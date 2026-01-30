Ryanair podría ser la aerolínea más exitosa del mundo

“Franco” y “polémico” son algunas de las descripciones más benévolas que se han hecho de Michael O’Leary a lo largo de los años. Últimamente, el jefe de Ryanair se ha alejado un poco del foco de atención. Pero, como ha descubierto recientemente Elon Musk, sigue dispuesto a pelear. Después de que el hombre más rico del mundo lo llamara “idiota” por no instalar su Wi-Fi satelital Starlink en los aviones de la aerolínea de bajo costo, O’Leary le devolvió el insulto, lanzó una venta “gran idiota” y agradeció a Musk, quien amenazó con comprar Ryanair en represalia, por “una semana excepcional de publicidad gratuita”. Musk, que no es ciudadano de la UE, no puede comprar la aerolínea irlandesa. Pero si pudiera, sería una excelente inversión.

En los últimos 30 años, O’Leary ha convertido a Ryanair de una pequeña aerolínea apenas rentable en una de las más exitosas del mundo. Es, con diferencia, la mayor de Europa, con una flota de más de 640 aviones y una quinta parte de la capacidad del continente. En sus últimos resultados trimestrales, publicados el 26 de enero, la compañía afirmó que espera haber transportado 208 millones de pasajeros en el ejercicio fiscal que finaliza en abril, aproximadamente el doble que EasyJet y el triple que Wizz Air, sus principales competidores de bajo coste. Su margen neto es de alrededor del 15%, frente a la media mundial de solo el 4%.

Después de que el hombre más rico del mundo lo llamara “idiota” por no instalar su Wi-Fi satelital Starlink en los aviones de la aerolínea de bajo costo, O’Leary le devolvió el insulto, lanzó una venta “gran idiota”.

Desde principios de 2023, sus acciones han subido un 130%, superando con creces al sector a nivel mundial. Al igual que Musk, que no inventó el coche eléctrico, pero revolucionó la forma de fabricarlo, O’Leary tomó prestado el modelo de bajo costo de la estadounidense Southwest Airlines, pero lo perfeccionó para mantener las tarifas lo más bajas posible.

Ryanair no solo trata a los pasajeros como carga que se carga por sí sola. Utiliza aeropuertos más baratos y menos populares, opera un solo tipo de avión (Boeing 737) para mantener bajos los costos de mantenimiento y formación de pilotos, y mantiene esos aviones llenos y volando durante el mayor tiempo posible. Es este “enfoque láser en los costos” lo que constituye la base de su éxito, señala Keith McMullan, de Aviation Strategy, una consultora.

A diferencia de Musk, que se distrae de la fabricación de automóviles con los robotaxis y los robots humanoides, O’Leary se ha ceñido estrictamente a esta fórmula. La aviación europea tiene una “merecida” reputación de “destruir valor”, señala Bernstein, un corredor de bolsa. Pero Ryanair se distingue del resto. Musk intentó menospreciar a O’Leary tildándolo de “contable”. Sin embargo, el pasado de contable del irlandés ha ayudado a Ryanair a prosperar en un sector con más que su parte justa de “soñadores”, afirma Andrew Charlton, de Aviation Advocacy, otra consultora.

De hecho, Ryanair es profundamente conservadora. Vende un solo producto: un asiento en un avión.

Por su parte, O’Leary ha declarado que “no es un aerosexual” seducido por el supuesto glamour del sector, y ha añadido que ni siquiera le gustan los aviones. De hecho, Ryanair es profundamente conservadora. Vende un solo producto: un asiento en un avión. Aunque ahora opera en algunas zonas de Oriente Medio y el norte de África, la mitad de sus asientos siguen saliendo de tres países: Gran Bretaña, Italia y España. Los pasajeros no solo no disponen de wifi, sino que tampoco pueden cargar sus teléfonos ni reclinar los asientos. Y, sin embargo, sigue siendo ágil, a pesar de su tamaño. Los aviones se reasignan rápidamente a las rutas más rentables, lo que fomenta la competencia entre los aeropuertos a los que presta servicio o que desean atraerla. La capacidad de varios aeropuertos regionales de España se reducirá drásticamente este año debido a un desacuerdo sobre el aumento de las tasas.

La aerolínea tampoco tarda en aprovechar el debilitamiento de la competencia. El colapso en 2021 de Alitalia, la aerolínea nacional italiana, ha permitido a Ryanair hacerse con una cuota del 40% del mercado nacional. También se ha movido con inteligencia en Suecia y Dinamarca para aprovechar la debilidad pospandémica de SAS, su rival escandinava. “Si un competidor está sangrando, clava el cuchillo”, es la filosofía de Ryanair, según Alex Irving, de Bernstein.

Su tamaño le da a Ryanair influencia sobre los proveedores. Un balance saludable —tiene alrededor de 1000 millones de euros (US$1200 millones) en efectivo y espera estar libre de deudas en mayo— le ha ayudado a capear el temporal. El hecho de haber conservado a la mayoría de sus pilotos y personal durante la pandemia, mientras que otros despidieron a gente, le permitió aprovechar rápidamente el repunte de los viajes aéreos. Su solidez financiera le ha ayudado a comprar aviones a bajo precio, incluso en momentos en los que Boeing estaba desesperada por conseguir pedidos.

El notable ascenso de Ryanair no da señales de detenerse. Archivo

En la actualidad, O’Leary se muestra menos inclinado a buscar publicidad, por ejemplo, vistiéndose de duende o afirmando que quiere introducir billetes de pie y cobrar por usar el baño del avión. Pero su actitud conflictiva ha beneficiado a los accionistas de Ryanair. Ha mantenido guerras verbales con sus pilotos por los salarios y las condiciones laborales, ha librado batallas judiciales con agencias de viajes online para mantener la venta de billetes en la propia página web de Ryanair y ha lanzado diatribas periódicas contra los políticos europeos, a los que recientemente ha acusado de presentar propuestas “locas e ilegales” para que el equipaje de mano sea gratuito.

El notable ascenso de Ryanair no da señales de detenerse. Un pedido gigante de hasta 300 versiones más grandes y eficientes en cuanto a consumo de combustible del Boeing 737 max, que debería empezar a llegar en 2027, reducirá aún más los costos e impulsará a la aerolínea hacia su objetivo de transportar 300 millones de pasajeros al año para 2034. O’Leary declaró recientemente que podría seguir siendo el jefe hasta mediados de la década de 2030. Mientras tanto, es poco probable que Musk, o cualquier otra persona, le desbanque.