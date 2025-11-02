Rige una moratoria impositiva para pagar deudas en la ciudad

A partir de hoy se encuentra disponible una nueva moratoria impositiva dispuesta por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), el ente autárquico creado en 2008 por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para centralizar y modernizar la gestión tributaria. Se trata de un régimen que busca promover la regularización de deudas y acompañar el cumplimiento fiscal de los contribuyentes mediante facilidades de pago.

Según se informó en un comunicado, durante los primeros 30 días de vigencia, quienes adhieran podrán acceder a una condonación del 100% de los intereses si abonan al contado y en un solo pago.

Como alternativa, se podrá optar por planes de pago de hasta 48 cuotas, con reducciones progresivas de intereses resarcitorios y punitorios, que van del 70% al 10%.

La medida, dispuesta por el gobierno de la ciudad y aprobada por la Legislatura porteña, estará vigente por 90 días, hasta el 31 de enero próximo.

Esta moratoria abarca a deudas de todos los impuestos vencidas hasta el 31 de agosto de 2025, tanto en instancia administrativa como judicial.

Cómo es el trámite

El trámite se realiza desde la web de la AGIP accediendo a la Nueva Cuenta Corriente Tributaria desde el Portal del Contribuyente.

En el menú desplegable, hay que seleccionar la opción “Moratoria” y convalidar, modificar o incorporar las obligaciones que se quieran regularizar.

Si se elige un plan de facilidades, hay que informar la clave bancaria uniforme (CBU) de la cuenta desde la cual se debitarán los importes todos los meses.

Por último, los contribuyentes deben adherirse al domicilio fiscal electrónico (DFE) y al sistema de boleta electrónica, si aún no lo hicieron.

Cabe aclarar que quedarán excluidas del régimen las obligaciones de los agentes de recaudación, las personas en quiebra sin continuidad de la explotación comercial, quienes hayan sido condenados por delitos tributarios o contra la administración pública y las deudas adheridas a planes vigentes al 31 de agosto de 2025 con condonación o reducción de intereses o multas.

“En sintonía con la política tributaria del gobierno de la ciudad, esta moratoria busca fortalecer la responsabilidad fiscal de los contribuyentes, ofreciendo una alternativa accesible para regularizar deudas y volver al buen cumplimiento”, concluyó el comunicado de la Ciudad.