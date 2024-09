¿Sabías esto de Ethereum? Diez curiosidades sobre la cripto que lidera la nueva era digital

Escuchar

Ethereum, al igual que Bitcoin, es una de esas criptomonedas que genera tantas expectativas como preguntas. Conocida por su capacidad de desarrollar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas, no solo es una moneda digital, sino toda una plataforma con un ecosistema vibrante detrás. Al igual que su “hermano mayor”, Ethereum, ha captado la atención de inversores, tecnólogos y especuladores de todo el mundo, y su impacto ha sido profundo en apenas unos pocos años. De la misma manera que lo hicimos con Bitcoin semanas atrás, hoy te invito a explorar juntos diez curiosidades sobre Ethereum, esas pequeñas historias y detalles que muchas veces pasan desapercibidos, pero que pueden ayudarnos a entender mejor este gigante cripto que está redefiniendo no solo las finanzas, sino también la forma en que interactuamos con la tecnología. ¡Comencemos!

1. Ethereum no fue el primero, pero sí el más ambicioso

Ethereum no fue el primero, pero definitivamente el más ambicioso. Mientras que Bitcoin se diseñó con el objetivo de ser un sistema de pagos descentralizado y un resguardo de valor, Ethereum fue mucho más allá. Vitalik Buterin, su creador, planteó una plataforma que no solo serviría como criptomoneda, sino que permitiría desarrollar aplicaciones descentralizadas gracias a los contratos inteligentes. Estos contratos son programas que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones, eliminando intermediarios y garantizando transacciones seguras y eficientes. La ambición de Ethereum se refleja en los ecosistemas que ha impulsado: desde las finanzas descentralizadas (DeFi), que replican los servicios financieros tradicionales sin bancos, hasta los tokens no fungibles (NFTs), que han revolucionado el mundo del arte digital y la propiedad intelectual. Este enfoque inspiró a muchas otras plataformas como Cardano y Solana, que buscaron replicar el éxito de Ethereum, pero ninguna ha logrado aún la misma magnitud e impacto en el desarrollo de la blockchain.

2. Ether, la cripto de Ethereum, es gas para el sistema

Ether (ETH), la criptomoneda de Ethereum, actúa como el “combustible” que permite que la red funcione. Para ejecutar contratos inteligentes o realizar transacciones, los usuarios deben pagar en ETH lo que se conoce como “gas”. Este año, gracias a la inclusión de soluciones Layer 2, que son redes adicionales construidas sobre Ethereum para procesar transacciones de forma más rápida y barata, los costos de estas operaciones han bajado más del 80%. Antes, una operación podía costar más de 10 dólares, desincentivando a los pequeños usuarios, pero hoy los costos de las transacciones están entre 5 y 30 centavos en promedio. Sin embargo, Ethereum sigue siendo más costosa en términos de gas en comparación con competidoras como Solana o Avalanche.

3. Vitalik Buterin: El genio detrás del proyecto con solo 19 años

Vitalik Buterin, un prodigio de la programación, comenzó a trabajar en Ethereum a los 19 años, y para cuando la red se lanzó en 2015, tenía apenas 21. Inspirado por las limitaciones de Bitcoin y con la visión de una red que pudiera hacer mucho más que transferir valor, Vitalik ha sido una figura central en el desarrollo de Ethereum y es considerado uno de los visionarios más jóvenes del ecosistema cripto.

4. Contratos inteligentes: una nueva era en automatización legal

Una de las innovaciones más revolucionarias de Ethereum son los “contratos inteligentes”, que se ejecutan de manera automática y determinística cuando se cumplen las condiciones pactadas. Un ejemplo claro sería en el ámbito de los seguros: imaginá que contratás un seguro de viaje y si tu vuelo se cancela, el contrato inteligente se activa automáticamente al recibir la información del sistema de aerolíneas y te reembolsa el dinero sin necesidad de hacer ningún reclamo. Todo sucede sin intermediarios y de forma automática. Este tipo de tecnología puede transformar sectores como el legal, eliminando intermediarios y asegurando que los acuerdos se cumplan sin margen para interpretaciones o errores.

5.De PoW a PoS: El giro “verde” de Ethereum que cambia las reglas del juego

Ethereum dio un salto decisivo al abandonar la Prueba de Trabajo (PoW) para adoptar la Prueba de Participación (PoS) en lo que se conoció como “The Merge”. Este cambio, realizado en 2022, tenía como objetivo reducir el enorme consumo energético asociado a PoW, donde los mineros competían resolviendo problemas matemáticos complejos. En PoS, los validadores bloquean una cantidad de Ether como garantía, y eligen de manera aleatoria quién valida las transacciones, disminuyendo la necesidad de recursos. Los resultados fueron claros: una reducción del 99% en el consumo energético, mejorando la sostenibilidad de la red y allanando el camino hacia futuras mejoras en escalabilidad. Sin embargo, este sistema también generó debates sobre la posible centralización del poder entre quienes poseen grandes cantidades de Ether, algo que PoW evitaba al depender de poder computacional. A pesar de estos desafíos, el cambio hacia PoS marcó un avance clave en la evolución de Ethereum, haciendo la red más eficiente sin sacrificar su seguridad.

