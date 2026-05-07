SUAF de la Anses: cuándo se cobran las asignaciones familiares de mayo

Los titulares de las Asignaciones Familiares, que distribuye mensualmente la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) ya pueden consultar la fecha exacta de pago de la prestación, debido a que el organismo previsional difundió el calendario de pagos de mayo.

El calendario completo para Asiganciones Familiares de mayo de 2026 Shutterstock - Shutterstock

Las Asignaciones Familiares por Hijo, a diferencia de la AUH (Asignación Universal por Hijo), están destinadas a los trabajadores en relación de dependencia, y a los titulares de la ley de riesgos del trabajo, monotributistas, trabajadores temporarios y rurales, titulares del sistema previsional, entre otros.

De acuerdo a la planificación mensual, las Asignaciones Familiares se abonan entre la segunda y tercera semnaa de cada mes, según la terminación del DNI de los beneficiarios y considerando como días de pago solo las jornadas hábiles.

Cuándo se cobran las Asignaciones Familiares de mayo 2026

El siguiente es el cronograma de pagos que elabora Anses para todos sus beneficiarios:

Asignación Familiar por Hijo Fecha de cobro DNI terminados en 0 11 de mayo DNI terminados en 1 12 de mayo DNI terminados en 2 13 de mayo DNI terminados en 3 14 de mayo DNI terminados en 4 15 de mayo DNI terminados en 5 18 de mayo DNI terminados en 6 19 de mayo DNI terminados en 7 20 de mayo DNI terminados en 8 21 de mayo DNI terminados en 9 22 de mayo

Todas las fechas de pago de mayo para asignaciones familiares

A cuánto llegan las Asignaciones Familiares en mayo 2026

El valor de la prestación depende del nivel de ingresos del grupo familiar, que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo. La segunda condición para percibir alguna de las asignaciones familiares es que ninguno de los integrantes de manera individual supere el tope mensual, ya que se excluye del cobro a todo el grupo familiar.

En mayo, los valores son los siguientes:

Asignación Familiar por Hijo

Ingreso del Grupo Familiar (IGF) Valor General Hasta $1.058.088 $70.649,90 Entre $1.058.088,01 y $1.551.789 $47.656,29 Entre $1.551.789,01 y $1.791.592 $28.825,25 Entre $1.791.592,01 y $5.603.102 $14.871,65

Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad

Ingreso del Grupo Familiar (IGF) Valor General Hasta $1.058.088 $222.510,62 Entre $1.058.088,01 y $1.551.789 $157.411,28 Desde $1.551.789,01 $99.346,86

Prenatal y Maternidad

Ingreso del Grupo Familiar (IGF) Valor General Hasta $1.058.088 $70.649,90 Entre $1.058.088,01 y $1.551.789 $47.656,29 Entre $1.551.789,01 y $1.791.592 $28.825,25 Entre $1.791.592,01 y $5.603.102 $14.871,65

Asignaciones de Pago Único

Asignación Ingreso Grupo Familiar (IGF) Valor General Nacimiento Hasta $5.603.102 $82.351,48 Adopción Hasta $5.603.102 $492.365,35 Matrimonio Hasta $5.603.102 $123.305,95 Cónyuge Hasta $5.603.102 $17.140,69

Cómo elegir el medio de pago para las prestaciones de la Anses

Ingresar a Mi Anses o descargar la aplicación, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la opción Cobros

Luego hacer click en la opción Cambiar medio de cobro jubilaciones y pensiones o Cambiar medio de cobro Asignaciones Familiares, según corresponda.

Corroborar que los datos de contacto (correo electrónico, celular y domicilio) estén actualizados y verificados, lo que puede realizarse en el momento.

Cargar el código de validación recibido por correo electrónico o SMS y confirmar el DNI, ingresando el correspondiente número de trámite.

Una vez ingresado dicho código, se podrá optar por el nuevo medio de cobro dentro de las opciones habilitadas.

En el caso de las asignaciones, podrán consultar el medio de cobro actual y seleccionar el nuevo.

Cabe destacar que quienes residan en zona austral deben optar por una sucursal bancaria para poder mantener el adicional correspondiente a dicha zona.

Para todos los casos, la elección estará vigente a partir de los 60 días de solicitada.