El presidente de la AABE dijo que se necesita una macroeconomía sana

Lotear, tasar y subastar tierras del Estado para, con esos fondos, financiar obras de infraestructura. Ese fue el objetivo que se le asignó hace tres años y medio a Ramón Lanús, presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y vicepresidente de Procrear. Según datos de la propia agencia, a 2015 el Estado contaba con 20.000 propiedades registradas. Hoy, el listado actualizado ya muestra más de 70.000, pero aún no se tiene una estimación del valor total del patrimonio inmobiliario nacional. Por eso, Lanús prefiere pensar que la AABE es mucho más que "la inmobiliaria del Estado", como le suelen decir. "Me banco el comentario, pero eso es simplificar nuestro trabajo, le quita valor y no refleja todas las líneas que estamos trabajando", aseguró el funcionario en un mano a mano con Ignacio Federico, periodista de LA NACION.

Como ejemplo del trabajo que realiza la agencia, citó la recaudación por alquileres. "En 2015 fueron $15 millones. Actualizado por inflación, hoy serían $40 millones. Y este año creemos que vamos a cerrar entre $900 y $1000 millones solo en la línea de alquileres", detalló.

El funcionario repasó los últimos proyectos llevados a cabo desde la agencia y destacó la transformación del Pabellón del Centenario, un edificio de 1910 ubicado en Palermo, sobre la avenida Dorrego al 2900. "Estaba abandonado y oculto, y hoy se va a generar un proyecto muy moderno que incluye la peatonalización de esa área y más espacios verdes", destacó.

También habló de proyectos a nivel nacional, como los que se están llevando a cabo en la costa de la ciudad de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, o en la costa de la provincia de Corrientes, donde muchas de las propiedades eran públicas, según contó.

Con respecto a la baja de oferentes en algunas subastas, Lanús aclaró: "Con alguna demora y reprogramación, vamos vendiendo lo que queremos para financiar las obras que estamos haciendo. Claramente el contexto nos impacta, pero el país tiene un potencial enorme en términos de desarrollar el real estate, pero obviamente necesita una macroeconomía sana. El año que pasamos fue complicado, pero no tengo dudas de que el próximo gobierno va a tener variables macro más sólidas. Se trabajó en cuestiones de fondo (como la ley de mercado de capitales) que van a permitir fondear mucho mejor estos proyectos para lo que viene", aseguró.

Ante la pregunta de por qué los precios de las subastas no están establecidos en UVA, Lanús reconoció que este punto se evaluó, pero se descartó: "Como el segmento de los activos que tenemos en el mercado se valora en dólares, es más fácil para el mercado que el pricing se haga en dólares", dijo, y añadió: "Sobre la UVA creo que muchas veces los argentinos tenemos la costumbre de autodestruir lo bueno que hacemos, y el crédito UVA incluso en un escenario de mucho estrés funcionó bien y se va acomodando", analizó.

Por último, habló del nuevo llamado de los créditos Procrear, en los que el Gobierno estableció una cobertura para el riesgo de la UVA. "En los casos en los que la variación del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) sea menor a la de la UVA va a haber un fondo de garantía con una prima que vamos a pagarle al banco y, así, el tomador del crédito no va a tener que pagar ese sobrecosto".