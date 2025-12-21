Wall Street apoya las modificaciones en el régimen cambiario, pero advierte sobre las reservas del Banco Central

“Los cambios son bienvenidos, pero con este nivel de reservas mucho del destino de la Argentina continúa fuera de sus manos”, dijo a LA NACION desde Nueva York el economista jefe de uno de los principales bancos de Estados Unidos, al ser consultado sobre los anuncios hechos esta semana por el Banco Central (BCRA). En particular, el analista destacó que las bandas dentro de las cuales se mueve el dólar oficial comiencen a ajustarse al ritmo de la inflación a partir de 2026, y que se haya reiterado la intención de acumular divisas, aunque sin una hoja de ruta concreta.

La visión del economista coincide con la expresada por otros bancos de Wall Street en informes enviados en los últimos días a sus clientes, tras conocerse las medidas oficiales. Entre los principales cuestionamientos aparecen tanto la rigidez del esquema de bandas cambiarias como la limitada capacidad para fortalecer las arcas de la autoridad monetaria, en un contexto en el que los riesgos de shocks internos y externos siguen latentes.

Ese diagnóstico es compartido por entidades internacionales, inversores, analistas y el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), que siguen de cerca el programa que encabezan el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco central, Santiago Bausili. Si bien los anuncios fueron bien recibidos por los jugadores del mercado, existe consenso respecto de que la Argentina continúa pasando por una etapa de transición.

“Ha habido consenso en que la política cambiaria debía ajustarse, especialmente considerando que la inflación persiste en el 2% mensual o ligeramente por encima. Si bien no se abandona por ahora la demanda de un régimen cambiario de flotación total, se añade al menos cierta flexibilidad cambiaria”, señaló Morgan Stanley en un informe al que accedió este medio.

Según la entidad, la decisión “probablemente reduzca las tensiones con el personal técnico del FMI y ayude al país a obtener una exención en la segunda revisión, ya que no se cumplirá el objetivo de acumulación de reservas para el 25 de diciembre”. Además, anticipó que las conversaciones sobre cualquier programa financiero durante enero y febrero podrían ser más fluidas de lo previsto, dado que estos cambios ya se encontrarían implementados.

Para JP Morgan, la Argentina avanza en la dirección correcta, “sentando las bases, lenta pero firmemente, para el panorama macroeconómico que visualizamos”. De todos modos, el banco estadounidense no prevé disrupciones cambiarias en el corto plazo, con el impulso de una mayor oferta de dólares proveniente de emisiones de deuda corporativa y provincial, así como de una buena cosecha. En ese contexto, su recomendación de inversión se volcó a bonos indexados por inflación, en detrimento de estrategias de cobertura cambiaria.

“Es un paso en la dirección adecuada para fortalecer la posición financiera del país, aunque insuficiente para garantizar la solidez del balance del BCRA ante episodios de volatilidad”, indicó un informe de BBVA Research publicado este viernes.

En paralelo, Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) mejoró días atrás la calificación de la deuda argentina en moneda extranjera y de largo plazo, de CCC a CCC+, tras los anuncios del Banco Central. La decisión fue justificada por la agencia en una posición política más sólida del Gobierno luego de la victoria en las elecciones intermedias, y en una reducción de los desequilibrios macroeconómicos.

Con el reajuste hecho, la nota soberana quedó alineada con las de Moody’s Ratings y Fitch Ratings. No obstante y pese al progreso, la calificación aún se mantiene siete escalones por debajo del nivel conocido como investment grade (grado de inversión), categoría que S&P otorgó esta semana a Paraguay al elevar su nota a BBB-.

La mejora en las calificaciones resulta clave para los objetivos de Caputo y Bausili. Ambos señalaron en reiteradas oportunidades que durante sus dos años de gestión la compra de reservas fue récord, pero que la acumulación neta fue prácticamente nula debido a que las divisas se destinaron al pago en efectivo de vencimientos de deuda. La tesis oficial sostiene que, una vez recuperado el acceso a los mercados para refinanciar obligaciones la autoridad monetaria podría retener los dólares que se generen en el mercado, una estrategia que difiere de la recomendada por bancos, analistas, inversores y por el FMI.

“Podríamos elevar las calificaciones crediticias durante el próximo año si observamos una mejora en la liquidez externa, una disminución de las vulnerabilidades económicas y una mayor certidumbre política”, anticipó S&P. Según la agencia, una gestión adecuada de la inflación y del tipo de cambio podría sentar las bases para una estabilidad y crecimiento sostenidos, facilitando el acceso a la financiación voluntaria tanto en los mercados externos como internos, para cubrir los vencimientos de deuda en moneda extranjera de 2026 y 2027.

El acuerdo con el FMI establecía como meta cerrar el año con una posición de reservas internacionales netas de US$3000 millones. “Según la metodología del programa, el nivel actual ronda los –US$16.500 millones, lo que implica un desvío de aproximadamente US$13.500 millones respecto del objetivo de fin de año”, describió un informe de Fundación Capital. En la última revisión del programa, realizada en julio, el FMI ya había flexibilizado en US$5000 millones la meta de acumulación de reservas del Banco Central.

El Gobierno deberá afrontar el próximo 9 de enero un pago a bonistas privados por US$4200 millones, y la intención del equipo económico es mostrar que no se recurrió a las reservas para cancelar el vencimiento. El Tesoro posee, entre compras y la reciente colocación de bonos en dólares, y descontando intervenciones cambiarias de los últimos días, unos US$2000 millones.

Entre las opciones para conseguir el remanente, mencionadas por Caputo, figura la activación de otro tramo del swap con Estados Unidos, del que ya se utilizaron US$2500 millones, además del swap con China, un acuerdo repo con bancos internacionales y la colocación de bonos bajo legislación extranjera. El riesgo país perforó los 600 puntos esta semana, aunque todavía se mantiene por encima del nivel que necesita la Argentina para volver a emitir deuda en los mercados internacionales.