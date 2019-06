Para acceder a la prestación se debe pasar una evaluación socioeconómica Fuente: Archivo - Crédito: Shutterstock

Las mujeres que cumplan 60 años hasta julio de 2022 podrán obtener un beneficio del sistema jubilatorio por el sistema de moratoria previsional. Es decir: podrán pedir y obtener la prestación aunque no hayan acumulado los aportes requeridos por el sistema, y pagar la deuda asumida con el fisco mediante el descuento de cuotas de sus haberes mensuales.

La medida estará aclarada en una resolución que prorrogará la vigencia de esa posibilidad, hoy vigente pero para las mujeres que cumplan la edad jubilatoria hasta el 23 de julio de este año, según dispuso la ley 27.260, que se votó en 2016. Así, en menos de un mes se estaría cayendo la vigencia de la medida. Ahora, y según lo que permite la propia normativa aprobada por el Congreso, el plazo se extenderá por tres años más, según dijeron a la nacion fuentes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

El plan, sin embargo, no es de acceso irrestricto. Al recibir una solicitud, la Anses hace una evaluación socioeconómica, en función de determinados parámetros que están establecidos por una resolución: si no se cumplen con las condiciones allí previstas, que tienen que ver con niveles de ingresos, patrimonio, gastos y consumos, la prestación no se otorga.

Esto último diferencia al sistema del que rigió durante los primeros años, más de una década atrás. Las prestaciones por moratoria surgieron en 2006, a partir de la reglamentación de una ley de 1995, que permitió declarar deudas por aportes no pagados correspondientes a períodos hasta septiembre de 1993, aun cuando la persona ni siquiera había estado inscripta. Luego surgió el régimen de la ley 26.970, de 2014, que fue prorrogado en 2016 y que permite incluir deudas por servicios hasta diciembre de 2003. Este es el plan que ahora se prorrogará.

La moratoria prevé planes de pago de hasta 60 cuotas, cuyo monto se va actualizando según el índice de movilidad de los haberes.

Para los varones, en tanto, ya no está vigente la posibilidad de acceder a una jubilación de esta manera. Al cumplir 65 años (la edad jubilatoria para el caso de la población masculina) es posible acceder a la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una prestación mensual que equivale al 80% del haber mínimo. Hoy, ese pago es de $9222.