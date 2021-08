Rossi propuso que el Estado pague un aguinaldo a los monotributistas

ROSARIO.– El precandidato a senador por el PJ en Santa Fe Agustín Rossi presentó un proyecto en medio de la campaña en Santa Fe para que la escala más baja de los trabajadores monotributistas cobren aguinaldo, algo que, según el exministro de Defensa, tendría un impacto fiscal de unos 63.000 millones anuales para el Estado.

“Generar nuevos derechos para los trabajadores apunta a incentivar y generar un mayor consumo, por lo cual el Estado recuperaría a través del IVA y otros tributos, entre un 30% y un 35% de ese monto de inversión”, señaló Rossi, en diálogo con LA NACION.

“Aún no conversamos con el gobierno ni con otros dirigentes del peronismo, porque antes queríamos presentar en el inicio de la campaña este proyecto que para nosotros es central, porque apunta incentivar el consumo en una población de monotributistas que es de unos 2.000.0000 de personas”, afirmó el exministro de Defensa y un referente clave en la historia del cristinismo más duro.

La presentación del proyecto se produjo en medio de una campaña tensa en Santa Fe, donde el exministro de Defensa se enfrenta a Marcelo Lewandowsky, que tiene el apoyo de la vicepresidenta Cristina Fernández y del gobernador de Santa Fe Omar Perotti.

En este escenario, Rossi salió con los tapones de punta al acusar a Perotti de buscar desarmar el Frente de Todos. Aunque nunca lo admitió públicamente el exministro de Defensa quedó afectado por la manera en la que se produjo su salida del gobierno de Alberto Fernández. El ex funcionario incluso se enteró de esa decisión del Presidente por televisión.

En medio del inicio de la campaña electoral con fuertes cruces, Rossi sorprendió el domingo pasado al presentar en una sesión de Facebook Live el proyecto de aguinaldo para monotributistas.

“La esencia del proyecto es considerar al trabajador monotributista como trabajador. Porque es un trabajador que depende de otro, pero no tiene una relación de dependencia formal”, expresó Rossi.

Pago virtual

La propuesta que presentó el precandidato a Senador alcanza a los monotributistas comprendidos en las categorías A, B, y C (incluyendo Social y Promovido) que no aportan a otro régimen. Se trata de aquellos contribuyentes que facturan hasta $ 370.000 al año (categoría A), hasta $ 550.000 (categoría B) y $ 770.000 (categoría C).

Rossi dijo que una de las alternativas que se evalúan es la de realizar el pago a alguna clase de billetera virtual o tarjeta prepaga para formalizar así los pagos que se hagan con esos fondos.

“Lo que se busca es direccionar que ese gasto vaya a consumo básico. “De esa manera, el Estado recuperaría entre un 30 y un 35% de lo desembolsado a través de la recaudación del IVA e Ingresos Brutos”, apuntó el exlegislador.

El costo fiscal de este proyecto, que evaluaron los asesores económicos del exministro de Defensa, sería de unos $63.000 millones de pesos por año. “El impacto del IFE fue de 93.000 millones por mes, y el aguinaldo para monotributistas sería de dos tercios de ese valor pero anual”, calculó Rossi.

“Es un esfuerzo fiscal que tiene que afrontar el tesoro. Cada seis meses, el monotributista tendrá que presentar las facturas correspondientes por esos seis meses y se solicitará el promedio correspondiente al medio aguinaldo para que sea en dos cuotas”, explicó.

Según el proyecto, el pago del aguinaldo para las tres clases de monotributistas se realizaría en una a dos cuotas anuales. Para calificar, los contribuyentes deberían tener sus cuotas al día. Por otro lado, sólo podrían aspirar a cobrarlo aquellos que no tengan empleados a cargo y no aporten a otro régimen. “La facturación de la categoría más baja es de 370.000 pesos al año, con lo cual son unos 30.000 pesos mensuales. El aguinaldo dividido en dos cuotas sería de 15.000 pesos. No es algo imposible, sino todo lo contrario para el Estado”, advirtió.