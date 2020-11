Reservas: el BCRA volvió a vender para no favorecer un desborde del dólar

Una fuerte retracción de la oferta privada obligó al BCRA a sacrificar otra vez reservas pese a que aceleró el ajuste del tipo de cambio mayorista Fuente: Archivo

La golondrina no hizo verano y el Banco Central (BCRA), que venía de concretar ayer la mayor compra de reservas en más de cuatro meses y medio, tuvo que volver a sacrificar hoy recursos para no favorecer un desborde del dólar.

La entidad vendió unos US$50 millones, monto que supone 33% de los apenas US$ 149 millones operados por la plaza cambiaria oficial en la jornada, con lo que debió resignar el 58% de los dólares recomprados el día anterior, cuando había logrado alzarse con US$ 88,5 millones, su mejor adquisición desde el 16 de junio último.

Lo hizo condicionado por el recorte que volvió a mostrar la oferta privada, en una rueda en la que el BCRA buscó también alentarla validando un ajuste de 24 centavos (0,31%) en el dólar comercial al permitir que cierre a $78,93. Esto llamó la atención porque, dado el aumento de ayer, implica que el organismo convalidó un alza de 0,61 centavos en el tipo de cambio mayorista en apenas dos ruedas (había quedado en $78,32 el viernes).

Para notar la aceleración en la tasa de devaluación del peso que implica hay que considerar que, al cabo de la semana anterior, el BCRA apenas lo había dejado deslizar 19 centavos ( o 0,26%). "Pareciera que el BCRA aprovechó la calma actual para acelerar el ritmo de devaluación. Es algo que no le sumó nada hoy por que en los mercados internacionales los granos volvían a operar con leves bajas, pero le puede redituar en adelante", apuntó un experimentado operador a LA NACION.

La retracción en la oferta privada fue el otro dato del día. Hubo una reducción de casi 50% en el volumen operado que cayó de los US$ 288,1 millones de ayer a los apenas US$ 149 millones de hoy. "El monto negociado en el segmento mayorista resultó el más bajo desde el 7 de septiembre pasado", hizo notar el operador Gustavo Quintana, de PR Cambios. "Fue una sensible baja en el volumen operativo de casi 50% en relación con la víspera", certificó el analista Carlos Risso.

En el mercado vinculan el recorte de la oferta con las distorsiones que generó en el mercado el desprolijo decreto que dispuso la rebaja temporal de retenciones, buscando alentar la oferta sojero, en especial, durante octubre, lo que resultó fallido, ya que el BCRA tuvo que vender unos US$ 1100 millones para evitar sobresaltos del dólar.

Esto ocurre porque, como ya explicó LA NACION, esa norma dispuso que se accedía a ese beneficio desde el momento en que el exportador presenta la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) y no desde la liquidación efectiva de la operación. Esto provocó un aumento del 71,4% en las exportaciones del complejo sojero en octubre respecto de septiembre (alcanzaron 3.827.715 toneladas), aunque la liquidación de las empresas del sector se redujo 4% siguiendo la misma comparación, ya que fue de US$1715,5 millones, según cifras de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

Es decir, ya se anotaron para recibir el beneficio de la rebaja de 3 puntos en la alícuota de retenciones para exportaciones de porotos de soja (y el Ministerio de Agricultura ya abrió el registro para instrumentar el reintegro) aunque en realidad irá liquidando las divisas cuando ya rijan una alícuota mayor.

El regreso a la "normalidad" (entendida como la venta de reservas, dado que el BCRA lleva ya vendidos unos US$ 4500 millones en lo que va del año) se produjo en una rueda de rebote para los precios alternativos del dólar, que pasada la media rueda subían de 1,3% a 2,9%, en el caso del dólar MEP (operaba a $141) y el Contado con Liquidación (a $149,60), respectivamente. Pero seguía ajustando a la baja el dólar paralelo o blue (ofrecido a $165) y registraba una mejora del 2% la tasa de riesgo país, que retrocedía de 1464 a 1435 puntos básicos.

