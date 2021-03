Renunció el presidente de la CAF y acusó a la Argentina de presionarlo

En medio de una fuerte polémica y un año antes de que termine su mandato, Luis Carranza presentó su renuncia como presidente del banco de fomento CAF. Lo llamativo de la renuncia son las razones que el propio presidente, que se quedará en el cargo hasta el 1° de abril, esgrimió en su carta al directorio.

“En particular -dice Carranza-, los Directores por Argentina me solicitaron verbalmente y a través de mensajes escritos a principios de 2020 que designe como vicepresidente a una persona que no reunía las condiciones para el cargo. La documentación que prueba esta denuncia está bajo custodia en Secretaría General y a disposición de los miembros del Directorio si así lo estiman conveniente”.

Según el directivo, no estuvo dispuesto a nombrar al postulante argentino, cuyo nombre no circuló y ese habría sido el motivo de su dimisión. “Desde entonces, y de manera continua y manifiesta, la representación de Argentina a través de una supuesta intención de lograr más transparencia en el proceso de selección de vicepresidente intenta seguir presionando para evitar el nombramiento del señor [candidato propuesto por Carranza, Bernardo] Requena”, culmina en funcionario.

Carranza, por su parte, dijo que el consejo de directores, o el Directorio como lo llaman en el CAF, no avaló la candidatura que propuso. “Esta decisión responde a mi juicio, en parte, a mi negativa a ceder al interés de algunos países de interferir políticamente en las atribuciones que el Convenio Constitutivo le otorga al Presidente Ejecutivo para designar a sus colaboradores inmediatos”, agregó.

Por estos días, en el seno del organismo, se dieron una serie de acusaciones de acoso laboral y despidos encubiertos desde 2018. La denuncia sobre esta situación la encabeza la boliviana Alejandra Claros, ex Coordinadora de Secretaría de la CAF, se acusa a la institución de despido masivos, y asegura que desde el año 2017 se han despedido “o invitado a renunciar” a aproximadamente 100 personas.

De hecho, esta situación llevó a que se designe una comisión investigadora. Claros dijo en una carta fechada en febrero que se presentaba ante el Directorio “para representar ante ustedes los excesos, abusos, violencia y acoso laboral que la administración de CAF ha estado ejerciendo en contra de los funcionarios, lo que constituye un agravio que la comunidad internacional debería condenar enérgicamente”.

En tanto, mediante un comunicado, la CAF sostuvo: “El próximo mes de abril, Luis Carranza Ugarte, presidente ejecutivo de CAF –banco de desarrollo de América Latina–, finalizará su mandato. Será casi un año antes de lo previsto, pero dejando una institución fortalecida gracias a una estructura que corresponde a la realidad del tamaño, objetivos y responsabilidades de CAF. Estos cuatro años de gestión cierran un ciclo que representa un punto de inflexión en sí mismo, dado que Carranza tuvo como objetivo preservar la institucionalidad de CAF, aumentar su eficiencia y responder a los retos que enfrentan nuestros países”.

