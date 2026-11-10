Riqueza discreta: un plan simple para construir patrimonio sin estudiar finanzas

Con la línea en pesos a tasa fija del 36% que lanzó el Banco Nación en septiembre, financiar $30 millones de un auto a 72 meses implicaba una cuota de unos $1.060.000 para quien cobra allí su sueldo, es decir más de la mitad de la remuneración imponible promedio de los trabajadores registrados estables ($1.982.518 en agosto, según el índice RIPTE). Con un anticipo de $20 millones, ese crédito alcanza para retirar un Peugeot 2008, cuya versión de entrada tenía en octubre un precio de lista de unos $50 millones.

Ese auto se luce en la cochera de la oficina y en una foto de Instagram, mientras que una parte de esa cuota puede comprar en la bolsa todos los meses una pequeña porción de empresas que el ahorrista nunca va a visitar y por la que nadie lo va a felicitar. Esta diferencia es el eje de Riqueza Discreta, un muy buen canal de YouTube realizado íntegramente con IA cuyo material analicé para escribir parte de esta nota y que muestra, con ejemplos concretos, cómo construir patrimonio sin caer en la tentación de gastar para aparentar. Sus historias tienen acento europeo, de modo que hubo que traducirlas a aguinaldos, cuotas y CEDEARs. En la columna de hoy veremos juntos cómo se convierte esa idea en un plan de 10 años desde la Argentina. ¡Manos a la obra!

Dos sueldos iguales, dos caminos distintos

Imaginemos a dos compañeros de oficina que ganan unos $3 millones netos por mes (cerca del ingreso mínimo que el banco pedía para esa cuota) y reciben ambos un bono anual por 20 millones de pesos. Martín no pierde el tiempo y entrega el anticipo, saca el crédito y aparece el lunes con el Peugeot 2008 cero kilómetro, mientras que Pablo sigue con el auto de siempre, que ya está pagado y todavía funciona bien.

Esa semana todos bajan a ver el auto nuevo, y en el asado del viernes alguien le pregunta a Pablo cuándo va a cambiar “ese” auto viejo que tiene “hace como mil años”. Como resume el canal, parecer rico puede comprarse en una tarde, mientras que construir patrimonio normalmente requiere años. La cuota, además, es apenas la entrada. Según un cálculo de referencia de LA NACION de julio, mantener un Fiat Cronos 0 km radicado en la ciudad de Buenos Aires demandaba $360.148 por mes sin cochera y unos $560.000 con una cochera promedio, sin contar la financiación ni la pérdida de valor del auto. En un SUV más caro como el 2008 esa cuenta debería ser más alta, ya que la patente y el seguro se calculan sobre un valor mayor. El auto viejo de Pablo también tiene gastos, pero mucho menores (no paga patente por antigüedad, seguro bajo, etc…) aunque le falta el más pesado: la cuota. Pero ojo: Pablo sale a comer, viaja y se da sus gustos. Lo único que cambió es que dejó de convertir cada ingreso extra en una mejora visible de su estilo de vida.

Los 3 hábitos que construyen patrimonio

Si nadie construye un patrimonio de un día para el otro, la pregunta lógica es por dónde se empieza. La respuesta está en tres hábitos que hay que sostener en el tiempo, y por eso veamos a continuación cuáles son.

