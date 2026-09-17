En los cálculos que los argentinos realizan de su prespuesto y los gastos del mes hay un factor al que es importante prestarle atención y saber en detalle qué son los gastos hormiga y cómo se pueden evitar.

Los gastos hormiga pueden repercutir considerablemente en el poder adquisitivo del hogar Magnific

Este tipo de gastos, que suelen ser de bajo costo, tienen un impacto relevante en el presupuesto total y, en principio, pasan desapercibidos y no suelen generar preocupación porque parecen insignificantes en comparación a otros de los que sí se lleva registro.

Qué son los gastos hormiga

Los gastos hormiga son aquellos que pueden reemplazarse o directamente suspenderse, porque no se vinculan a una necesidad impostergable de quien los ejecuta. Habitualmente, los gastos hormiga están ligados a la idea de que representan poco dinero, aunque si se lleva el cálculo de todos los consumos del mes, pueden ser más elevados de lo imaginado inicialmente.

Se trata de consumos invisibles que, en la sumatoria general, pueden impactar de manera considerable en el poder adquisitivo de los hogares argentinos.

Cómo evitar los gastos hormiga

Este tipo de gastos están ligados a los impulsos de compra y, en líneas generales, pueden representar entre el 10% y el 15% de los ingresos mensuales de una persona.

Para evitar los gastos hormiga es elemental considerar los ítems que más tientan y cuyo consumo frecuente puede significar una monto más abultado al esperado:

Café

Pedidos por delivery

Suscripciones.

Snacks y golosinas.

Cigarrillos

Compras en la línea de caja del supermercado

Taxis o autos de aplicación.

Comisiones bancarias y cargos por mantenimiento

Botellas de agua individuales

Ropa

Para evitar este tipo de gastos se recomienda llevar un registro minucioso de los gastos del día, para tener real consciencia de los movimientos de dinero.

Otra sugerencia útil es aplicar la regla de las 24 horas, antes de realizar una compra no planificada. Esta práctica disminuye el impulso por comprar de manera inmediata y pemite refelxionar sobre las necesiades reales.

El café es uno de los clásicos gastos hormiga de los argentinos

Por último, es preciso realizar una planificación de las comidas o viandas caseras que son fundamentales para reducir el gasto externo, y cancelar las suscripciones o membresías que no se utilicen.

Estos consejos apuntan a tener una planificación estratégica de lo que se gasta y contar con un registro concreto para no perder de vista, sobre todo, el dinero que se va a través de medios de pago digitales o con billeteras virtuales.