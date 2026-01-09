Respaldo de las empresas argentinas por el avance del acuerdo entre la UE y el Mercosur

Las principales agrupaciones empresarias argentinas manifestaron su apoyo al avance registrado en las negociaciones para el Acuerdo de Asociación Estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). El pronunciamiento se produjo luego de que el Consejo Europeo aprobara ayer en Bruselas los términos del entendimiento, lo que habilita la firma del tratado prevista para el próximo 17 de enero en Asunción.

En un comunicado, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) calificó como un “paso muy importante” el significativo avance en la aprobación del acuerdo.

La entidad, que congrega a los dueños de las principales empresas argentinas, dijo que “la celebración de este tipo de convenios comerciales y de inversiones permitirá el acceso a nuevos mercados bajo criterios de reciprocidad”. Remarcó, en tanto, que “asegurando resultados equilibrados”, el proceso tendrá un “efecto positivo en el desarrollo económico y social”.

El respaldo del G6 y CAC

Los miembros del Grupo de los Seis -integrado por la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA)— expresaron “su satisfacción” por la decisión de la Unión Europea. Para este conjunto de cámaras, el acuerdo “constituye un avance hacia la creación de un área de libre comercio entre ambos bloques regionales”.

El G6 señaló que: “El intercambio de bienes y servicios entre los países del Mercosur y de Europa, en un marco justo y competitivo, será beneficioso para el desarrollo de las naciones involucradas y sus habitantes. La Argentina necesita aumentar sus exportaciones, lo que a su vez generará más empleo de calidad”.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) remarcó su satisfacción por el acuerdo y agregó que “la entidad en numerosas ocasiones se había pronunciado en favor de dicho acuerdo, en el convencimiento de que resulta favorable para empresas y consumidores de ambos bloques, lo que redundará en mayor desarrollo económico y social”.

El titular de la CAC, Natalio Mario Grinman, dijo que “la noticia de hoy es un paso adelante en un camino bastante accidentado; hace demasiado tiempo que esperamos por este entendimiento e incluso hoy persisten obstáculos, como la oposición que manifestó Francia. Desde la CAC reiteradamente llamamos a que la Argentina se integre al mundo, lo que a su vez exige una modernización del Mercosur; el acuerdo con la Unión Europea, si finalmente se concreta, será un progreso importante en esa dirección”.

Contexto y próximos pasos

La aprobación del Consejo Europeo se concretó ayer con el voto afirmativo de 21 de los 27 países miembros del bloque, alcanzando el umbral necesario del 55% de los estados y el 65% de la población de la UE. Alemania, España e Italia votaron a favor, mientras que Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría mantuvieron su rechazo. La decisión europea se aceleró tras la inclusión de una partida de 45.000 millones de euros para la Política Agrícola Común (PAC), destinada a compensar a los sectores agropecuarios locales.

En el Gobierno, el canciller Pablo Quirno confirmó que la firma del acuerdo tendrá lugar el 17 de enero en Paraguay, país que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur. El tratado prevé la eliminación de la mayoría de los aranceles entre ambos bloques, estableciendo cuotas para productos como carne, maíz y etanol, además de regular el acceso a servicios y compras públicas.

MÁS COMERCIO, MÁS INVERSIÓN y MÁS EMPLEO:



✅ EL CONSEJO EUROPEO AUTORIZA LA FIRMA DEL ACUERDO MERCOSUR-UE



Luego de más de 30 años de negociaciones, firmaremos el 17 de enero en Paraguay un acuerdo histórico y el más ambicioso entre ambos bloques.



✅ Todos ganamos:



➡️ La… — Pablo Quirno (@pabloquirno) January 9, 2026

Al cierre de su comunicado, la CAC exhortó a completar los pasos administrativos y legislativos aún pendientes para que la puesta en marcha efectiva del acuerdo se concrete a la mayor brevedad posible. El proceso de ratificación final requerirá el aval de los parlamentos de los países del Mercosur y del Parlamento Europeo.