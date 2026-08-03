Redrado propuso cambios en la reforma del BCRA y recordó su cruce con Cristina Kirchner antes de dejar el organismo

El economista Martín Redrado propuso este domingo una serie de modificaciones al proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central impulsado por el Gobierno y recordó el conflicto que mantuvo con la expresidenta Cristina Kirchner antes de abandonar el organismo. “Los dólares no son suyos ni míos”, contó sobre la última conversación que mantuvo con la entonces mandataria.

Durante una entrevista con José Del Rio en Comunidad de Negocios (LN+), el exfuncionario, que estuvo al frente del Banco Central entre 2004 y 2010, respaldó la iniciativa presentada por Javier Milei en cadena nacional, aunque planteó algunos cambios vinculados con el régimen de encajes bancarios y la estabilidad financiera.

El proyecto impulsado por el oficialismo busca limitar las funciones de la entidad a la preservación del valor de la moneda, prohibir el financiamiento del Tesoro nacional y reforzar la independencia de sus autoridades. También prevé restricciones a la distribución de dividendos y la eliminación de las denominadas letras intransferibles.

“La diferencia es quitarles el dulce de leche a los políticos de tener los manotazos de la emisión monetaria y, en definitiva, de sacarle dólares a la gente”, afirmó.

El Gobierno impulsa la reforma de la carta orgánica del Banco Central

Redrado sostuvo que la reforma debe consolidarse como una política de largo plazo y consideró que el texto aún necesita algunos cambios. “Lo que se busca ahora es una carta orgánica que les quite el dulce de leche a los políticos de ir al Banco Central a manotear pesos y dólares. Para eso hay que cumplir tres cosas”, señaló.

En ese sentido, advirtió que el proyecto debería impedir que los encajes bancarios se constituyan con títulos públicos. “Es algo que se escapó de este proyecto de ley”, sostuvo.

También remarcó que la norma debería aplicarse de cara al futuro. “Si no, vamos a empezar a discutir a las personas y no a las instituciones”, indicó.

“Esto va a quitar cualquier tipo de suspicacia de que esto se hace para unos o para otros. Ojalá sea votada por mayorías especiales. Eso le dará fundamento a la institución y no a las personas”, añadió.

Martín Redrado fue titular del Banco Central TWITTER / MARIANAKBOOM - TWITTER / MARIANAKBOOM

Asimismo, planteó la necesidad de preservar entre los objetivos del organismo la estabilidad financiera. “El Banco Central debe preservar el valor de la moneda y la estabilidad financiera. No solo por lo que ha ocurrido en nuestro país, sino también por las crisis internacionales”, explicó.

“Es importante que todos estemos tranquilos y sepamos que hay alguien monitoreando que nuestros depósitos están a salvo y que exista más crédito”, agregó.

El recuerdo de su última reunión con Cristina Kirchner

En otro tramo de la entrevista, Redrado evocó el conflicto que mantuvo con la entonces presidenta Cristina Kirchner a comienzos de 2010, en medio de la disputa por el uso de las reservas del Banco Central para el pago de la deuda pública.

“La última reunión que tuve con Cristina Kirchner fue el 6 de enero de 2010. Yo le decía: ‘Presidenta, los dólares no son suyos ni míos. ¿Usted cree que los puede usar como se le ocurre? Yo soy un mero administrador de 50.000 millones de dólares’. Esa era la diferencia de concepto. Allí fue el comienzo del ‘vamos por todo’. Todo esto tiene consecuencias”, relató.

El economista también recordó el difícil momento que atravesó durante aquellos días y aseguró que la situación afectó tanto su vida profesional como la personal.

“No la estaba pasando nada bien ni en lo personal ni en lo profesional. Tuve amenazas contra mi familia y llamados extorsivos a la madre de mis hijos. Tuve que sacarlos de la ciudad de Buenos Aires. Mi familia me acompañó muchísimo y no tengo ningún arrepentimiento”, afirmó.

Redrado recordó la última reunión que tuvo con Cristina Kirchner Archivo

Al referirse a la postura de la expresidenta, sostuvo que estaba fuertemente influenciada por el entonces ministro de Economía, Amado Boudou.

“Ella estaba muy subyugada por los criterios de Boudou. Decía que Amado tenía que ir al exterior. Yo le respondí que no existía ninguna presión externa para utilizar las reservas en ese momento”, recordó.

Según relató, la conversación terminó con una frase que marcó el final de su gestión al frente del organismo. “Ella me dijo: ‘Usted haga lo que tenga que hacer y yo voy a hacer lo que tenga que hacer’. Me di media vuelta y me fui”, concluyó.

El tipo de cambio

En otro tramo de la entrevista, Redrado reaccionó a las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien dijo que la estabilidad cambiaria no le preocupa, y analizó: “Yo creo que ningún funcionario debe hablar del tipo de cambio, sea quien sea. Los que tienen que hacer son el Presidente y el directorio del Banco Central”.

En tanto, continuó: “Desde el sector privado siempre podemos decir es que uno no puede tomar el dólar en abstracto, sino que hay que tener en cuenta los aranceles, impuestos y costos de logística de transporte, entre otras cosas. Lo que sí debemos decir es que todavía quedan muchas restricciones que dejó el gobierno anterior”.

“Hoy, las empresas que compran el dólar contado con liquidación no tienen acceso al tipo de cambio oficial por 90 días. Llama la atención en el exterior también”, mencionó respecto a cuál debería ser el próximo objetivo económico del Gobierno.