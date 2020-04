Roberto Cachanosky, sobre el Impuesto Patria: "Es una bomba de humo"

El economista Roberto Cachanosky en La Cornisa por LN+. Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de abril de 2020 • 23:37

El economista Roberto Cachanosky habló con Luis Majul en La Cornisa por LN+, y se refirió al proyecto de ley que buscaría, mediante el nombre "Impuesto Patria", gravar a las grandes fortunas para sumar recursos y así fortalecer el sistema sanitario en medio de la crisis de la pandemia por el coronavirus en la Argentina. "Puede ser que lo saquen, pero desde el punto de vista económico es una bomba de humo", sentenció el economista.

"¿Por qué tiene que haber gente del sector privado que pierda su ingreso, y que todos los casi 3.700.000 empleados públicos que hay en el total de país no pueden perder un solo centavo de su ingreso? Es inadmisible", le dijo Cachanosky en La Cornisa. "El total de la masa salarial, sumando todos los sueldos de los empleados públicos nacionales, provinciales y municipales, da casi 52 millones de dólares al año. ¿Vos me decís que ahí no se puede hacer un esfuerzo de 4 o 5 puntos para bajar el gasto, en vez de estar inventando este Impuesto Patria o no sé qué historieta?", agregó.

El economista aludió finalmente a las personas que, como consecuencia de la pandemia, no pueden afrontar la crisis económica. "Me parece una falta hacia ese tachero que todos los días se levanta, tiene que alquilar el auto, cargar combustible y que, una vez que cubrió esos costos, empieza a llevarse plata para su casa". Y agregó: "Hoy esa persona no se lleva nada porque no hay gente en la calle".