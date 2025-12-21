Javier Milei y Luis Caputo logran escapar a la “maldición de diciembre” en la Argentina: “Algo muy grande por salir”

Luis “Toto” Caputo no tuvo eufemismos. Seis minutos después de las siete de la tarde del viernes cerró la que definió como una “gran semana” con once puntos que se festejaron con un grito de gol a puertas cerradas en el Gobierno. El riesgo país más bajo desde 2018 (con 560 puntos básicos); la baja en la pobreza a 27,5%; la inflación mayorista con 1,6% y un 24,3% interanual; el superávit comercial de noviembre que, según sus datos, fue cuatro veces lo proyectado por el REM (Relevamiento de Expectativas del Mercado); el superávit energético y hasta la media sanción del presupuesto, solo por citar algunos de los tildes verdes con los que sonrió el Ministro de Economía.

Por lo bajo se celebró también en Balcarce 50 haber superado lo que en política definen como “la maldición de diciembre”. Es decir, el punto de inflexión que habitualmente genera el mes doce en la memoria colectiva de los argentinos. Mayor sensibilidad, mayor movimiento en las calles y amenazas latentes que suelen iniciarse en el conurbano y no aparecen en el modo de finales de 2025. La idea de paz social de la que siempre se habla por estos días.

El ministro de Economía, Luis Toto Caputo, está exultante con los resultados de la última semana. Confía en la reforma laboral y el presupuesto para 2026 Rodrigo Néspolo

La baja adhesión al convite de la Confederación General del Trabajo (CGT) la interpretan como “un gran momento para acelerar”, como revela una alta fuente cercana al presidente. “Bastaba ver la foto de la movilización para entender que ese relato está perimido. El mundo cambió y los argentinos no podemos caernos de allí. Estamos en la era de la consistencia y cuanto más se veía la foto de los dirigentes que son millonarios, mejor marketing teníamos nosotros”, agregó la misma fuente.

El modo de época se refleja también en la última encuesta que acaba de cerrar la consultora Marketing & Estadística con su tracking nacional y que comparten en los principales despachos del poder público y privado. Si bien la agenda política va por el presupuesto, la reforma laboral y tributaria, el mapa de los desvelos de los argentinos muestra a la corrupción (46%), al sistema judicial (35%) y al político (31%) como los protagonistas del top 3 de las preocupaciones. Cuando cruzan eso por las ideas del votante tipo hay solo matices: para un 53% de los que eligen a Juntos por el Cambio, la corrupción es el problema principal, al igual que para el 48% de los votantes de Unión por la Patria y para el 40% de los de La Libertad Avanza, según ese trabajo de campo que se terminó el 15 de diciembre y al que tuvo acceso LA NACION. En 2023, poco antes de la llegada de Milei al poder, el puesto uno en los tres espacios políticos lo ocupaba la inflación con valores superiores al 60% de la población y en segundo término, la inseguridad. Ahora está recién en el cuarto puesto y con un universo mucho más atomizado, donde aparece la primera variable económica de fin de año con una palabra que está muy presente en el mundo de las empresas: “desempleo”.

Eso se da en un contexto en el que acaban de difundirse los nuevos datos del Indec que marcan una mejora con una baja al 6,6%. De acuerdo con los datos oficiales, el desempleo disminuyó 0,3 puntos porcentuales con respecto a igual trimestre de 2024 y un punto en relación al trimestre previo. Pero también se registró un incremento en la informalidad, que pasó del 42,6% en el tercer trimestre de 2024 al 43,3% en el mismo período de 2025. Esto implica que el aumento en la demanda de empleos fue mayormente absorbido por trabajos informales.