6. DeFi en Ethereum: El gigante de las finanzas descentralizadas

Ethereum es el líder indiscutido en el mercado de Finanzas Descentralizadas (DeFi), Total de Activos Invertidos (TVL) de aproximadamente 46 mil millones de dólares, según datos actuales. Pero, ¿qué es DeFi? En términos simples, las Finanzas Descentralizadas utilizan contratos inteligentes para ofrecer servicios financieros sin necesidad de intermediarios tradicionales, como bancos o agentes de bolsa. El TVL representa el valor total de los activos bloqueados en los protocolos DeFi de una blockchain. En Ethereum, este número refleja la cantidad de dinero que los usuarios confían en aplicaciones como Uniswap, Aave y MakerDAO, entre otras. A pesar del crecimiento de otras blockchains como Binance Smart Chain y Arbitrum, Ethereum sigue dominando el espacio de DeFi debido a su red estable y ampliamente adoptada. La razón detrás de su liderazgo radica en su robusta infraestructura, su amplia comunidad de desarrolladores y su primera ventaja en la creación de estos servicios. Además, la red de Ethereum ha sido el primer lugar donde se han lanzado muchos protocolos innovadores, consolidando su posición como el ecosistema DeFi más confiable y completo. Esto hace que, a pesar de la competencia, Ethereum continúe siendo la blockchain con mayor TVL en el ámbito DeFi.

7. NFTs: Del auge explosivo al enfriamiento en el mercado

En 2020 y 2021, los NFTs (Tokens No Fungibles) vivieron un boom espectacular. Pero, ¿qué son los NFTs? En términos simples, los NFTs son activos digitales únicos que se almacenan en una blockchain, lo que garantiza que no se pueden copiar ni replicar. Esta tecnología permitió a Ethereum crear y comercializar obras de arte digitales, coleccionables y otros activos únicos. Ejemplos famosos incluyen los CryptoPunks y los Bored Apes, que alcanzaron precios de millones de dólares. Sin embargo, después de este auge inicial, el mercado de NFTs ha visto una caída significativa en precios e interés. Las ventas y el valor de los NFTs han disminuido, como muestran los últimos datos. Este declive podría deberse a una sobre especulación y un exceso de oferta en el mercado durante el auge. Además, la competencia creciente de plataformas como Solana, que ofrece transacciones más rápidas y económicas para NFTs, ha afectado la supremacía de Ethereum en este sector. A pesar de esta caída, el mercado de NFTs aún tiene potencial para una nueva reactivación. La innovación y nuevas aplicaciones podrían revivir el interés en estos activos digitales únicos.

8. La red más usada por desarrolladores

Ethereum es la blockchain favorita para desarrollar aplicaciones descentralizadas (dApps). Actualmente, cuenta con miles de desarrolladores activos que crean desde juegos hasta plataformas financieras descentralizadas (DeFi). Es la infraestructura principal del mundo cripto, y su flexibilidad ha permitido la creación de proyectos innovadores que van más allá de las criptomonedas.

9. El suministro de Ether: Flexibilidad y potencial deflacionario

A diferencia de Bitcoin, cuyo suministro está limitado a 21 millones de monedas, Ether no tiene un límite fijo. Sin embargo, la flexibilidad del suministro de Ether se está volviendo más controlada. Con la transición a Ethereum 2.0, las recompensas para quienes validan las transacciones se han reducido considerablemente, limitando así la cantidad de ETH nuevo que se emite anualmente. Esto puede hacer que Ether sea un activo deflacionario en ciertas circunstancias. Por ejemplo, si la demanda de ETH aumenta mientras la tasa de emisión disminuye, el suministro relativamente limitado puede llevar a un aumento en su valor. En contraste, en los últimos años, la base monetaria de ETH ha crecido en promedio a un ritmo de aproximadamente el 0.5% anual, aunque este ritmo ha sido variable. Por lo tanto, mientras que Ethereum 2.0 puede ayudar a controlar la inflación de ETH, la oferta ajustada en combinación con una alta demanda podría hacer que Ether se vuelva deflacionario, lo que potencialmente incrementaría su valor a largo plazo.

10. ETFs Spot de Ethereum: El Primer Paso hacia la Adopción Masiva en EE.UU.

Recientemente, Ethereum hizo un gran avance con el lanzamiento de ETFs spot en el mercado estadounidense. Estos ETFs permiten a los inversores institucionales comprar y mantener Ether de manera directa y sencilla, sin necesidad de gestionar directamente la criptomoneda. Aunque en el corto plazo la adopción de estos ETFs por parte de Wall Street no ha impulsado significativamente el valor de ETH, esta novedad podría tener un impacto positivo a largo plazo. ¿Por qué? Porque la disponibilidad de ETFs spot facilita la inversión en Ethereum para fondos de inversión y grandes instituciones que, de otro modo, podrían haber sido reticentes a entrar en el mercado de criptomonedas. Este acceso más sencillo puede aumentar la demanda y, eventualmente, contribuir al crecimiento del valor de ETH.

Conclusión

Ethereum, con su plataforma innovadora para ejecutar contratos inteligentes, se destaca más allá de ser una simple criptomoneda. A pesar de ser una tecnología emergente con riesgos inherentes y volatilidad, su potencial para transformar industrias es significativo. Es prudente limitar la inversión en estos activos a un máximo del 5% del patrimonio invertible debido a su riesgo. Su posición como líder en esta área sugiere que, a largo plazo, podría capitalizar su papel de vanguardia y generar oportunidades valiosas. ¡La seguimos la semana que viene con más material de finanzas personales e inversiones!

