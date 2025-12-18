PNC: cuál es el monto de las pensiones en enero de 2026 con el aumento
Los beneficiarios de esta prestación tienen un aumento en el primer mes del año; a cuánto llega la cifra con el bono previsional
- 3 minutos de lectura'
Los titulares de las PNC (Pensiones No Contributivas) que reparte la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) reciben en enero de 2026 un incremento del 2,47% en esta prestación, que va en línea con el más reciente índice de inflación.
Las PNC de enero de 2026 tienen un reajuste del 2,47%, en concordancia con la inflación registrada en noviembre, que fue del 2,5%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Las PNC habitualmente se acreditan en la segunda semana de cada mes y, junto a las jubilaciones mínimas y la AUH dan inicio al cronograma de pagos del organismo previsional, que realiza las entregas de acuerdo a la terminación del DNI.
A cuánto llega la PNC en enero 2026 con el bono
- Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $244.509,52 + bono de $70.000 = $314.509,52
- Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos: $349.299,31 + bono de $70.000 = $419.299,31
- Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.439,45 + bono de $70.000 = $349.439,45
- Jubilación mínima: $349.299,31 + bono de $70.000 = $419.299,31
- Jubilación máxima: $2.350.453,71
Cómo es la entrega del bono a jubilados en enero de 2026
El bono de $70.000 se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.
Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $419.299,31.
Como ocurre mensualmente, las fechas de cobro para las jubilaciones y pensiones dependen de la terminación del DNI y se extienden a lo largo del mes.
Cómo tramitar la jubilación en la Anses
Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.
- Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.
- Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.
- Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.
- 1
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 17 de diciembre
- 2
Los “minions” salvadores: una histórica empresa pública ahora gana plata por los robots
- 3
Tucumán-Lima: Latam cancelará una ruta que comenzó a operar hace dos días por la nueva tasa que cobra un aeropuerto
- 4
Masivos tractorazos: tensión en Europa por protestas de productores mientras se viene una marcha contra el acuerdo con el Mercosur