El vicepresidente de IDEA explicó por qué los referentes del mundo de los negocios decidieron posicionarse frente a temas como el acuerdo Mercosur-UE y el paro de trabajadores aeronáuticos

Sofía Terrile 9 de julio de 2019

Un sector de los empresarios parece haber cobrado especial vigor en las últimas semanas. Los referentes que se pasean entre el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), Endeavor, el Grupo Argentina Mejor (GAM) y el grupo de WhatsApp "Nuestra voz", que reúne a 260 figuras del mundo de los negocios, emitieron mensajes que celebraron acciones como el acuerdo Mercosur-UE y condenaron otras como el paro de trabajadores aeronáuticos del viernes pasado o los dichos de Sergio Palazzo, titular de La Bancaria, contra Mercado Libre .

En este punto, IDEA empezó a asomar como una de las entidades referentes entre las que alzaron la voz en los últimos meses. Recientemente, durante el paro de trabajadores aeronáuticos, la asociación subió el perfil con un mensaje en Twitter. "Rechazo total a medidas abusivas del Sindicato de Pilotos y Cabina que toman a la sociedad como rehén, conspiran contra la creación de empleo argentino y en nada suman a la defensa de los derechos de los trabajadores. #Ideavozactiva", escribieron en la cuenta oficial del instituto.

Roberto Murchison (gerente general del grupo naviero y portuario que lleva su apellido) es vicepresidente de la entidad y dialogó con LA NACION sobre la decisión de emitir mensajes de rechazo y de celebración, según sea el caso. El empresario también es parte del grupo de WhatsApp "Nuestra voz" y contó cómo se gestan los mensajes comunes en cada caso.

-¿Cuál es la visión empresaria de los conflictos gremiales que se vienen dando en las últimas semanas?

-IDEA decidió tomar una voz activa respecto de los temas de coyuntura cuando vemos que tienen que ver con la mirada estratégica que nosotros tenemos sobre el país. Es una visión que tiene tres ejes: desarrollo económico sustentable, calidad institucional e integración social. Cuando vemos que pasan cosas que aportan a esto, lo vamos a celebrar, y a las que atentan contra esto, las vamos a condenar.

-¿Por qué decidieron tener una voz más activa en este momento?

-Siempre hemos tenido una voz bastante activa, pero dentro del seno del empresariado. Desde principios de año tomamos la decisión de tener una voz más activa hacia la ciudadanía en respuesta a un sentimiento que teníamos de que la ciudadanía quiere que haya una voz del empresariado que sea muy clara y no evada los temas. IDEA nuclea a más de 500 empresas que representan más del 50% del PBI del país, así que sentimos que tenemos una posición para hablar.

-¿Tiene que ver con el año electoral?

-No necesariamente. Tiene que ver con la estrategia de país a largo plazo, y además IDEA viene teniendo este posicionamiento estratégico en línea con todos los coloquios.

-Entonces, ¿qué sucesos los hicieron repensar su manera de comunicar?

-Sentimos un reclamo de la ciudadanía de que no hay una voz del empresariado. Hace un par de semanas nos hemos manifestado en contra de la carga impositiva por cómo atenta contra la generación de trabajo. También hablamos en contra de paros sorpresivos, como el de la semana pasada [por el de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas y la Asociación Argentina de Aeronavegantes]. Se está utilizando una herramienta legal que es el paro, pero de forma ilegal y no en defensa de los trabajadores: se la está utilizando para hacer política.

-¿Y cuáles fueron esas preocupaciones en las últimas semanas?

-En el último tiempo, nos preocupó la carga impositiva y también situaciones como las del viernes pasado [por el paro de trabajadores aeronáuticos]. En muchos otros sectores la relación empresa-gremio ha sido correcta y ha habido negociaciones paritarias razonables. También podemos ver cosas que sí nos gustan, como el acuerdo Mercosur-UE, porque creemos en una Argentina que mira al mundo y que no relega su posición en el comercio internacional.

-¿Cómo está la relación entre IDEA y los sindicatos?

-Es muy variada. No puedo hablar por todos los sectores porque no lo hemos discutido así en IDEA. Hay sindicalistas que muestran una visión clara hacia el cambio. Pero cuando uno ve reacciones como la de la semana pasada, empieza a pensar que hay otros que no parecen tener esa visión.

-¿Qué piensan en IDEA de la polémica entre Sergio Palazzo y Marcos Galperin?

-No hemos charlado del tema en IDEA. Los mensajes que circularon salieron de algunos empresarios de "Nuestra Voz". Formalmente no hay ninguna relación entre ambas. IDEA es una asociación de empresas, las empresas tienen sus representantes, CEO o dueños, que pueden estar en ese grupo de WhatsApp.

-Y coinciden en reclamos y celebraciones....

-Es que esta visión que tiene IDEA no es muy distinta de la del empresariado en general. Hay personas en común entre IDEA y "Nuestra Voz". De todos modos, quiero relativizarlo: es un grupo de WhatsApp que elabora mensajes. El que está de acuerdo, lo postea, y el que no, no. Todo surgió porque vimos que teníamos la misma opinión sobre varios temas y nunca hablábamos. Entonces decidimos hablar y, de paso, tener un mensaje en común.

-¿Cómo se gesta ese mensaje en Nuestra Voz?

-Es un mensaje consensuado que deja libertad a cada miembro para modificarlo. Cuando hay algún tema sobre el que un grupo suficientemente grande quiere opinar, ese grupo se pone a trabajar con un mensaje. No hace falta que haya consenso de todos, pero para cada tema hay un grupo que decide trabajar sobre ese tema.

-¿Cuáles son las propuestas del empresariado en cuanto a reformas de fondo?

-Se está trabajando en una serie de propuestas en este momento. El título del coloquio en octubre es "A los hechos", y allí vamos a estar llevando propuestas concretas en lo que respecta a temas laborales e impositivos. No me gustaría adelantarme a ese momento. De todos modos, puedo decir que las propuestas tienen que ver con los temas de los que se está hablando en la Argentina: qué hay que hacer en lo laboral y en lo impositivo para atraer inversiones genuinas, cómo nos insertamos en el mundo, la educación, la inclusión social y cómo podemos resolver el tema de la pobreza en la Argentina a través del trabajo, entre otros.