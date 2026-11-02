Reservas: el BCRA sobrecumplió la meta con el FMI, pero aún falta para alcanzar la última cifra que proyectó Caputo

Hace un mes, el ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró optimista con la acumulación de dólares del Banco Central (BCRA). Proyectó que la entidad cerraría el año con compras cercanas a los US$19.500 millones, por encima de lo que el propio Gobierno esperaba a comienzos de 2026. Las compras de octubre, sin embargo, no alcanzaron para sostener esa proyección. Para cumplirla, el BCRA tendría que comprar unos US$90 millones por día hasta diciembre, un nivel que solo superó en tres meses del año.

A fines de septiembre, Caputo mostró un gráfico del Ministerio de Economía que proyectaba compras de divisas por US$19.438 millones a diciembre. “No solo ahora hay dólares para la gente y para las empresas, para los que quieren remitir dividendos, sino también para recomponer las reservas del Banco Central”, dijo el ministro.

“Teníamos una meta implícita de US$10.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y teníamos un escenario recontra optimista que era, bueno, si las cosas salían muy, muy bien, tal vez llegábamos a comprar US$17.000 millones. Bueno, a la situación actual, hoy ya estamos en US$14.350 millones [el 29 de septiembre]. Si proyectamos esa tendencia, todo indicaría que vamos a estar más cerca de los US$20.000 millones de los que habla el Presidente”, agregó.

Luis Caputo proyectó en septiembre compras del BCRA por casi US$19.500 millones hasta diciembre Marcelo Manera

Un mes después, la autoridad monetaria acumula compras por US$15.963 millones en lo que va de 2026. Para llegar a los US$19.500 millones le faltan US$3537 millones, y quedan 39 ruedas hasta fin de año.

El ritmo necesario está por encima del promedio del año, que ronda los US$80 millones diarios, y también de lo que logró el BCRA en octubre, cuando adquirió US$1395 millones en 18 ruedas, unos US$77,5 millones por jornada. En 2026, solo lo superó en abril, con US$138 millones diarios; en mayo, con US$137 millones, y en julio, con US$103 millones, según datos de la consultora 1816 en base al BCRA.

El resto del año mostró un desempeño más irregular. En el primer trimestre, las compras diarias promediaron entre US$55 millones y US$86 millones. Tras el pico del otoño, cayeron a US$68 millones en junio, y luego del repunte de julio, se desplomaron a US$39 millones en agosto y a apenas US$22 millones en septiembre, el piso del año. Octubre mostró una recuperación, aunque todavía insuficiente para llegar a la cifra oficial. A principios de octubre, en la Semana del Inversor, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, estimó que quedaban US$4600 millones de la cosecha pendientes de liquidar.

Frente al FMI, en cambio, los números del BCRA superan lo pactado. En los últimos días, el equipo técnico del organismo aprobó la tercera revisión del acuerdo y destacó que se sobrecumplió en US$4000 millones la meta de acumulación de reservas y que las compras de divisas superaron en US$6000 millones las previsiones, según un informe de la consultora LCG. El Directorio tratará la revisión a principios de diciembre, lo que gatillará un desembolso de US$900 millones.

El BCRA tiene reservas netas por US$9968 millones, por encima de la meta de US$8000 millones con el FMI, pero en diciembre debe pagarle al organismo US$1140 millones

El acuerdo exige, además, que las reservas netas —las brutas menos los compromisos de pago que el BCRA tiene a menos de un año— sean positivas en US$8000 millones a fin de año. Según cálculos del Banco Galicia con la metodología del Fondo, hoy suman US$9968 millones.

El margen, sin embargo, se achicará en las próximas semanas por los pagos de deuda. Solo en diciembre, la Argentina deberá pagarle al FMI US$339 millones de capital y US$801 millones de intereses. Con esos desembolsos, el colchón sobre la meta se reduciría a unos US$830 millones, sin contar el pago del organismo ni los vencimientos con otros organismos multilaterales y con privados.

Un colchón para 2027 y 2028

Acumular reservas tiene dos objetivos centrales. Por un lado, le da al BCRA herramientas para garantizar la estabilidad del tipo de cambio en 2027, un año electoral en el que la demanda de cobertura en dólares suele aumentar.

Por otro lado, es clave para asegurar el pago de los vencimientos de deuda en moneda extranjera, que serán muy exigentes en los próximos dos años. Según 1816, en 2027 el Tesoro y el BCRA enfrentan compromisos con privados y con el FMI por US$21.300 millones. En 2028, la cifra trepa a US$27.700 millones, el nivel más alto de la próxima década, que solo se repite en 2032.

En 2027, el grueso corresponde a los bonos Globales y Bonares (GD y AL) en manos privadas, por unos US$10.500 millones. A eso se suman cerca de US$6000 millones netos con el FMI y unos US$4000 millones de Bopreal, los bonos que emitió el BCRA para saldar la deuda comercial de los importadores.

Las reservas son clave para el año electoral y para afrontar vencimientos por US$21.300 millones en 2027 y US$27.700 millones en 2028 Marcelo Manera

En 2028, a los US$12.200 millones de bonos en manos privadas y a los casi US$8000 millones con el Fondo, se agregan unos US$6400 millones de repos del BCRA, los préstamos de corto plazo que el Central tomó con bancos internacionales.

El calendario se mantiene por encima de los US$17.000 millones anuales hasta 2035. Recién a partir de 2036 los vencimientos bajan de manera marcada, a US$6600 millones, según la proyección de la consultora.