IDEA repudió la protesta de los gremios aeronáuticos que afectó a 5000 pasajeros

El viernes hubo demoras y cancelaciones

7 de julio de 2019 • 18:15

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) criticó duramente las medidas de los sindicatos de pilotos y aeronavegantes que afectaron el viernes pasado a 5000 pasajeros que vieron sus vuelos cancelados o demorados en el inicio del fin de semana largo.

"Rechazo total a medidas abusivas del Sindicato de Pilotos y Cabina que toman a la sociedad como rehén, conspiran contra la creación de empleo argentino y en nada suman a la defensa de los derechos de los trabajadores. #Ideavozactiva", twittearon desde la cuenta oficial del instituto.

Esta crítica se suma a las que realizaron el presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que dijeron que las protestas tuvieron un tinte "político".

"Siempre estamos abiertos, pero esto no es una cuestión de diálogo, es una cuestión de política. No es una cuestión sectorial sino que son sindicatos kirchneristas tratando de generar situaciones de caos para afectar al Gobierno y a la gente. [Pablo Biró, de APLA] El secretario del gremio que tomó esta medida intempestiva no anunciada lo dijo con todas las letras: su objetivo es enfrentar y voltear a este Gobierno", afirmó el funcionario en diálogo con LA NACION.

El viernes, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) mantuvo asambleas desde las 5 hasta las 8, pero a partir de esa hora iniciaron asambleas los empleados agrupados en la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), que reúne a los tripulantes de cabina, hasta las 10.

Los más de 50 vuelos afectados fueron de las empresas Aerolíneas Argentinas, Latam y Andes.

Desde Aerolíneas Argentinas informaron que más de 30 vuelos fueron cancelados por "falta de tripulación", mientras que otros estaban demorados, y que más de 5000 pasajeros fueron afectados por la medida.