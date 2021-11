Rechazo de las principales entidades del campo a la intención del Gobierno de subir retenciones

Entidades representativas de la producci贸n agropecuaria rechazaron la advertencia de Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, sobre una eventual suba de retenciones a las exportaciones de carne y de otros alimentos para contener los precios en el mercado interno.

鈥淓s una medida rara. Tienen que tomar nota de la 煤ltima elecci贸n, de c贸mo se expresaron las provincias productivas. Le dijeron al Gobierno que este no es el camino. Tienen que dejarnos trabajar. Esperamos que no se concrete, y no creemos que vaya a ocurrir鈥, destac贸 Nicol谩s Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, a LA NACION.

Por su parte, Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, se expres贸 con duras declaraciones: 鈥Son verdaderamente lamentables las apreciaciones que hace Feletti respecto de la posibilidad de aumentar derechos de exportaci贸n o cualquier otro tipo de intervenci贸n distorsiva con el supuesto objetivo de asegurar la provisi贸n a la mesa de los argentinos鈥.

鈥淪i queremos asegurar carne, pollo, pan y leche tenemos que desvincular los precios internos de los internacionales", dijo Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior

Roberto Feletti hab铆a argumentado en una entrevista: 鈥淪i queremos asegurar carne, pollo, pan y leche en la mesa de los argentinos tenemos que desvincular los precios internos de los internacionales. Adem谩s, propuso como alternativa: 鈥El otro mecanismo es un fideicomiso de subsidio cruzado, un acuerdo entre privados por el que parte de la renta exportadora se destina a subsidiar el precio de aquellos que venden en el mercado interno鈥.

Las declaraciones se dan tras un acuerdo con los supermercados para congelar los precios de la carne en g贸ndola durante este fin de semana largo.

El presidente de la Sociedad Rural repudi贸, pero adem谩s minimiz贸 la importancia de los dichos de Feletti. 鈥Son declaraciones de un funcionario. Puede expresar su opini贸n, pero va contra lo que decimos desde las entidades productivas. La soluci贸n no pasa por aplicar precios m谩ximos, sino por fomentar m谩s producci贸n y transitar los caminos que tenemos que transitar鈥, dijo Pino.

Por otra parte, el dirigente justific贸 las subas de la semana pasada. 鈥Es una olla a presi贸n. La realidad del mercado es una, la suba del ganado en pie no es una suba, es un reacomodamiento de los precios a una inflaci贸n teniendo en cuenta que el ganado hace 7 u 8 meses no cambia sus valores con inflaci贸n del 3-3,5% mensual. Solo actualizamos. Lo que busca el Mercado de Liniers es recuperar precio鈥, explic贸.

Adem谩s, ratific贸 que continuar谩n canalizando las conversaciones con el Gobierno a trav茅s de la Mesa de Enlace con el ministro de Agricultura, Ganader铆a y Pesca, Juli谩n Dom铆nguez. Pino adelant贸 a la nacion que est谩 previsto un encuentro con el funcionario para la semana del 29 de noviembre. 鈥淓speramos que de una buena vez cada uno, desde su lugar, apoye tomar medidas que generen previsibilidad y retomemos la agenda de un mont贸n de cosas鈥, sentenci贸.

Por su parte, Raedemaeker propuso 鈥済enerar mecanismos que fomenten la producci贸n y no que la restrinjan o condicionen, como cada una de las oportunidades en las que se aplic贸 este tipo de medidas. Generan desincentivo a la producci贸n, ponen un techo bajo鈥. Y critic贸 a Feletti al se帽alar que 鈥渆s evidente que en su capacidad de an谩lisis y visi贸n intervencionista no cabe una posibilidad de este tipo. Ojal谩 el Gobierno no vuelva a cometer los mismos errores de consecuencias ya conocidas. El problema de los alimentos est谩 en la presi贸n impositiva y la inflaci贸n descontrolada. Si quieren asegurar un precio competitivo de carne, leche, pan, tienen que cuidar el valor de nuestra moneda鈥.