Qué esperan los expertos internacionales del convenio entre la UE y el Mercosur

Con la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE, tras 25 años de debates y discusiones, especialmente por parte europea, surge la pregunta de cómo afectará esto no solo a los mercados sudamericanos, sino también al viejo continente y, lo que es importante también, por qué finalmente se firmó el convenio.

Para responder a esta última pregunta, Lee Peterson, un comentarista político estadounidense y doctor en Relaciones Internacionales, destacó que hay que cuestionar el momento en el que se firmó el documento: “La UE-Mercosur tardó 25 años en aprobarse, y no creo que sea una coincidencia que esto ocurriera justo después de la invasión estadounidense de Venezuela. Al igual que la caída del Muro de Berlín marcó el fin de la Guerra Fría, esto supone el fin de la hegemonía comercial de Estados Unidos. Tras los aranceles de Trump, Estados Unidos está renunciando a su papel de hegemonía comercial mundial y, por esta razón, estamos viendo cómo se firman más acuerdos comerciales exclusivos con Estados Unidos, que ya no tiene la capacidad de actuar como líder mundial en materia comercial en ese sentido”.

La protesta de agricultores franceses contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, en París, el 14 de octubre de 2025. (AP foto/Michel Euler) Michel Euler - AP

Peterson continuó subrayando el impacto que esto tendría en la Unión Europea, especialmente dada la dicotomía de opiniones en torno al acuerdo entre las economías industriales y aquellas que dependen más del sector agrícola: “En lo que respecta a la UE, las economías industrializadas estaban mucho más a favor de este acuerdo que aquellas con una gran base agrícola. Por esta razón, países como Francia fueron los principales críticos del acuerdo. Seguiremos viendo protestas de los agricultores europeos, pero el sector industrial se beneficiará de este acuerdo”.

Además, señaló que la introducción de productos sudamericanos más baratos podría amenazar a las economías con una sólida base agrícola, una idea que fue respaldada por el director general de una empresa internacional agrícola en Brasil, quien argumentó que “abrir los mercados de la UE a los productos sudamericanos es muy, muy peligroso para los agricultores de la UE, porque no pueden competir con la escala y las economías de escala de la agricultura sudamericana”.

El director continuó citando la eficiencia y la escala de la agricultura sudamericana en comparación con la europea, y concluyó que “si se abre la UE al acceso sin restricciones de Sudamérica, los agricultores de la UE se verán obligados al cierre”.

Peterson subrayó que la Argentina sería la que más se beneficiaría de este acuerdo: “Es probable que Argentina sea la beneficiaria de este acuerdo. Brasil tiene una elevada inversión en su sector agrícola, lo que significa que Argentina está en mejor posición para beneficiarse de este acuerdo, por lo que veremos más carne y vino argentinos en Europa”, sostuvo.

Más allá del sector agrícola, también argumentó que los acuerdos comerciales podrían dar lugar a precios más bajos para los automóviles en Sudamérica, lo que, según Peterson, constituye un barómetro de la salud económica general y el desarrollo de un país: “Cuantos más automóviles haya en las carreteras, mayor será la actividad económica”, concluyó Peterson.