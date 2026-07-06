Reacción del mercado: tras el programa financiero del Gobierno, el riesgo país toca mínimos desde 2018 y suben las acciones

Con un historial de nueve defaults a lo largo de la historia argentina, el Gobierno decidió presentar esta mañana el programa financiero para 2026 y 2027 y ratificó que el país continuará honrando todos sus compromisos de deuda. Luego del anuncio, el riesgo país respondió a la baja y tocó valores que no se veían hace ocho años, mientras que las acciones argentinas suben hasta 6% en Wall Street.

Los bonos soberanos son una de las variables más sensibles a la espalda financiera que tiene el Gobierno para cumplir con sus obligaciones de deuda. Después de que el equipo económico detallara todas las fuentes de financiamiento para enfrentar los US$24.900 millones que vencen el año que viene, en pleno año electoral, los títulos soberanos operan en terreno positivo: los Bonares avanzan 0,6% (AL41D) y los Globales un 0,2% (GD35D).

Esto tiene su impacto en el riesgo país, el índice que mide la diferencia que pagan los bonos emergentes frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. En la primera rueda de la semana, el índice cede tres unidades y se ubica en 412 puntos básicos (-0,7%), el valor más bajo desde finales de abril de 2018.

“El orden macroeconómico hace que el paso del tiempo se vuelva un aliado, ya que la mejora paulatina de los fundamentos económicos permite al país financiarse a un riesgo país cada vez más bajo”, dijeron desde el Gobierno, como uno de los siete pilares que sostiene el programa financiero. A pesar de la expectativa por una eventual vuelta del Gobierno a los mercados internacionales de deuda, desde el oficialismo aclararon que, por el momento, esa posibilidad no está sobre la mesa. El objetivo es que el riesgo país descienda aún más.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anuncia el nuevo plan financiero del Gobierno Captura

Para Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, el discurso dejó tres definiciones en simultáneo. En primer lugar, cerró el debate sobre el riesgo de default en 2026 y 2027. “La solvencia de corto plazo queda fuera de discusión, tiene fuentes para cubrir vencimientos sin depender del mercado internacional”, explicó.

En segundo lugar, el Gobierno justificó la estrategia de no salir al mercado internacional. En este aspecto, si las fuentes alcanzan sin emisión internacional, para el oficialismo “no tiene sentido” pagar la tasa que pediría el mercado hoy. Además, si llega el grado de inversión como espera Economía para fines de 2031, el costo de financiamiento sería “radicalmente menor”. Por último, ancló las expectativas hacia el año que viene.

“Un cuadro presentado con este nivel de detalle manda una señal al mercado de que el equipo económico tiene visibilidad y control sobre la hoja de ruta financiera. Obviamente, eso solo tiene valor si se cumple, por eso el delivery macro. El mercado toma bien las noticias, los ADR suben fuerte, sobre todo bancos, y el riesgo país baja a 412 puntos”, completó.

Las acciones argentinas también operan al alza, acoplándose a la tendencia positiva que hay en los mercados internacionales. La Bolsa porteña trepa 1,1% y cotiza en 3.234.321 unidades, equivalentes a US$2064 al ajustar por el dólar contado con liqui (+3%).

El Gobierno resaltó que no tiene en sus planes salir al mercado internacional de deuda ni en 2026 ni 2027 Richard Drew - AP

En el panel principal, conformado por las compañías que tienen el mayor volumen de operaciones en el mercado, se destacan las acciones bancarias: los papeles de BBVA se destacan con un 3,6%, seguidos por los de Grupo Financiero Galicia (+3,1%) y Banco Supervielle (+2,9%).

Esta misma tendencia aparece entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR). Los papeles de BBVA lideran la rueda con un alza del 6%, mientras que Banco Supervielle sube un 4,5% y Grupo Financiero Galicia un 4,3%.

“El foco de esta semana para los activos locales estará en ver si logran sostener el rebote reciente. El Merval volvió a ubicarse por encima de los US$2000, pero todavía necesita confirmar mayor demanda para dejar atrás la corrección de junio. Por otro lado, en cuanto a la renta fija corporativa, la atención estará puesta en el pago de cupones de los Globales hacia el fin de la semana, que podría aportar liquidez al mercado de emisiones primarias”, señalaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

El dólar tiende a la baja, tras arrancar julio al alza

Dólar

Luego de que el mercado cambiario arrancara julio al alza, en un segundo semestre caracterizado históricamente por mayor volatilidad y menor oferta de divisas, hoy el dólar oficial opera estable y los financieros tienden a la baja.

El dólar oficial minorista cotiza a $1510 en el Banco Nación, el mismo valor que el viernes pasado. En tanto, el tipo de cambio oficial mayorista se vende a $1419,23, un avance de $2,84 con respecto al cierre pasado (+0,19%).

En cuanto a los tipos de cambio financieros, hoy retroceden tras tocar la semana pasada valores nominales que no se veían desde octubre del año pasado. El dólar MEP aparece en pantallas a $1520,22, unos $4,31 menos que el viernes (-0,3%). El contado con liquidación (CCL) retrocede $30,27 y cotiza a $1565,95 (-1,9%).