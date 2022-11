Reservas del Banco Central: gracias nuevo dólar soja el Banco Central compró US$192 millones

escuchar

Lo que se descontaba sucedió: el Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares a raudales -y a pérdida- el día en que regresó el dólar soja.

La entidad que conduce Miguel Pesce adquirió US$192 millones de los US$292,2 millones liquidados por el sector sojero en la jornada.

Así se quedó con el 65,6% de los dólares que recompró a $230 por unidad, porcentaje que le bastó para registrar el mejor saldo a favor por intervenciones sobre el mercado desde la última rueda de septiembre, es decir, el último día de vigencia plena de la versión 1.0 del dólar soja.

El primer saldo fue “muy parecido a las compras del 65% promedio registradas en todo el primer esquema. A este ritmo, al finalizar el programa habría se habrían liquidado US$6700M y quedarían US4400 en manos de BCRA”, apuntó el analista Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras.

La compra del día, que le ocasionó ya una pérdida patrimonial que ronda los $63.600 millones, le permite reducir empero de US$1005 millones a unos US$813 millones la pérdida de reservas por este tipo de operaciones en lo que va del mes.

"Soja II" rueda 1. USD 192M adquiridos por BCRA a 263,1(e), 66% de lo liquidado por C9, muy parecido al 65% prom de todo el primer esquema. A este ritmo, al finalizar el programa habría se habrían liquidado USD 6.700M y quedarían 4.400 en manos de BCRA. Emisión hoy +1% de BM. pic.twitter.com/AyZNs1Up2e — Andrés Reschini (@adreschini) November 28, 2022

Pero a su vez, lo forzó a realizar una emisión de pesos extra que deberá esterilizar en gran parte, lo que acercará a su pasivo recumerado a marcar un nuevo récord de $10 billones en las próximas semanas.

El problema es que el programa oficial no alienta la oferta de divisas y las exportaciones sino que sólo busca que se adelanten algunas de las del agro. Esto deja a la vista no sólo “la delicada situación del mercado y el atraso cambiario en un contexto de reservas internacionales bajas. Sólo mejora la foto de cortísimo plazo pero no resuelve el problema de fondo que deberá afrontar el año que viene en el que se hará notar la falta de oferta y mayor presión de la demanda debido al aumento de la deuda comercial”, detacaron desde un informe los analistas de Cohen, Aliados financieros.

La versión 2.0 del denominado Programa de Incentivo a las Exportaciones había quedado formalizada esta mañana cuando el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el Decreto 787/2022 con la firma del presidente Alberto Fernández y de todo el Gabinete de Ministros.

Allí anunció el “restablecimiento de manera extraordinaria y transitoria” del esquema que rigiera en septiembre que generó un salto en el volumen de granos comercializados (llegó a rozar los 14 millones de toneladas) y produjo un ingreso de divisas algo superior a los US$8000 millones.

Con la experiencia de hace poco más de un mes aún latente, la actividad en la rueda especial del MAE creada para cursar este tipo de operaciones en la jornada fue prácticamente normal.

Volumen operado en el segmento mayorista US$ 594,092 millones, en futuros MAE US$ 74,89 millones y en el Rofex US$ 1.070 millones — Gustavo P Quintana (@guspaqui) November 28, 2022

El nuevo dólar soja a $230 que rige desde hoy y hasta el 31 de diciembre, busca generar un proceso similar aunque con objetivos más modestos.

El Gobierno dice que se contenta con captar unos US$3000 millones para las reservas aunque el remanente stockeado, según datos de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, rondaría los 12 millones de toneladas, lo que permitiría una liquidación mayor.

El dato más curioso de la jornada es que el BCRA aprovechó el salto en la oferta para ralentizar el ritmo de ajuste del tipo de cambio comercial, un movimiento que no hace más que agrandar el resultado negativo en la intermediación de divisas que realiza, al comprarlas caro y venderlas barato.

La entidad convalidó un alza de apenas $1,01 del dólar mayorista en la jornada que cerró a $166,60 por unidad para la venta. “Fue la suba registrada más baja para un inicio de semana en lo que va del mes”, hizo notar el operador y analista cambiario, Gustavo Quintana.