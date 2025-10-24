El CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, participó este jueves por la noche de un evento privado en el Teatro Colón. La velada convocó a una selecta lista de empresarios argentinos, personalidades políticas de relevancia mundial y funcionarios locales en el contexto de un foro organizado por el banco de inversión. La organización del encuentro intentó mantener un perfil de hermetismo, con una compleja logística de seguridad.

Quiénes acompañaron al CEO de JP Morgan en la Gala del Teatro Colón

La comitiva internacional incluyó personalidades de alto perfil. Entre ellos se destacó la presencia de Tony Blair, ex primer ministro británico y actual jefe del consejo de JP Morgan. Blair es, además, una figura clave en el plan que Donald Trump presentó para la situación en Gaza. También asistió Condoleezza Rice, quien fue secretaria de Estado de los Estados Unidos durante la administración de George W. Bush y ahora es socia del banco.

Tony Blair, exprimer ministro británico, es el actual jefe del consejo de JP Morgan Hernan Zenteno - La Nacion

El expresidente Mauricio Macri fue una de las presencias políticas locales más relevantes. A su llegada, rompió brevemente el protocolo de silencio y, ante una consulta sobre sus expectativas para las elecciones del próximo domingo, respondió: “Lo mejor posible”. Macri ya mantuvo un encuentro con Dimon en 2018, cuando lo recibió en la Casa Rosada como jefe de Estado.

Por parte del gobierno actual, el vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, formó parte de la lista de invitados. La superposición del evento con los actos de cierre de campaña electoral limitó la asistencia de otros funcionarios.

La exsecretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, asistió en su rol de socia del banco Hernan Zenteno - La Nacion

El poder económico argentino y las figuras de negocios globales

El sector empresarial argentino tuvo una representación significativa en la gala. El presidente del Grupo Galicia, Eduardo Escasany, fue uno de los primeros en arribar. Le siguió Alejandro Bulgheroni, de Pan American Energy Group. El ámbito energético también contó con la presencia de Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía.

La lista de hombres de negocios locales se completó con Eduardo Elsztain, presidente de IRSA, y Federico Braun, dueño de La Anónima. A nivel internacional, destacó la asistencia de Amin Nasser, máximo ejecutivo de Saudi Aramco, una de las compañías petroleras más grandes del mundo.

Un movimiento de 18 aviones privados en el aeropuerto de Ezeiza anticipó la magnitud del evento

Un foro planificado en medio de la coyuntura argentina

Fuentes vinculadas a la organización confirmaron que el encuentro ya estaba programado desde enero. Su realización coincide con el cierre de la campaña para las elecciones de medio término, un escenario de tensión cambiaria y recientes modificaciones en el gabinete nacional. El evento se diseñó para 180 invitados.

Un movimiento inusual de 18 aviones privados en el aeropuerto de Ezeiza durante las horas previas anticipó la magnitud de la convocatoria. Fuentes del sector aeronáutico indicaron que un flujo similar de aeronáutica privada no se observó “ni siquiera en el G20″.

Los participantes evitaron hacer declaraciones públicas sobre la situación económica o el plan del presidente Javier Milei. El anfitrión local de la noche fue el CEO de JP Morgan en Argentina, Facundo Gómez Minujín, quien fue el primero en llegar al Teatro Colón para recibir a los asistentes.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Ignacio Grimaldi.