en AMI EE.UU.

“Al final del día, para que la reserva de liquidez que tienen las empresas puedan servir a la demanda de sus clientes en la Argentina, van a tener que estar interactuando entre los pesos y activos digitales que ellos obtienen el mercado exterior. Es cierto que a la larga, si uno piensa en todo un mercado haciendo esto, cobra sentido y es lógico que haya un impacto. La pregunta es si es un impacto realmente que te mueva el tipo de cambio. Esa para mí es la pregunta. Y ahí es donde creo que la respuesta es no; no es un impacto que te toca realmente de manera superlativa el tipo de cambio”, cerró.

Como hipótesis, Carballo que no descartó que sea un pedido del FMI o la intención del BCRA de equiparar normas con entidades financieras no bancarias. Señaló que algunas firmas como Prex sostendrán su negocio de billetera “de manera amplia” quitando su oferta de compra y venta de cripto con terceros. “Sin lugar a duda, esto limita futuros actores, como MELI [Mercado Libre], que la está rompiendo en Brasil y Chile”, dijo Caballo y cerró: “Más crítico será el impacto que le puede generar a los exchange, donde su negocio de billetera no es el principal, sino que es la compra y venta de activos, pero para justamente diversificar y de largo plazo lo que vemos en el mundo es que estaban yendo a ser billeteras”.

“La medida es sorpresiva e inconsulta. No se comprende qué objetivo busca el BCRA prohibiendo una actividad que hoy es enteramente satisfactoria y útil para los clientes de los exchanges locales”, afirmaron en ONG Bitcoin Argentina.

COMUNICADO URGENTE: 🚨



👉🏼 ONG Bitcoin Argentina sobre la la disposición del @BancoCentral_AR que establece que los proveedores de servicios de pago no podrán realizar ni facilitar pagos operaciones con #criptoactivos: — ONG Bitcoin Argentina (@BitcoinAR) May 4, 2023

“Esto tendrá por efecto inmediato dificultar el acceso de los trabajadores y ahorristas argentinos a formas alternativas de ahorro que los protejan de la inflación, y que no generan costo alguno al #BCRA”, dijeron y completaron: “Por otra parte, este tipo de medidas promueven la informalidad, donde los riesgos y los costos son mucho mayores para el ahorrista”.

“Pareciera que a lo que buscan es entorpecer el acceso a la dolarización vía cripto. Es como el Dólar MEP, pero cripto”, dijo el abogado tributarista Diego Fraga. “Con una medida que pretende restringir el acceso al dólar con la excusa de que las criptos son peligrosas, se está perjudicando gravemente la operatoria de muchas empresas y ahorristas que no han podido prever esta prohibición y poniendo en riesgo fuentes de trabajo”, agregó el socio de Expansion Business.

El comunicado del BCRA

A través de un comunicado enviado esta tarde a los medios, la entidad monetaria informó que “los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago (PSPCP) no podrán realizar ni facilitar a sus clientes las operaciones con activos digitales, incluidos los criptoactivos, que no se encuentren regulados por la autoridad nacional competente y autorizados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA)”.

“La normativa, por lo tanto, les impide a los PSPCP efectuar este tipo de operaciones por sí mismos ni ofrecer iniciarlas desde sus aplicaciones o plataformas web. Por ofertar o facilitar se entiende la disponibilidad de botones de compra automatizados para el usuario. Las personas interesadas deberán realizar la operación por su cuenta. La medida dispuesta por el BCRA procura mitigar los riesgos que las operaciones con estos activos podrían generarles a las personas usuarias de servicios financieros y al sistema nacional de pagos”, explicó la entidad monetaria en la nota.

El BCRA señaló que esta norma “equipara” las reglas que los PSPCP y las entidades financieras deben cumplir. “Estas últimas ya cuentan con una restricción de igual tenor desde mayo de 2022, difundida a través de la Comunicación A 7506. En mayo de 2021, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV) publicaron una alerta a efectos de proveer información sobre eventuales implicancias y riesgos que los criptoactivos pueden acarrear, así como recomendar una actitud prudente a fin de mitigar una eventual fuente de vulnerabilidad para las personas usuarias e inversores”, cerraron.

