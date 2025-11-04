LA NACION

Se cayó WhatsApp Web: qué opciones hay para seguir conectados con el mensajero en la PC

Usuarios de todo el mundo reportaron que durante el mediodía del martes no funcionó la versión de WhatsApp a la que se accede con el navegador

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Muchos usuarios reportaron cerca del mediodía del martes que no funcionaba WhatsApp Web, la versión del mensajero que permite escribir desde una computadora convencional. El servicio aparecía como no disponible. El siempre confiable Downdetector, un sitio que avisa cuando una plataforma online tiene problemas, muestra un aumento en los reportes de fallas del mensajero.

Pese a que se trataba de una situación temporal (los mensajes viajan sin problemas entre celulares), y que pasado el mediodía el servicio comenzó a restablecerse para la mayoría de los usuarios, muchas personas lo usan como una herramienta laboral, y necesitan la ductilidad y rapidez que permite usarlo con un monitor y un teclado, así que una falla de este estilo es un problema.

La solución si vuelve a fallar WhatsApp Web (o si sigue sin funcionar, porque la rehabilitación es gradual en todo el mundo) es usar la app de WhatsApp, disponible tanto para Windows como para macOS. En el caso de estar usando una computadora en la que no somos administradores, es posible probar con la versión disponible en la tienda de Microsoft, que debería instalarse sin problemas.

Los avisos de fallas en la versión Web de WhatsApp registrados en Downdetector
