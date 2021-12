Salud: las empresas dan marcha atrás con la decisión de aplicar un copago de 9%

Durante el transcurso de la mañana se reunieron en el Ministerio de Salud los representantes de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), que agrupa a clínicas, sanatorios y hospitales privados, entre otras instituciones, para buscar una solución a la problemática del sector, que derivó en la necesidad de aplicar un copago de 9% a partir del mes próximo. En este sentido, tras el encuentro, la FAPS decidió dar marcha atrás con el cobro adicional sobre las prestaciones de salud.

La entidad explicó en un comunicado que la cartera que conduce Carla Vizzotti y la Superintendencia de Salud les garantizaron que las empresas de medicina prepaga y obras sociales de dirección -entre las que se encuentran Cemic, Galeno, Medife, Swiss Medical, Medicus, Omint y OSDE- deberán trasladarles los mayores ingresos que obtendrán desde el próximo mes por el incremento de 9% sus cuotas, que ya había sido autorizado en julio pasado.

Sucede que, en las últimas semanas, las prepagas y obras sociales les habían enviado tres cartas a la FAPS anunciándole que, debido a que se encuentran “drástica y peligrosamente desfinanciadas” era “imposible” pagar el 9% de incremento de enero próximo, según un documento al que accedió LA NACION.

Ante esta situación, la FAPS comunicó el domingo pasado que aplicaría un copago de 9% para que los sanatorios, hospitales, clínicas y centros de diagnóstico pudieran hacer frente a la paritaria ya acordada en el año de 45%.

Sin embargo, en la tarde de ayer, la Superintendencia intervino y comunicó que aplicaría sanciones a las empresas de medicina prepaga y obras sociales si no trasladaban el incremento del 9%. Esta tarde se reunirán las compañías financiadoras para determinar una acción a seguir, pero no se descarta que recurran a la Justicia. En los últimos dos años, los incrementos autorizados por la Superintendencia de Salud fueron de 52%, mientras que la inflación acumulada fue del 100%.

“Las numerosas resoluciones y decretos de todo tipo de autoridades administrativas que regulan la medicina en la Argentina han generado una gigantesca maraña normativa y un desfasaje económico tan grande entre los ingresos y los egresos de nuestras entidades, que dificulta enormemente nuestra actividad, que hoy a causa de ello, se encuentra drástica y peligrosamente desfinanciada”, dice la carta que le enviaron a FAPS la Asociación de Entidades de Medicina Privada (Ademp) y la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales (Cimara).

En la reunión del Ministerio de Salud, las empresas de medicina prepaga y obras sociales no fueron convocadas. En el Gobierno dicen que no fueron invitadas porque “quienes sacaron un comunicado fueron los prestadores” y porque “las empresas de medicina prepaga no los informaron formalmente de nada”. Sin embargo, las financiadoras dicen que ayer hubo contactos para ser incluidas, pero que, finalmente, “por orden de Presidencia”, quedaron afuera. Cerca de Vizzotti desmintieron esta afirmación y dijeron que igualmente siempre están en contacto con las empresas de medicina prepaga y obras sociales.

“Las autoridades nacionales ratificaron a los representantes de la FAPS la plena vigencia del incremento vigente del 9% a partir del 1º de enero de 2022 y garantizaron al sector que arbitrarán las medidas para que se cumpla con el traslado del 9% correspondiente a enero por parte de las empresas de medicina prepaga y obras sociales de dirección”, señaló la FAPS en un comunicado.

“Los representantes de la FAPS informaron una vez más a las autoridades nacionales la crítica situación económica de las empresas del sector prestador y la necesidad de implementar medidas de fondo que permitan sortear esta situación y construir las bases para un sistema sostenible”, agregó.