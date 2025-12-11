Qué dijo uno de los autores de la reforma laboral sobre los gremios, las vacaciones y las indemnizaciones

El secretario de Trabajo y uno de los autores de la reforma laboral presentada hoy, Julio Cordero, negó que se quiten derechos a los trabajadores, dijo que hubo “desbordes” en los fondos que fluían hacia los sindicatos en tiempos de inflación para justificar los recortes a sus cajas y explicó los principales cambios que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

En una charla con LA NACION y Ámbito Financiero, Cordero afirmó que el rechazo de los gremios tiene que ver con la defensa de “intereses propios”, aunque destacó que las organizaciones gremiales se dan cuenta del cambio coyuntural y de los problemas de informalidad que vive actualmente el mercado laboral argentino.

“Cambió la conciencia de la gente. Hay un sindicalismo muy sano, un sindicalismo que se da cuenta de las realidades coyunturales de la Argentina y que muchas de las cosas que se conversaban en privado y no se decían en público, hoy salen a la luz de manera sana, eran cosas donde sí, algunas cosas hay que cambiar”, afirmó el secretario de Trabajo, que agregó que “hay personas en la informalidad hace mucho tiempo y eso no se ha logrado corregir a través de los años y probando distintos sistemas”.

Sobre la posibilidad de una protesta de la CGT, afirmó que “tienen que tomar una posición, que es una posición de liderazgo en un determinado sector donde cuidan intereses propios e intereses de representación”. El funcionario agregó: “Esta una reforma completamente proactiva, en beneficio del trabajador, del trabajo; es en beneficio de las pymes (...) no es una reforma que tenga nada oculto o que lleve alguna intención que no sea positiva para las personas”.

LA NACION le recordó que, sin embargo, estaban tocando la caja de los sindicatos -bajas de contribuciones para las obras sociales- y que era esperable que eso incrementara la conflictividad con los gremios. “En la medida que el tiempo le va permitiendo cobrar un poco más y un poco más y uno va siguiendo hasta que alguien le dice, ‘mirá, esto ya ha llegado a un desborde’. En una época inflacionaria o en un lugar donde los porcentajes pasan desapercibidos porque la inflación arruina todo, bueno, pero hoy se está en torno al 2,3% (mensual) y en una economía estable”.

“No es que le están sacando, se está regularizando”, aclaró.

Cordero afirmó que la reforma propuesta “no quita realmente ningún derecho esencial a los trabajadores”, y que, por otro lado, está “otorgando derechos” porque apunta a generar empleo. Recalcó que hoy hay un régimen régimen jurídico “conflictivo o complejo” que impide el derecho al trabajo.

“Esta reforma laboral lo que busca es mantener los derechos esenciales de los trabajadores y permitirle a los trabajadores que hoy son informales o que ni siquiera tienen trabajo, ingresar al mundo del trabajo de una manera sana, adecuada, prolija y una manera que permite que los trabajadores tengan un futuro”, agregó el secretario.

Sobre el impulso al traspaso de la justicia laboral nacional a la ciudad de Buenos Aires, dijo que solo quiere que se cumpla la manda constitucional o, por lo menos, se avance hacia el cumplimiento de esa manda para que la “justicia laboral esté en el ámbito local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Sobre los puntos importantes a destacar, señaló que “los ejes clave son, primero, tratar de circunscribir qué distorsiones a través del tiempo en interpretaciones judiciales. Esto se buscó sanear. Lo segundo es bajar las cargas al trabajo que permitan, tanto a los trabajadores que hoy tienen trabajo en blanco, como aquellos que quieren y que deben acceder al mundo del trabajo, ingresar con un sistema laboral muchísimo más razonable, con costos más acotados. Luego se le da seguridad jurídica a otras formas, a diversas formas laborales que ya la Organización Internacional del Trabajo aceptó perfectamente, como los contratos autónomos”.

“¿Están dadas las condiciones para que se apruebe en el Congreso?“, se le consultó a Cordero. ”Yo creo que sí“, dijo y agregó: ”Hoy, cuando uno mira el posicionamiento de la ciudadanía, está pidiendo desesperadamente que algo hagamos. Y nosotros, como servidores públicos que somos, no podemos mirar para otro lado. Y por lo menos tenemos que hacerlo. Esto es una obligación moral", agregó.

Sobre las indemnizaciones indicó que “no hay una sola quita de derechos indemnizatorios en la redacción del artículo 245. Es simplemente es aclaratorio”. Contó que otras jurisdicciones -la provincia de Buenos Aires- hacían otras interpretaciones. “Tampoco es bueno que en un país, que es un país federal, no se aplique la misma norma como debería”, dijo, señaló que existían “lagunas jurídicas”, y que lo que se hizo fue una aclaración de cómo debe interpretar la norma la Justicia. En este caso, sin tener en cuenta el aguinaldo.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero

Sobre le banco de horas hizo además una aclaración. Se seguirán pagando las horas extra y no se extenderá la jornada. “Esto es un pedido muy fuerte que tenemos de la población más joven. La jornada de trabajo conforme estaba especificada en la ley de contrato de trabajo actual, que no es solo en la ley de contrato de trabajo sino en la ley de jornada de trabajo, es una jornada muy estricta donde la relación de dependencia llevaba a que la persona tuviera que quedarse sentado aunque en ese momento no tuviera nada que hacer”, dijo. Aclaró que el banco de horas permitirá compensar horas. El que negociará en el convenio esta posibilidad es el gremio. Esto está en relación, contó, con el permiso para el fraccionamiento de las vacaciones (con un mínimo de siete días). “Los empresarios no lo querían permitir por el temor a las multas”, dijo Cordero.

Sobre la ultractividad, en tanto, precisó que se modifica de dos formas. “La primera es que para lo que se llaman cláusulas normativas, que son las que incorporan derechos o condiciones al contrato de trabajo, esas continúan vigentes, no terminan, salvo acuerdo de partes. Ahí lo que se hace para tratar de modernizar sanamente estos convenios va a ser llamar a las partes para que negocien de buena fe estas condiciones”, dijo y detalló para terminar: “Luego, las que sí se termina la ultraactividad es las que se llaman obligacionales, que son todas esas otras cosas que se fueron agregando a través del tiempo que van en beneficio de un instituto, un aporte que va para un lado, para el otro, algo de capacitación, formación. Eso se revisa todo de nuevo porque realmente muchas cosas han quedado a través del tiempo y se iban incorporando y esos son costos que a veces resultan eficientes y a veces no”.