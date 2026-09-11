Qué es Metrotel: la compradora de los clientes que Telecom debía ceder para comprar Telefónica

Metrotel es una compañía argentina de telecomunicaciones que hasta ahora tenía un perfil poco conocido para el consumidor masivo. La empresa, que lleva más de tres décadas en el mercado, se especializó en brindar servicios de conectividad y soluciones de telecomunicaciones para empresas, operadores y pymes.

Ahora, la compañía quedó en el centro de una de las operaciones más importantes del mercado de telecomunicaciones argentino. Como condición para aprobar la compra de Telefónica por parte de Telecom, la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) estableció que Telecom debía desprenderse de una parte de los clientes y activos involucrados en la operación. Metrotel será la empresa que recibirá esa cartera de usuarios.

El salto es significativo: la operación la llevará desde un negocio principalmente corporativo hacia otro de escala masiva, con más de seis millones de clientes de telefonía celular y alrededor de 200.000 usuarios de internet.

La empresa tiene una infraestructura propia de gran escala. Según la información publicada en su sitio web, cuenta con más de 8000 kilómetros de fibra óptica, con presencia en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario y Neuquén.

Su oferta actual está concentrada en servicios para compañías. Incluye internet dedicado y simétrico, redes privadas, conectividad entre sucursales, servicios de nube, centros de datos y soluciones de ciberseguridad. También ofrece servicios de telefonía para empresas, como centrales telefónicas virtuales y conexiones SIP.

El perfil corporativo aparece incluso en la presentación que hace la propia compañía de su negocio: Metrotel señala que trabaja desde hace más de 30 años conectando empresas y que entre sus clientes se encuentran compañías del mercado corporativo, operadores y pymes.

Una de sus principales fortalezas es precisamente la infraestructura. La compañía se define como una empresa “nativa en fibra óptica” y cuenta con una red que utiliza para brindar conectividad tanto a empresas como a otros operadores. Además, tiene una unidad de negocio mayorista desde la que presta servicios de conectividad y capacidad a carriers.

Ese conocimiento del negocio mayorista y de infraestructura será ahora puesto a prueba en un escenario diferente: el mercado de consumidores masivos.

El desafío no será solamente técnico. Recibir millones de clientes implica desarrollar una estructura capaz de gestionar facturación, atención al usuario, reclamos, comercialización y administración de líneas a una escala muy superior a la que requiere su tradicional negocio corporativo.

También deberá garantizarse la continuidad de los servicios durante la transferencia. Para los usuarios, uno de los principales interrogantes será qué ocurrirá con sus planes, sus líneas, la facturación y los canales de atención una vez que Metrotel se haga cargo de la cartera.

La compañía, cuya razón social es CPS Comunicaciones SA, tiene su sede en la Ciudad de Buenos Aires y actualmente está encabezada por Sebastián Bardengo, su CEO. El equipo directivo se completa con Iván Pérez como CFO, Gustavo Vidal como CCO y Germán Garay como COO.

La operación representa así un cambio de escala para Metrotel. Una compañía que construyó su negocio durante más de 30 años alrededor de la conectividad empresarial pasará a tener contacto directo con millones de consumidores.

El desafío será convertir esa infraestructura y experiencia en el segmento corporativo en la base de un nuevo jugador de alcance masivo en el mercado argentino de telefonía.