Rodolfo Santangelo: "El dólar paralelo es un buchón"

El economista Rodolfo Santangelo participó de una entrevista en Mesa chica, el programa conducido por José Del Rio, en LN+, para compartir su análisis económico en medio de la feroz crisis provocada por el aislamiento obligatoria y la pandemia.

El gasto del Estado, que volvió a multiplicarse en mayo, se situó otra vez muy por encima de los ingresos y dejó nuevamente los resultados fiscales en rojo. Los ingresos tuvieron un alza en ese mes de 2,4% interanual, mientras que los gastos subieron 96,8% en ese período.

Mientras tanto, la brecha cambiaria se agudiza y, al respecto, el economista consideró que el dólar oficial a $70 tiene un valor relativo y no significa un problema, pero el dólar paralelo funciona "como un buchón". "El libre es como un vigilante botón que nos anticipa que hay problemas con la economía", metaforizó Santangelo.

En las últimas horas, se conoció que el Gobierno extenderá la cuarentena el jueves por 15 días, pero de manera más estricta en el área metropolitana (AMBA). Según opinó el economista hay una relación directa entre la medida y el colapso de la actividad económica. "Más allá de que el interior esté más activo, para la macreoconomía argentina el área metropolitana es demasiado importante como para que la ignoremos", dijo.

Para Santangelo hay que prestarle fundamental atención a la política económica postpandemia, dado que el país sufre desbalances económicos que no le permitirían recuperarse rápidamente. "Mi preocupación está puesta en el postpandemia porque ahí creo que hay un diagnóstico divergente. Probablemente, la mayoría de las economías del mundo, los países desarrollados, pero las emergentes también, tengan una recuperación rápida y en 2021 hayan vuelto a una situación relativamente parecida a como estaban antes. Mientras que la Argentina está muy lejos de ese escenario", opinó.

Y explicó: "Cuando pase la pandemia nos vamos a enfrentar con los dilemas macroeconómicos, con las consecuencias económicas de todo lo que esto costó, nos vamos a encontrar con el déficit fiscal, la emisión monetaria, con la brecha cambiaria. Estarán todos estos problemas si no aparece antes un plan económico que empiece a normalizar o a evacuar todos estos desbalances".

No obstante, Santangelo resaltó que las consecuencias económicas "eran inevitables". "De esto no se salva nadie; estamos haciendo lo que se puede y no hay alternativa", concluyó.