La cadena de artículos deportivos Decathlon prepara la apertura de su primera tienda en el país con una definida propuesta comercial. La compañía, que regresa al mercado local después de dos décadas, ofrecerá en su sucursal de Vicente López un catálogo de productos con sus líneas exclusivas, idénticas a las que comercializa en Europa. El desembarco es el primer paso de un plan de expansión que contempla sucursales en todo el país.

Qué marcas estarán en el primer Decathlon Argentina

La empresa confirmó que la oferta de productos será la misma disponible en sus tiendas de Europa y el resto del mundo. El catálogo se centrará en las marcas propias desarrolladas por la compañía para diferentes disciplinas deportivas. Entre las etiquetas que se encontrarán en la tienda de Vicente López figuran Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kuikma y Kipsta.

La apertura oficial de la tienda en Vicente López será el próximo sábado 8 de noviembre Bjoern Wylezich - Shutterstock

La propuesta comercial abarcará toda la gama de tecnicidad. Incluirá opciones para personas que inician una práctica deportiva y también productos especializados para atletas avanzados y de alto rendimiento. Decathlon busca replicar en la Argentina su modelo de negocio global, basado en la accesibilidad, la innovación y una amplia variedad de artículos para más de 65 disciplinas.

Cuándo y dónde será la inauguración

La apertura oficial de Decathlon en el país ocurrirá el próximo sábado 8 de noviembre. El local se encuentra en el complejo Al Río, en el municipio bonaerense de Vicente López. La tienda ocupa un espacio de 3000 metros cuadrados y su desarrollo se realizó en colaboración con la cadena francesa Carrefour, que posee un hipermercado contiguo.

La jornada de inauguración incluirá beneficios especiales para los asistentes. Los primeros 300 visitantes recibirán una gift card con montos que varían entre 40.000 y 400.000 pesos para utilizar ese mismo día. Adicionalmente, las primeras 500 compras recibirán un souvenir exclusivo. El evento también contempla espectáculos de música en vivo, sorteos y juegos interactivos. Para esta primera sucursal, la empresa contrató alrededor de 90 empleados.

Entre las marcas propias que se comercializarán figuran Quechua, Tribord, Domyos y Kipsta Tomás Cuesta

Quiénes están detrás del regreso de la marca

El retorno de la marca a la Argentina es impulsado por el Grupo One. El grupo inversor es liderado por el empresario Manuel Antelo junto a Sabine Mulliez y Pedro Aguirre Saravia. Mulliez es una de las herederas del imperio familiar francés dueño de Decathlon y otras cadenas como Leroy Merlin y los supermercados Auchan.

El proyecto comercial contempla un plan quinquenal con una inversión superior a los 100 millones de dólares. Este programa prevé la creación de 750 empleos directos en todo el país. “Estoy muy entusiasmado con los cambios que vive la Argentina y quiero contagiar ese entusiasmo a otros empresarios”, explicó Antelo. El empresario considera que hay mucho por hacer más allá de los rubros de energía y minería.

El plan de inversión quinquenal para la Argentina supera los 100 millones de dólares Tomás Cuesta

La historia de Decathlon y su primer paso por el país

Esta apertura representa el regreso de Decathlon al mercado local tras una breve incursión hace veinte años. En el año 2000, la marca inauguró una sucursal en el centro comercial Soleil de San Isidro. La crisis de 2002 liquidó sus planes y la filial argentina cerró a fines de ese año. A nivel mundial, la primera tienda Decathlon abrió en 1976 en Lille, Francia. En la actualidad, está presente en 78 países con más de 1700 locales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.