1) Construir una reserva. Antes de invertir conviene reunir varios meses de gastos en una reserva líquida y conservadora, repartida entre pesos y dólares según la moneda en la que se concentren los gastos del hogar. Pablo tiene buena parte del camino hecho, porque conserva los $20 millones del bono, que Martín usó como anticipo. Esa plata tiene una función concreta: que una rotura del auto o un mes sin ingresos no terminen en la tarjeta de crédito ni obliguen a vender inversiones en mal momento.2) Pagarse primero. La mayoría de las personas paga primero sus gastos e intenta ahorrar lo que sobra a fin de mes, que suele ser poco o nada. Pagarse primero da vuelta ese orden: el ahorro pasa a ser la primera cuenta que se paga cuando entra el sueldo. Para que el plan no dependa de la fuerza de voluntad, conviene automatizarlo. El día de cobro, una transferencia programada envía el monto elegido desde la cuenta sueldo a la cuenta en el agente de bolsa, y desde allí se compra una inversión indexada, es decir un instrumento que replica un índice bursátil, como un fondo común de ese tipo o el CEDEAR que veremos enseguida. Tomemos como ejemplo $315.000 por mes y $470.000 de cada aguinaldo (unos US$200 y US$300, respectivamente, al momento de escribir esta nota), montos que hay que ir actualizando para sostener su valor en dólares. Es menos de un tercio de la cuota de Martín, aunque también cerca del 16% del RIPTE de agosto, por lo que no está al alcance de todos. Quien no llegue puede empezar con menos, siempre que respete una regla: cada vez que aumenta el ingreso, una parte va al plan antes de que aparezca una cuota nueva.3) Elegir una inversión simple. Acá es donde no hace falta estudiar finanzas, más allá de entender un par de conceptos básicos. Creo conveniente que quien recién empieza evalúe el CEDEAR de SPY, un certificado que cotiza en pesos en el mercado local y representa una participación proporcional en un ETF (es decir, un fondo que cotiza en bolsa) que busca replicar al S&P 500, el índice de 500 grandes compañías de Estados Unidos. A partir de ahí, alcanza con repetir la misma compra todos los meses, suba o baje el mercado. Eso sí: esta estrategia concentra el ahorro en un solo mercado, que puede atravesar períodos largos de caídas, y los dividendos del fondo llegan con una retención del 30% en Estados Unidos. Además, presupone que Pablo no va a necesitar esa plata durante al menos 10 años y que puede tolerar bajas importantes sin verse obligado a vender. Si el objetivo está más cerca, la proporción en acciones debería ser menor.

Qué patrimonio se puede construir en 10 años

Con ese esquema, Pablo pone de su bolsillo US$30.000 en 10 años. Tomemos como referencia el rendimiento promedio del S&P 500 en la última década, de 15,30% anual en dólares. Si la inversión repitiera esa cifra, con todas las ganancias reinvertidas para que generen nuevas ganancias, llegaría a unos US$65.600, antes de costos e impuestos. Al tipo de cambio actual son unos $103 millones, el doble del precio de lista de aquel 2008, aunque los dólares de dentro de una década van a comprar menos que los de hoy.

Esa cifra es un ejemplo y de ninguna manera una promesa: los rendimientos pasados no garantizan ganancias futuras, aunque pueden ser un buen punto de referencia. Tampoco se trata de vivir de rentas. Si el dividendo se mantuviera cerca del 1% anual, con la retención del 30% esos US$65.600 generarían unos US$38 netos por mes. El beneficio principal es otro: un capital propio que da margen de maniobra. Si un día la empresa anuncia recortes, Martín tiene que cuidar el sueldo porque las cuotas vencen igual. Pablo también se preocupa, pero cuenta con su reserva y con tiempo para buscar un trabajo mejor sin aceptar lo primero que aparezca.

Conclusión

El consumo tiene una ventaja difícil de igualar: se ve. Un auto nuevo genera satisfacción inmediata, comentarios en el asado y la sensación de estar progresando, aunque al poco tiempo se convierte en el auto de todos los días, mientras la cuota sigue llegando durante años.

La inversión que propusimos en esta nota es invisible y bastante aburrida, porque nadie felicita a una persona por una transferencia automática ni muestra en Instagram cómo crece su cartera. Su satisfacción tarda más en llegar y es de las que no hace falta presumir: la tranquilidad de abrir la cuenta y saber que hay un respaldo. Con ese respaldo, una rotura o un despido se enfrentan de otra manera, y también se puede evaluar con calma un trabajo mejor que al principio paga menos, o una decisión personal que antes las cuotas no permitían. Esa tranquilidad, además, crece con los años. Si se repitiera el 15,30% anual, algo que nadie puede garantizar, con 15 años de constancia Pablo llegaría a unos US$155.400 habiendo aportado US$45.000, y con 20 años a unos US$338.200 habiendo aportado US$60.000, gracias a la magia del interés compuesto. Por eso creo conveniente que, cada vez que llega un aguinaldo o aparece una promoción en cuotas, cada uno se pregunte si está comprando algo que disfruta o algo que sirve para mostrar. Al cabo de 10 años, Pablo podría comprarse aquel auto sin desordenar sus cuentas. Quizás lo haga, o quizás descubra que ya no tiene tantas ganas. La seguimos la semana que viene con más material de finanzas personales e inversiones.