Qué es el Argentina Week: el evento que reúne a Milei y gobernadores en Nueva York.

El presidente Javier Milei se encuentra en su décima tercera visita a Estados Unidos para participar del denominado Argentina Week. Se prevé que el evento reúna a más de 300 líderes empresariales globales, entre ellos CEOs de compañías multinacionales y representantes de fondos de inversión, con el objetivo de atraer inversionistas para sectores estratégicos del país.

Se trata de la 13.ª vez que el mandatario argentino viaja a Estados Unidos durante su gestión. El embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro “Alec” Oxenford, publicó un comunicado anunciando la presencia del país en La Gran Manzana y definió el evento como “el mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente”.

Dónde y cuándo se desarrollará

En este caso, se desarrollará en Nueva York desde este lunes 9 de marzo hasta el jueves 12. Los encuentros se desarrollarán en locaciones clave como el consulado argentino, la torre de JPMorgan Chase en Park Avenue, las oficinas de Bank of America y la sede de Microsoft en Times Square.

Quiénes disertarán

Participarán más de 50 CEOs de compañías, sumados a las intervenciones, entre otros, del canciller argentino Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el canciller Pablo Quirno; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni

Cronograma