Refinanciación de deudas: las opciones que ofrecen el Banco Nación y el Ciudad

Ante el crecimiento de la morosidad en los hogares, las entidades financieras empezaron a ofrecer opciones de refinanciamiento. Este es el caso del Banco Nación y el Ciudad, que lanzaron iniciativas para prevenir un mayor deterioro de las finanzas familiares en un contexto marcado por el aumento de la mora bancaria. Ante este escenario, son muchos los clientes que se preguntan cómo funcionan y a quiénes están dirigidas estas herramientas.

La morosidad de los hogares argentinos viene creciendo Shutterstock

Los atrasos en las cancelaciones de deudas de las tarjetas de crédito o en las cuotas de los préstamos vienen creciendo en los últimos meses. Según el último Informe sobre Bancos del Banco Central (BCRA), la tasa de irregularidad en el pago de créditos bancarios aumentó 12,1% en abril (+0,5 puntos en un mes y +8,4 puntos respecto de hace un año). De esa forma, alcanzan su mayor nivel en 22 años al colocarse en niveles que no se registraban desde 2004.

El “kit de soluciones” del Banco Nación

A fines de mayo, el BNA anunció que lanzaba un “kit de soluciones” que la entidad financiera ofrece para que puedan ordenar sus obligaciones financieras “de manera sostenible y previsible”. Este viernes, informó que incorporó “una nueva alternativa" destinada a acompañar a sus clientes y prevenir situaciones de mora mediante un préstamo personal de unificación de deudas”.

Se trata de un préstamo personal de unificación de deudas con el objetivo de evitar el pasaje a mora para preservar el historial crediticio, reordenar obligaciones mediante la consolidación de deudas en una sola cuota mensual y mejorar la capacidad de pago, adecuando plazos y esfuerzo financiero. “Uno de los principales atributos de la propuesta es su plazo de hasta 120 meses, equivalente a diez años, lo que permite reducir la exigencia mensual y facilitar el ordenamiento financiero del cliente”, puntualizó la entidad financiera en un comunicado.

La propuesta del Nación

Estas son todas las opciones que ofrece el BNA para refinanciamiento de deudas:

Préstamo personal de unificación de deudas : esta nueva alternativa es un crédito que permite unificar múltiples deudas en una sola cuota mensual. Está dirigida a personas con cuotas vencidas e impagas en el BNA, en situación crediticia 1 o 2.La herramienta se estructura bajo la modalidad UVA, con la opción de cobertura CER-CVS, que permite al cliente abonar la cuota ajustada por salario. Ofrece un financiamiento de hasta el 100% de la deuda consolidada, con un máximo de $100 millones. Es sin desembolso de efectivo al cliente, ya que el préstamo se aplica directamente a la cancelación de las obligaciones. Tiene una afectación de ingresos del 25% bajo esquema UVA, en línea con criterios prudenciales de evaluación crediticia.

: esta nueva alternativa es un crédito que permite unificar múltiples deudas en una sola cuota mensual. Está dirigida a personas con cuotas vencidas e impagas en el BNA, en situación crediticia 1 o 2.La herramienta se estructura bajo la modalidad UVA, con la opción de cobertura CER-CVS, que permite al cliente abonar la cuota ajustada por salario. Ofrece un financiamiento de hasta el 100% de la deuda consolidada, con un máximo de $100 millones. Es sin desembolso de efectivo al cliente, ya que el préstamo se aplica directamente a la cancelación de las obligaciones. Tiene una afectación de ingresos del 25% bajo esquema UVA, en línea con criterios prudenciales de evaluación crediticia. Consolidación de deudas: es un préstamo personal destinado a personas que perciben sus haberes a través del Banco Nación con situación regular o irregular no judicializada. Esta herramienta permite unificar todas tus deudas (tanto en el BNA como en otras entidades) en un solo crédito, lo que facilita la administración de los compromisos y la organización del esquema de pagos. La línea contempla tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y montos de hasta $100 millones.

Todas las opciones de refinanciamiento de deuda que ofrece el Banco Nación

Refinanciación de saldos de tarjeta de crédito : esta posibilidad está disponible para clientes que registran hasta 90 días de atraso en el pago de una tarjeta de crédito emitida por la institución. Posibilita reestructurar saldos pendientes de hasta $10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA vigente del 35%. La operatoria contempla el mantenimiento de la tarjeta, el inicio del pago de las cuotas en el próximo resumen y adecuaciones temporales en los límites de compras. Para situaciones con más de 90 días de atraso, el Banco Nación dispone de alternativas de financiación para extender los pagos en hasta 96 meses, pero están sujetas a evaluación crediticia y condiciones vigentes.

: esta posibilidad está disponible para clientes que registran hasta 90 días de atraso en el pago de una tarjeta de crédito emitida por la institución. Posibilita reestructurar saldos pendientes de hasta $10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA vigente del 35%. La operatoria contempla el mantenimiento de la tarjeta, el inicio del pago de las cuotas en el próximo resumen y adecuaciones temporales en los límites de compras. Para situaciones con más de 90 días de atraso, el Banco Nación dispone de alternativas de financiación para extender los pagos en hasta 96 meses, pero están sujetas a evaluación crediticia y condiciones vigentes. Evaluación personalizada: cada solicitud es analizada de manera individual por los equipos especializados del BNA, que consideran el perfil del usuario, su situación financiera y las características de las obligaciones a reorganizar. Este enfoque permite ofrecer alternativas adecuadas a cada necesidad, promoviendo una administración responsable de los compromisos asumidos.

Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal del Banco Ciudad

La Legislatura porteña aprobó un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, que inicialmente será instrumentado a través del Banco Ciudad. Podrán acceder quienes registren deudas originadas en tarjetas de crédito o préstamos personales otorgados por entidades financieras.

Lo que se sabe del Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal del Banco Ciudad Daniel Basualdo

Estará destinado a deudores en situación crediticia dos o tres —es decir, con atrasos en los pagos de entre 30 días y seis meses—. Prevé la creación de una línea especial destinada a facilitar la refinanciación y cancelación de deudas de consumo de residentes de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentren en situación de vulnerabilidad financiera. Tendrá una tasa nominal anual (TNA) máxima del 35% y un plazo mínimo de devolución de 24 meses.

Este plan de refinanciamiento de deudas tiene los siguientes requisitos: