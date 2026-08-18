Roberto Urquía: “No hay que descuidar lo que pasa en la micro”

CÓRDOBA.- “No es fácil. Yo no tengo la fórmula mágica, pero creo que lo fundamental es que la macro y el equilibrio de la macro son importantes, pero no hay que descuidar lo que uno observa en la micro”. La frase es de Roberto Urquía, dueño con su familia de Aceitera General Deheza (AGD), empresa agroindustrial integrada verticalmente y una de las mayores exportadoras de la Argentina.

Urquía fue intendente de General Deheza, la localidad donde está una de las plantas, fue legislador provincial y senador nacional por Córdoba por el peronismo cordobés. Mantuvo una estrecha relación política con José Manuel de la Sota y después continuó el vínculo con Juan Schiaretti.

En diálogo con Radio Vos, de General Deheza -donde el empresario vive-, subrayó aspectos positivos de la administración del presidente Javier Milei. Incluyó el equilibrio fiscal y la reducción de la inflación, a la que calificó como “razonable para lo que es la Argentina”, más allá de que todavía sea alta en comparación con otros países.

En materia política, Urquía pasó de ser elogiado como un “empresario modelo” por Cristina Kirchner cuando era presidenta -a punto tal que lo impulsó como titular de la estratégica Comisión de Presupuesto del Senado- a ser catalogado como un “chanta, enemigo de los Kirchner” por el piquetero Luis D’Elía cuando se opuso fuertemente a la suba de retenciones en 2008.

Ahora, entre los sectores más afectados, enroló al comercio y a otra serie de actividades “que todos percibimos y vemos, particularmente en estas comunidades chicas. Hay gente que ha trabajado 30 o 40 años en un comercio y está preocupada, con deuda y no vendiendo. Ya no vende directamente, sea chino o sea nacional. Esperemos que esto mejore”.

El empresario añadió sobre los trabajadores: “No tengo dudas de que los sueldos no llegan a fin de mes. Y la paradoja es que a las empresas que tienen que pagar les cuesta mucho. Es una paradoja. Si la empresa ganara muchísimo y la gente cobrara y no le alcanzara, sería una cosa. Pero no es así. A la gente le cuesta muchísimo no llegar a fin de mes, sino al 15″.

“La macro hoy por hoy no llega a algunos sectores de la micro. Esa es una realidad, no hace falta que lo diga yo, lo escuchamos en todos lados -agregó-. Llegan muchas cosas desde el exterior con subsidios de los países donde se producen. Tengamos cuidado con eso, nos están enviando mano de obra de un país extranjero y quitándole trabajo a nuestra gente”.

En esa línea, sostuvo: “Hay cosas por hacer, nadie es perfecto”, y volvió a resaltar los logros de baja de la inflación y el equilibrio fiscal, “pero además de esos hay otras cosas para hacer para que la gente esté mejor”.

Urquía se mostró preocupado por las tasas que cobran las fintech, que pueden alcanzar niveles de hasta el 1.300% anual, “hiperusurarias”. “Eso no hay que permitirlo. Ahí tiene que estar la intervención del Gobierno. El Gobierno está para eso: para los abusos”.

Consultado sobre si tiene diálogo con el gobierno nacional, afirmó que no. “A la gente del interior nos cuesta mucho llegar al diálogo; con algunos ministros sí...Con (Luis) Caputo sí, con el Jefe de Gabinete (NR: Diego Santilli) también, pero nos cuesta mucho a los del interior profundo llegar a los estamentos del Gobierno central”.

En 2019, el empresario fue el principal financista de la política argentina. AGD donó $30 millones a la fórmula encabezada por Alberto Fernández y otros $19 millones al expresidente Mauricio Macri, según consta en los informes electorales entregados a la Justicia.

En el contacto con la radio de Deheza, señaló que desea que “aparezca un movimiento que, a mi entender, sea positivo para todo el pueblo argentino. No sé decir si es A, B o C, pero estoy deseoso de que el interior tenga protagonismo. La Argentina es mucho más que un conglomerado importante de gente que vive entre la General Paz y otras avenidas”.

En el cierre apuntó: “Me parece que se le da mucha importancia al capital extranjero, al que viene de afuera. Ahí hay alfombra roja. Los que estamos produciendo en la Argentina no tenemos un embajador que nos defienda”.

Urquía enfatizó que su empresa está “abierta” para que la “visiten todos los políticos que tengan intenciones de traer cosas positivas para el país y la gente”.