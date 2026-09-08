Los empleados de comercio de todo el país cuentan con un día específico para el rubro, que tiene características de feriado para el sector, por lo que es relevante saber qué día de septiembre no abren los supermercados ni shoppings por el Día del Empleado de Comercio.

Los comercios cierran sus puertas en el Día del Empleado de Comercio Pixabay

Qué día de septiembre no abren los supermercados ni shoppings

La celebración del Día del Empleado de Comercio se realiza cada 26 de septiembre y, en esta ocasión, al coincidir con el día sábado, la fecha se traslada a la jornada del lunes siguiente, el 28 de septiembre.

Esta modificación quedó establecida en una circular del 7 de septiembre con el aval de Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios) y las Cámaras Empresarias de Comercio.

“Atento a lo ratificado por la ley 26.541 que ha instituido el 26 de septiembre como el día del Empleado de Comercio, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y las Cámaras Empresarias de Comercio han acordado, en uso de su autonomía colectiva, trasladar la conmemoración del día del Empleado de Comercio al lunes 28 de septiembre del corriente año, para que ese día los trabajadores tengan su reconocimiento con todos los alcances de la Ley mencionada”, indica el escrito oficial.

Por qué no abren los comercios por el Día del Empleado de Comercio

Históricamente, la celebración fue impulsada por la Faecys, junto a las cámaras empresarias de cada actividad, con el objetivo de brindar un día de descanso a todos sus trabajadores.

Por lo tanto, es posible que la mayoría de los comercios, grandes cadenas de supermercados, centros comerciales, shoppings, entre otros, no abran sus puertas durante esta jornada.

No obstante, dependerá de cada comercio si decide sumarse o no a esta iniciativa.

Los supermercados cierran sus puertas en el Día del Empleado de Comercio JUAN MABROMATA - AFP

Los orígenes del Día del Empleado de Comercio

La fecha remite al 26 de septiembre de 1934, día en el que se dictaminó la ley n° 11.729, que dispuso las relaciones de trabajo del sector. Fue gracias a los esfuerzos de la Federación Argentina de Empleados de Comercios que se logró obtener estos avances, bajo la presidencia de Agustín Pedro Justo. Gracias a esta lucha, se logró obtener mayores derechos laborales, licencia por enfermedades y accidentes e indemnización por despido, entre otros.

Fue el 10 de diciembre de 2009 que se sancionó la ley n° 26.541 y se estableció este día. Mediante su escrito se afirmaba que “los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”. Aquellos empleadores que soliciten a sus colaboradores presentarse a sus puestos de trabajo durante esta jornada, deberán abonar el doble, de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo.