Qué se sabe de Decathlon en la Argentina: estos son los últimos anuncios

La cadena de artículos deportivos Decathlon confirmó cuál será su cronograma de aperturas en el mercado argentino. La empresa francesa debutará en noviembre con la inauguración de una primera tienda en el complejo Al Río, en el partido de Vicente López, mientras que en 2026 se concretará el desembarco en CABA.

El primero local en territorio porteño estará ubicado en el Abasto Shopping y su apertura está programada para mediados de 2026. La tienda tendrá 2700 metros cuadrados, una inversión estimada de US$5 millones y la creación de más de 60 puestos de trabajo directos. Por su parte, Alto Palermo recibirá a la marca en el segundo semestre de 2026, con un local de 1400 metros cuadrados, una inversión de US$4 millones y 50 empleos directos.

“Abasto y Alto Palermo marcan el inicio de un camino que recorreremos juntos para seguir ofreciendo las mejores propuestas a nuestros visitantes de todo el país”, sostuvo Gastón Manganiello, CMO de Grupo IRSA, que cerró una alianza con la empresa francesa.

Magela Méndez, gerente comercial de Decathlon, agregó: “Estamos muy entusiasmados de continuar nuestra expansión en la Argentina, consolidando nuestra presencia en Buenos Aires y acercando a los argentinos una propuesta de deporte única en el mercado. Cada nueva tienda representa un paso más en nuestro compromiso de fomentar hábitos saludables y compartir nuestra pasión por el deporte con toda la comunidad”.

Plan de crecimiento millonario

Con estas dos nuevas aperturas, Decathlon ya suma tres locales confirmados en el país: Al Río (2025), Abasto (2026) y Alto Palermo (2026). Estas inauguraciones forman parte de un plan de crecimiento a cinco años, que prevé una inversión total superior a US$100 millones y la creación de 750 empleos directos.

Decathlon vuelve a la Argentina de la mano de Grupo One y su primer local estará ubicado en el complejo Al Río, en Vicente López

La estrategia incluye además llegar a Córdoba, Rosario y Mar del Plata en la siguiente etapa, para consolidar una red nacional. Decathlon, que ya opera en más de 70 países, busca en la Argentina replicar su modelo basado en accesibilidad, innovación y variedad, con una oferta de artículos para más de 65 disciplinas deportivas.

El regreso de Manuel Antelo

El desembarco de Decathlon en la Argentina está ligado a Manuel Antelo, empresario que marcó la escena local en los años ’90 y que hoy impulsa con inversiones por más de US$200 millones el ingreso de marcas internacionales al país.

Además de Decathlon, el plan prevé para 2026 las primeras dos aperturas de Kiabi, la cadena francesa de indumentaria que en su país vende más que Zara, y se analizan otras enseñas como Naterial (muebles de exterior) y la danesa JYSK, considerada la “Ikea del norte de Europa”.

“Estoy muy entusiasmado con los cambios que vive la Argentina y quiero contagiar ese entusiasmo a otros empresarios. Hoy se ven muchas inversiones en rubros como energía y minería, pero creo que hay mucho más para hacer y los que tenemos que liderar el camino somos los propios argentinos”, explicó Antelo.