IDEA apoyó el proyecto aprobado por la Corte Suprema para mejorar el proceso que cubre las vacantes de los jueces

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) expresó su apoyo al proyecto aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para mejorar el actual proceso de selección de aspirantes que participan en los concursos para cubrir vacantes de jueces.

“El proyecto es un gran avance, ya que incluye normas que tienden a brindar transparencia y disminuir la discrecionalidad. La propuesta fue realizada al Consejo de la Magistratura de la Nación, organismo que, por ley, tiene la función de confeccionar los reglamentos para los procesos de selección de los candidatos a cubrir las vacantes”, afirmaron desde la cámara empresaria.

Entre otras medidas, el reglamento propuesto por la Corte incluye los siguientes puntos, de los cuales IDEA destacó:

Reducir, de manera razonable y previsible, la incidencia de las entrevistas personales realizadas por los miembros del Consejo a los postulantes.

Implementar “concursos anticipados” para evitar que los procesos de selección se inicien una vez producida la vacante.

Establecer que quienes participan en la elaboración de preguntas o consignas de examen no intervengan en su corrección.

Garantizar el anonimato de los postulantes mediante sistemas de codificación alfanumérica y herramientas informáticas auditables.

Agregó que la iniciativa de la Corte -cabeza del Poder Judicial- es una medida muy reclamada por la sociedad frente a la gran cantidad de vacantes existentes en los juzgados y la “opacidad de los concursos públicos”.

“Desde hace varios años, IDEA insiste en la necesidad de contar con mayor transparencia en el proceso de selección de jueces para evitar arbitrariedades. Esta medida constituye una sana y oportuna reacción de la Corte para mejorar el marco institucional de la Argentina, condición necesaria para promover la inversión y el desarrollo sostenible del país”, finalizó la entidad.