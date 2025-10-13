Quiénes son los investigadores que ganaron el Premio Nobel 2025

ESTOCOLMO.- A primera hora de este lunes, los economistas Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt fueron galardonados con el Premio Nobel de Economía por su trabajo sobre el impacto de la innovación tecnológica en el crecimiento económico de los países.

Mokyr, de 79 años, nacido en Leiden (Países Bajos) y reconocido historiador económico, recibió la mitad del premio “por haber identificado los requisitos previos para el crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico”, según informó la Real Academia Sueca de Ciencias.

La otra mitad fue compartida entre el francés Philippe Aghion (69) y el canadiense Peter Howitt (79), “por la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa”, detalló el jurado.

Cómo la innovación impulsa el crecimiento

Durante el anuncio, John Hassler, presidente del comité del Nobel de Economía, explicó que el trabajo de los tres premiados ofrece respuestas clave sobre cómo la tecnología impulsa el desarrollo y de qué manera puede sostenerse en el tiempo.

Mokyr, que actualmente ejerce como profesor de la Universidad Northwestern de Estados Unidos y su principal crianza fue en Israel, “usó fuentes históricas para descubrir cómo las causas del crecimiento sostenido se convirtieron en la nueva normalidad”, afirmó el jurado en un comunicado.

Por su parte, Aghion y Howitt examinaron el concepto de “destrucción creativa”, que se refiere al proceso en el cual “un producto nuevo y mejor entra en el mercado” y “las empresas que venden los productos antiguos salen perdiendo”.

Tras recibir la noticia, el francés galardonado urgió a los países europeos a apostar por la innovación tecnológica. “Creo que los países europeos deben darse cuenta de que no podemos permitir que Estados Unidos y China se conviertan en líderes tecnológicos y pierdan frente a ellos”, afirmó, contactado por el comité de Nobel desde Estocolmo.

La Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido otorgar el Premio Sveriges Riksbank 2025 en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel a Joel Mokyr (foto), Philippe Aghion y Peter Howitt “por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación”, la mitad a Mokyr “por haber identificado los prerrequisitos para un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico” y la otra mitad conjuntamente a Aghion y Howitt “por la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa”.

El Nobel de Economía pone fin a la temporada de premios de este año, que galardonó la investigación sobre el sistema inmunológico humano, las aplicaciones prácticas de la mecánica cuántica y el desarrollo de nuevas formas de arquitectura molecular. El premio de Literatura se otorgó al escritor húngaro László Krasznahorkai, cuyas obras exploran temas distópicos y relacionados con la melancolía.

