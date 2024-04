Activos del mundo real: la revolución financiera ya comenzó

Escuchar

A pesar de no ser algo nuevo en el mundo de la blockchain, la narrativa de la Tokenización de Activos del Mundo Real (RWA, por sus siglas en inglés) ha ganado una notable tracción en los últimos meses. El sector de tokenización de RWA ha pasado del puesto 22 al 8 entre los sectores DeFi en un corto período de tiempo, con un valor total bloqueado de 2.404 billones de dólares al momento de escribir esto. Sumado a ello, dos investigaciones de Binance y Boston Consulting Group estiman que el mercado de RWA valdrá 16 trillones de dólares para el año 2030. Otro hecho que ha despertado un gran interés en este ámbito fue el anuncio de uno de los mayores fondos de inversión del mundo, BlackRock, de incursionar en este mercado al lanzar un fondo tokenizado de Bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Pero, ¿qué es realmente el RWA, y por qué está cobrando fuerza entre los jugadores financieros tradicionales? ¿En dónde reside su alto potencial y como puede un inversor beneficiarse de este nuevo y pujante mercado? Abordaremos estos temas a continuación

¿Qué es la tokenización de activos?

En su esencia, la tokenización es la representación digital del valor de un activo. La tokenización de activos del mundo real se refiere al proceso de convertir activos físicos o intangibles (desde bienes raíces y obras de arte hasta bonos del tesoro de EEUU o derechos de autor) en un token digital en una cadena de bloques. Estos tokens pueden funcionar como certificados digitales de propiedad en estos casos, representando casi cualquier objeto de valor, incluyendo activos físicos, digitales, fungibles y no fungibles. Los dueños pueden conservar la custodia de sus activos porque están almacenados en una cadena de bloques, lo cuál le da transparencia, seguridad y escalabilidad. Utilicemos una analogía para clarificar. Imaginá tu libro favorito. Este libro es único, con historias y personajes que no se encuentran en ningún otro lado. Ahora, supongamos que querés compartir este libro con 100 amigos, pero en lugar de regalar el libro completo, les das a cada uno una página. Cada página representa una parte de la historia completa y juntas, todas las páginas forman el libro entero. En el mundo de la cadena de bloques, tu libro es el activo del mundo real y las páginas que has repartido son los tokens digitales. Al igual que cada página tiene valor como parte de la historia más grande, cada token digital tiene una fracción del valor total del activo. En el mundo real, estos libros podrían ser cualquier cosa que tenga valor. Este proceso de tokenización ofrece múltiples beneficios, incluyendo democratizar la propiedad, aumentar la liquidez y ampliar el acceso a oportunidades de inversión. Cuando se tokeniza un activo, se está creando un puente entre el mundo tangible y el digital. Este puente facilita una participación más amplia e inclusiva o propiedad fraccionada, permitiendo que incluso el inversor más pequeño posea una página de los libros más preciados del mundo.

Ejemplo práctico y real de la RWA: el caso Ondo

Ondo Finance está realizando un cambio importante al respaldar los activos de su token OUSG con el fondo tokenizado BUIDL de BlackRock, en lugar de un ETF de bonos del Tesoro a corto plazo menos deseable. La plataforma de activos del mundo real tokenizados (RWA) Ondo Finance está trasladando $95 millones de activos al nuevo fondo tokenizado BUIDL de BlackRock para permitir liquidaciones instantáneas para su propio token respaldado por el Tesoro de EE. UU. Hasta ahora, el token OUSG de Ondo estaba respaldado por el ETF de bonos del Tesoro a corto plazo iShares de BlackRock, que operaba solo durante las horas de mercado tradicionales, en contraste con la naturaleza de operación continua de las criptomonedas. Esta asignación permite a Ondo acelerar significativamente el tiempo de suscripción y redención para liquidaciones instantáneas en cualquier día, en lugar del período de T+2 días. Cómo funciona: Suscripciones: Depositás fondos en USD: transferencia bancaria, o mediante la stablecoin USDC. Cada suscripción se asigna a una cohorte que determina la fecha de cierre y el comienzo de los intereses. Recibís un Certificado de Token que representa tus Tokens después del período restringido. Después del período restringido, tus tokens serán transferidos por la blockchain que elijas. Redenciones: Solicitas una redención a través de la web si tienes Tokens, o por correo si tienes un Certificado de Token. La redención se cumple dentro de dos días hábiles. Mercados Secundarios o Transferencias: Los Tokens son transferibles después del período restringido, permitiendo operaciones como ventas o uso en DeFi.

La movida de Ondo y BlackRock tiene varias ventajas significativas en comparación con la operatoria de ETFs tradicionales, especialmente en términos de democratización y acceso a la inversión en bonos del Tesoro de EE. UU. Estas ventajas incluyen: Democratización de la Inversión: La utilización de tokens como el BUIDL de BlackRock permite a inversores de todos los niveles acceder a inversiones en bonos del Tesoro de EE. UU. sin necesidad de poseer una cuenta en una sociedad de bolsa americana o cumplir con montos mínimos altos. Esto democratiza el acceso a activos financieros que antes estaban reservados para inversionistas institucionales o de alto patrimonio. Flexibilidad y Liquidez: Ofrece mayor flexibilidad y liquidez en comparación con los ETFs tradicionales. Esto se debe a que los tokens pueden ser transferidos y negociados en mercados secundarios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que brinda a los inversores la capacidad de realizar transacciones de manera más rápida y eficiente. Reducción de Tiempos de Liquidación: Permite reducir significativamente los tiempos de liquidación en comparación con los ETFs tradicionales. En el caso de Ondo y BlackRock, la movida hacia el fondo BUIDL permite liquidaciones instantáneas, eliminando la necesidad de esperar días para completar una transacción. Acceso Global: Brindan acceso global a inversiones en bonos del Tesoro de EE. UU. Esto significa que inversores de todo el mundo pueden participar en estas inversiones sin importar su ubicación geográfica o la necesidad de cumplir con requisitos específicos de residencia.

Conclusión

La tokenización de activos, impulsada por la tecnología blockchain, me genera una emoción similar a la que experimenté cuando escribí por primera vez en este medio sobre el bitcoin en abril de 2013. Esta innovación está destinada a revolucionar las finanzas tradicionales, ofreciendo beneficios y ventajas que poseen un valor comparativo excepcional en el actual panorama financiero. La aceptación y el apoyo favorable del Banco Central de EE. UU. (FED) hacia esta nueva movida demuestran su imparable avance y su potencial para convertirse en tema principal en los años futuros. Desde esta columna, estaremos atentos a las oportunidades que surjan para los inversores que deseen ser early adopters de esta tecnología financiera. La tokenización de activos abre un nuevo horizonte de posibilidades, y estaremos aquí para seguir de cerca su evolución y las mejores oportunidades que ofrece para aquellos que deseen explorar y beneficiarse de esta nueva era en las finanzas.