Desde el Ministerio de Desregulación aseguran que “algo grande está por salir”. Se refieren a medidas que acelerarán la importación de productos que ya vienen de países con fuertes organismos de control Hernán Zenteno - LA NACION

“A simple vista puede ser tomado como una mala noticia, pero no lo es porque lo vemos como una oportunidad para argumentar por qué es imprescindible la reforma laboral y desenmascara la supuesta defensa de unos contra otros”, sostuvo una fuente cercana a la Secretaría de Trabajo. “Es que siempre nos corren por la pérdida de derechos y son los que no entienden que esa mitad del país no los tiene ni los tuvo. La reforma será para adelante y no hacia atrás”, argumentó optimista la misma fuente, pese a que en el Congreso las idas y venidas de la semana muestran un terreno más complejo del esperado por los violetas.

En el mundo de las empresas hoy se vive una verdadera revolución puertas adentro. Corrían las piezas de sushi y un vino blanco francés en el marco de un almuerzo de negocios con varios de los empresarios más influyentes del país cuando un headhunter (cazatalentos) puso en palabras una tendencia cada vez más evidente en las búsquedas corporativas y un botón de lo que puede ser un preludio del 2026. “Durante el albertismo y el kirchnerismo volaban los pedidos de Directores de Relaciones Institucionales y crisis management por la rosca política que era imprescindible para la supervivencia. Inclusive muy por encima del termómetro regional para esas posiciones. En ese entonces eran tiempos de autorizaciones, de reguladores y de abrepuertas. Hoy eso disminuyó fuertemente y el GPS recalculó hacia nuevos pilotos de tormenta”.

“¿Qué es lo que se está buscando?”, repreguntó el CEO de una de las principales multinacionales. “Tres son los ejes principales: reestructuradores, personas que entiendan que el mercado argentino dio un giro de 180 grados hacia la productividad y eficiencia, y también comerciales fuera de la caja. Con una economía ordenada o en vías de, ya no basta con seguir el Excel. Hoy es imprescindible tener velocidad, creatividad y entender que es imprescindible diferenciarse en los negocios para sobrevivir”, cerró.

Grassi es la corredora de granos que acaba de quedarse con Vicentín. La firma protagonizó una de las fusiones del año pero vendrán otras Grassi SA

Un punto adicional que deslizó por lo bajo uno de los CEO allí presentes es que de la retirada de varias de las multinacionales surge una nueva “especie” nacional en la que es más importante entender quiénes son los nuevos dueños más que la lógica corporativa del largo plazo. “Estamos para ganar plata” es la máxima más repetida por estos tiempos de las multis cuando parten y no lo lograron. No así de algunos jugadores vinculados con la política, cuyos gastos grandilocuentes no coinciden con los ingresos proyectados ni mucho menos con el retorno de la inversión. “Ahí se juega otro partido”, se ufanó un hombre de la política sin dar mayores detalles.

Patricio Rotman, Director de Finanzas & Gestión, una de las firmas líderes en fusiones y adquisiciones en el país, asegura que “los grupos argentinos ven oportunidades de compra a precios razonables (más allá de la fuerte suba de valor de los activos nacionales en los últimos meses) y especialmente en donde puedan generar sinergias relevantes”. En el último trimestre se concretaron operaciones importantes, como el avance por la compra de Loma Negra por parte del grupo Mindlin/Mariani y socios, la entrada de Adecoagro al negocio de fertilizantes y la privatización de las centrales eléctricas del Comahue. También se selló la venta de Telefé, la de OCA y la de Vicentin.

“La economía volvió a crecer a los niveles del primer trimestre. La recuperación es fuerte y vamos por la reforma laboral. Vinimos a arreglar la macro y luego cada industria competirá. El tema de nivelar la cancha es totalmente falso”, se le escuchó al ministro de Economía, quien tuvo una larga reunión con representantes de la industria y prometió repetirlas mensualmente. El análisis que hace Caputo es que en la reforma laboral hay un capítulo concreto hacia la formalización del empleo y la baja impositiva con la reducción en el impuesto a las ganancias y la baja de las cargas sociales para nuevo empleo, además del fondo de asistencia laboral.

