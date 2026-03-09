Qué es el Argentina Week: el evento que reúne a Milei y gobernadores en Nueva York
El embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro “Alec” Oxenford, definió el evento como “el mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente”
- 2 minutos de lectura'
El presidente Javier Milei se encuentra en su décima tercera visita a Estados Unidos para participar del denominado Argentina Week. Se prevé que el evento reúna a más de 300 líderes empresariales globales, entre ellos CEOs de compañías multinacionales y representantes de fondos de inversión, con el objetivo de atraer inversionistas para sectores estratégicos del país.
Se trata de la 13.ª vez que el mandatario argentino viaja a Estados Unidos durante su gestión. El embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro “Alec” Oxenford, publicó un comunicado anunciando la presencia del país en La Gran Manzana y definió el evento como “el mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente”.
Dónde y cuándo se desarrollará
En este caso, se desarrollará en Nueva York desde este lunes 9 de marzo hasta el jueves 12. Los encuentros se desarrollarán en locaciones clave como el consulado argentino, la torre de JPMorgan Chase en Park Avenue, las oficinas de Bank of America y la sede de Microsoft en Times Square.
Quiénes disertarán
Participarán más de 50 CEOs de compañías, sumados a las intervenciones, entre otros, del canciller argentino Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Cronograma
- 9 de marzo: apertura con una recepción de bienvenida y networking en el Consulado Argentino, liderada por Adorni.
- 10 de marzo: jornada central en JPMorgan. El CEO del banco, Jamie Dimon, presentará al presidente Milei, quien brindará el discurso principal.
- 11 de marzo: foco en reformas económicas y mercado de capitales en el Bank of America. Disertaciones del ministro Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
- 12 de marzo: presentaciones de gobernadores argentinos sobre el potencial económico de sus provincias y cierre del evento en Microsoft con entrega de reconocimientos. Además, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) llevará a cabo un panel de empresarios argentinos, quienes compartirán su visión y experiencia sobre las oportunidades de inversión en Argentina.
