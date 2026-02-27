RIGI: aprobaron dos nuevos proyectos mineros con una inversión total de US$1140 millones

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) avanza. A las diez iniciativas que se habían confirmado hasta el momento y que implicaban -entre todas- inversiones por más de US$25.000 millones, ahora se agregan dos más del sector minero, que suman desembolsos de US$1140 millones en total: la ampliación de la mina de oro Veladero y el proyecto Diablillos.

Así lo confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, mediante un posteo en su cuenta de la red social X. “El Comité Evaluador del RIGI aprobó dos nuevos proyectos mineros: 1. La ampliación de la mina de oro Veladero, con una inversión de US$380 millones y 2. El proyecto Diablillos, una nueva mina de oro y plata que requerirá una inversión de US$760 millones”, escribió.

Además, Caputo destacó que, en conjunto, estos proyectos generarán en San Juan, Salta y Catamarca más de 2300 puestos de trabajo directos e indirectos y exportaciones por US$750 millones por año. “Con estos, ya son 12 los proyectos aprobados, con inversiones por más de US$26.000 millones”, agregó el ministro.

Esta confirmación se produce a diez días la publicación del decreto 105/2026, mediante el cual el Gobierno estableció la extensión de la vigencia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ahora regirá hasta 2027.

Unos días antes del anuncio de la prórroga se había confirmado además que la inversión inicial de Vicuña –explotación del megaproyecto minero binacional Argentina y Chile, que llevan adelante Lundin Mining y BHP– ascenderá a US$7000 millones e implicará un desembolso durante toda su vida útil de US$18.000 millones.

Apenas conocido ese dato, Caputo mencionó en su cuenta de X la inversión en ese proyecto y destacó su importancia, poniendo de relieve la influencia del RIGI. “Lundin Mining anuncia oficialmente su inversión de 18 mil millones de dólares en los próximos 9 años. Cabe señalar que este proyecto no existiría sin el RIGI”, escribió. También detalló los principales puntos del anuncio.

El RIGI es una de las grandes apuestas del gobierno de Javier Milei para atraer inversiones. Se trata de un estímulo para las compañías extranjeras que deseen invertir en el país y cuenta con una serie de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios para desembolsos que superen el mínimo de US$200 millones.