La bodega Norton fue una de las primeras pymes en pedir su concurso de acreedores en octubre de este año pero no será la última. Uno de los principales estudios de abogados admite que hay varias empresas en la misma situación y que preparan sus convocatorias

“Le estamos dando una mano tremenda a las empresas. Ya bajamos 2,5 puntos de impuestos en algunos casos distorsivos como el impuesto país, bajamos el impuesto inflacionario y hay mucha más previsibilidad”, agregó a su interlocutor. Y continuó: “¿Sabés cuál es el tema de fondo? Pagaban salarios miserables en dólares y tenían sobreprotección. Ese modelo destruyó al país. Hoy subieron los salarios en dólares y al que labura bien le va bien. Tiene que haber competencia”, agregó en el marco de su encuentro a puertas cerradas con sus interlocutores del gabinete.

Reiteró que no piensa en una apertura indiscriminada y que, según los datos del Ministerio de Economía, un 75% de lo que se importa es para bienes de capital y bienes intermedios para la producción. Luego aparecen las terminales automotrices y el consumidor final. “La cantidad de empleadores no sube desde 2007 y el empleo no sube desde 2011. ¿De qué me estás hablando?”, retrucó enojado Caputo cuando le pusieron en duda su argumento.

“Ahora hay algo muy grande por salir. La Argentina es el país más cerrado del mundo; comercia un tercio de lo que suele hacerlo uno del tamaño del nuestro”. La frase se le escuchó a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, y es el anticipo de varias decisiones que se tomarán este verano. No se refería ni a la reforma laboral ni a la tributaria de la que ya se comunicaron los detalles. Una de las cuestiones en las que está trabajando el Gobierno es en un decreto que permita la entrada directa de productos desde países de alta vigilancia. Es decir, de aquellos cuyos organismos de control locales sean muy estrictos y que para la interpretación oficial sobrarían otros organismos posteriores.

La falta de adhesión en la marcha de la CGT fue celebrada puertas adentro de Balcarce 50. Lo vieron como una postal que los ayuda a instalar la reforma laboral y la pelea entre dos modelos Nicolás Suárez

“La idea es bajar una gran barrera arancelaria y no tener la necesidad de una certificación local”, agregó el ministro a un funcionario que lo escuchaba con especial atención. No estarán incluidos ni las armas ni los productos médicos de categoría 3 y 4, que son los que implican un mayor riesgo para la salud, clasificados así por su potencial de daño elevado o crítico. “Este será un cierre, un broche de oro importante para la desregulación y afectará a todos los productos que necesitaban doble certificación. La definición es inminente y reducirá mucho la burocracia para despegar”, cerró Sturzenegger. Su interlocutor lo escuchaba con especial atención.

El prisma con el que mira el Gobierno la realidad es muy distinto al de algunos sectores. “Los electrodomésticos están a mitad de precio que en el kirchnerismo, los autos se venden más y más baratos”, celebran. En esos sectores miran con mucha atención la producción, al igual que en el rubro textil y de bebidas, en donde la situación está cada vez más complicada. “El paso de un modelo a otro es imposible con esta carga impositiva, pero al menos llegamos a diciembre”, festejó el hombre que conduce tres marcas de moda con presencia en todos los shoppings.

Por lo bajo, un abogado especializado en concursos y quiebras que lidera el mercado local reveló lo que hoy es un secreto a voces: “Varios de mis principales clientes me dijeron: ‘Prepará el concurso para el verano. Haré lo imposible para evitarlo, pero tenelo listo por las dudas; parece ser la máxima de época?’”, concluyó. Claramente, no hablaba de grandes mineras, energéticas, ganaderos ni representantes de la economía del conocimiento. Su termómetro es de algunas pymes locales –electrodomésticos, moda, consumo– que no ven en el corto plazo una mejora en sus ventas ni en sus costos. El dato no es menor y supone un fuerte desafío en la transición: según datos de Abeceb, las pymes son casi la totalidad del entramado empresario del país y generan 47% del empleo registrado formal.