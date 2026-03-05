Tasas: presentaron un proyecto de ley para que los municipios dejen de cobrar la guía ganadera

CÓRDOBA.- Cartez y el Distrito 4 de la Sociedad Rural Argentina (SRA) colaboraron con el legislador provincial Oscar Agost Carreño (PRO) en la elaboración de un proyecto para terminar con el cobro de tasas municipales para el traslado de ganado. La iniciativa presentada reconoce el Documento de Tránsito Electrónico (DT-e) emitido por el Senasa como “único instrumento válido y obligatorio” para el traslado de animales en pie.

Hace tiempo que los productores ganaderos reclaman por el costo de las guías de traslado que varían entre municipios y que se pagan sin que exista una contraprestación concreta. Las entidades agropecuarias esperan una pronta sanción del proyecto e insisten en que permitiría simplificar trámites, reducir costos administrativos y mejorar la competitividad de la ganadería cordobesa.

La iniciativa también modifica el régimen provincial de marcas y señales y reconoce al Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (Sigsa) y al Registro Nacional de Productores Agropecuarios (Renspa) como los “oficiales” de información vinculada al movimiento y existencia del ganado.

En esa línea deroga “todas las disposiciones” de la ley provincial 5542 que abre a las autoridades locales la “intervención obligatoria en la emisión o validación del Documento de Tránsito Electrónico” y determina que es la provincia la que debe asumir en “forma exclusiva la organización administrativa del régimen de tránsito pecuario”.

Bell Ville, Las Vertientes y Sinsacate las dejaron sin efecto, aunque el último municipio las mantiene para animales destinados a consumo

Hace menos de un mes se realizó una reunión donde participaron un centenar de personas y el eje fue la necesidad de eliminar las guías ganaderas que tienen costos diferentes en cada lugar. Bell Ville, Las Vertientes y Sinsacate las dejaron sin efecto, aunque el último municipio las mantiene para animales destinados a consumo.

En la asamblea se expusieron casos concretos sobre el impacto económico de la tasa y señalaron que, en algunos establecimientos, el costo anual de las guías (aun cuando sean movimientos internos) se equipara a la inversión total en sanidad animal anual.

Desde hace tiempo existe en la Argentina un debate sobre el cobro de tasas municipales creadas con el fin de recaudar y sin prestar a los contribuyentes servicios, lo que las convierte en un impuesto. Agost Carreño señala en su iniciativa que “cualquier tasa, contribución o arancel que se establezca con relación al traslado de hacienda deberá fundarse exclusivamente en la prestación efectiva, concreta e individualizada de un servicio sanitario o de fiscalización”.

En los fundamentos repasa que la normativa actual “estableció oportunamente un esquema descentralizado” y le dio intervención a los municipios. “Tuvo carácter organizativo y reglamentario, no constitucional. No implicó transferencia definitiva de competencia, sino una modalidad administrativa adoptada en un contexto tecnológico basado en soporte papel y tramitación presencial”.

Oscar Agost Carreño Facebook

Con el DT-e, advierte, cambió el procedimiento operativo, permitiendo la emisión digital, la trazabilidad en tiempo real y la validación centralizada del instrumento: “La intervención local obligatoria ha perdido sustento funcional. Como titular originaria del régimen de marcas y señales, la Provincia conserva plena potestad para reorganizar administrativamente su sistema, reasumiendo en forma exclusiva la organización del tránsito pecuario y eliminando instancias intermedias que ya no resultan necesarias”.

También subraya que “no se vulnera la autonomía municipal, ni se alteran competencias propias del poder de policía local ni se limita la potestad tributaria en materias que les son propias. Se deja sin efecto únicamente una intervención administrativa cuya fuente es la ley provincial”.