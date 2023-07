Qué piensan los principales referentes económicos de la oposición del acuerdo con el FMI

escuchar

La reunión fue el 26 de agosto de 2019 en la calle México, luego de las PASO que inesperadamente perdió Mauricio Macri. Recuerdan referentes de la oposición con contactos en Washington que estaban Alberto Fernández, Santiago Cafiero, Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca por el futuro gobierno, junto a funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), entre ellos, Alejandro Werner, Roberto Cardarelli y Trevor Alleyne.

Ese día se cortaron los giros del Fondo al país. “Ahora nos les podemos dar nada”, les dijeron en el organismo que dirigía Christine Lagarde a quienes entonces dirigían el Ministerio de Economía cuando les comentaron ese encuentro con el actual Presidente y el FMI. Hablaban particularmente de los desembolsos de dólares hasta fin de año que quedaban del Stand By (SBA) que Cambiemos le había solicitado al Fondo en medio de la corrida cambiaria que azotaba al país.

Esa nítida imagen vino a la mente de un importante referente económico de la oposición cuando se conoció que el actual ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, había sellado –en una muy frágil situación de reservas– un Staff Level Agreement (SLA) condicionando a nuevas medidas y al cumplimiento de metas que incluía posibles desembolsos de US$7500 millones sujetos a la aprobación del directorio en la segunda quincena de agosto, o sea, tras las elecciones internas. Como en 2019, ahora todo puede pasar luego de las PASO del 13 de agosto .

LA NACION consultó por ese encuentro al Gobierno. “Ellos nunca jugaron a que el Fondo rompa”, dijeron. El comunicado de ese día decía: “El candidato a Presidente de la Nación por el Frente de Todos reiteró su preocupación por el hecho de que los créditos otorgados por el FMI al Gobierno Nacional [el de Macri] hayan sido utilizados, en gran parte, para financiar la salida de capitales”. Además, denunciaba “incumplimientos” en el otorgamiento de los fondos al país.

No hay más plata

“No hay fondos frescos”, afirma ahora un economista importantísimo de la oposición, haciendo referencia a los dólares que podrían llegar, si el board aprueba el camino trazado por el staff ayer. Esa decisión, que se conocerá tras las PASO, dice, no son más que los desembolsos de la quinta revisión (US$4000 millones que debían haber sido girados en junio) sumado a lo que prevé la sexta revisión (algo más de US$3000 millones). “Tras la PASO todo puede cambiar”, alerta.

Si bien ya hay contactos entre el Fondo y la oposición, una situación habitual, es probable que luego de las PASO, con un panorama político más despejado, estos se intensifiquen.

El ex ministro. Hernán Lacunza Mauro Alfieri

Hernán Lacunza hizo foco en tres claves para entender el acuerdo. “1. Hay que pagar US$3400 millones lunes y martes, con –US$8500 millones de reservas netas. 2. No hay fondos adicionales, ni ahora ni más adelante. 3. Solo desembolsos –desde mediados de agosto– para cubrir FMI (US$4000 millones postergados junio y otros US$3400 millones originalmente de septiembre)”.

En su equipo hacen otras aclaraciones sobre lo anunciado. La primera no hay firma del board, que llegará tras las PASO. Economía dice que el 17 de agosto. Como quería Massa, el FMI aceptó que no hubiera más revisiones en el período electoral. Noviembre será la próxima, después de las elecciones del domingo 22 de octubre. La especulación en su equipo es que Massa pagará la semana que viene –caso contrario no hay desembolsos más adelante– con yuanes más un préstamo de la CAF, o con encajes.

Sobre las metas de reservas, estiman que se requieren US$1000 millones sobre diciembre de 2022, lo que implica un stock de US$8000 millones. “Es imposible”, afirman, teniendo en cuenta que se pierden unos US$15.000 millones por la sequía más los pagos por la deuda. Antes de la revisión, la meta era de US$8000 sobre la base de 2022.

Con relación a la fiscal prevista de 1,9% del PBI (la original), creen que se mejorará un 0,5% del producto gracias a los nuevos impuestos a las importaciones y que, para intentar llegar a ese dígito, remarcan que el FMI reclama más ajustes en tarifas, salarios y a las provincias. Por otro lado, recalcan que luego de haber incumplido la meta de emisión anual por más de $1 billón deberían ahora frenar “la maquinita”. El Fondo además les permitirá intervenir en el mercado de cambio paralelo y seguir apelando, vía un nuevo waiver, a diferentes tipos de cambio. Además, hay luz verde para profundizar la intervención en futuros (el límite es de US$9 billones).

Patricia Bullrich en Corrientes

“Dan un acuerdo [a Massa y el Gobierno] para que no vuele todo por el aire el lunes. Pero siempre advierten que [los giros de dólares] están sujeto a medidas”, aclaró otro referente económico de la oposición en off the record. “Hay muy pocos casos, de SLA que no pasaron por el board. Pero sí podrían demorar el envío o el tratamiento”, advirtió.

LA NACION intentó consultar sobre el FMI a referentes de la Fundación Mediterránea, que conduce Carlos Melconian, pero no respondieron, ya que consideraron que la situación actual es muy sensible.

Sobre el aval del Fondo, un tercer referente económico de la oposición afirmó que el FMI ya estaba “entregado” desde el primer día, sobre todo, porque la Argentina es el principal deudor del organismo. Agregó que no puede dejar caer al país, porque también cae la cúpula del organismo, y señaló que no existe un técnico del staff que siga el caso argentino que no esté viendo la actual coyuntura argentina con los mismos ojos que los privados.

Desde su mirada, la principal “apretada” del FMI a Massa es fiscal. Y se da por el temor que tiene el equipo del Fondo de ver en la Argentina una “inflación de 180%”. Por eso, las restricciones a la emisión y el sostenimiento de la meta fiscal original incluso en elecciones. Massa deberá licuar salarios y subir tarifas. “Grabois se va a hacer un picnic”, ironizó. Si eso último no alcanzara, el ministro deberá subir el impuesto PAÍS a importaciones.

Tras la devaluación parcial, en el mercado de dólares, el seguimiento de las reservas del Fondo y el Gobierno será día a día. Si esa cuenta no mejora tras el dólar agro y el impuesto PAIS a importaciones, la devaluación volvería a tocar la puerta argentina.

Temas Comunidad de Negocios