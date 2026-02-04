Salvo hipotecarios: en enero volvieron a frenarse los créditos en pesos por las tasas altas y el efecto vacaciones

El crédito volvió a enfriarse en el primer mes del año. Las vacaciones de verano hicieron que parte de los procesos se frenaran, mientras que las altas tasas de interés hicieron que tanto empresas como familias esperaran antes de endeudarse con el banco, lo que provocó que casi todas las líneas de préstamo cayeran en términos reales.

El saldo de los préstamos en pesos al sector privado totalizó $92,5 billones en enero, una suba en términos nominales del 0,7% mensual y 60,5% interanual. Sin embargo, al agregar el efecto de la inflación en el mismo período, se trató de una baja real del 1,8% frente a diciembre, mientras que en un año acumuló una suba real del 21,8%, de acuerdo con un reciente informe de First Capital Group.

“El primer mes del año nos presenta un panorama sumamente cauteloso para las operaciones en pesos. Solamente la línea de hipotecarios entrega un crecimiento real, el resto de las líneas presentan retrocesos reales y algunas hasta retrocesos nominales. La compleja coyuntura del crédito exige mucho análisis de los prestamistas y tomadores, además de que este no es el mejor mes debido a las vacaciones de los equipos profesionales", explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

Una de las líneas más golpeadas fue la operatoria a través de tarjetas de crédito. Con un saldo de $23,3 billones en el total acumulado del mes pasado, significó una disminución nominal del 1,4% mensual y del 3,8% en términos reales. De todos modos, al ver el comportamiento que tuvo en los últimos 12 meses, registró un crecimiento del 40,9% nominal y 6,9% real. “El alto nivel de las tasas de interés también desalienta la aparición de nuevos tomadores de crédito”, aseguró Barbero.

Los créditos prendarios acumularon un saldo de $5,7 billones, una baja nominal del 0,6% mensual. Freepik

Otro ejemplo notorio fue el de los créditos prendarios, que acumularon un saldo de $5,7 billones, una baja nominal del 0,6% mensual. En cuanto a las variaciones reales, tuvo una caída del 3% frente a diciembre, aunque un incremento anual del 26,7%. En este caso, aunque enero fue un mes activo en cuanto a patentamientos, desde el sector de créditos explican que “no están dadas las condiciones” para que se emitan más prendas al mercado. Esto explica por qué van tres meses consecutivos de caídas en términos reales.

Otra línea que cerró con una caída real fueron los préstamos comerciales, que acumularon un saldo de $30,2 billones, una baja real del 2,1% mensual. En un año, crecieron 10,2% frente a la inflación, cifra que Barbero calificó como “francamente decepcionante teniendo en cuenta que venimos de valores de cartera muy modestos”. Según explicó, esto demuestra que las empresas realizan “grandes esfuerzos” para bajar los stocks de mercadería y cuentas por cobrar antes de recurrir a nuevos endeudamientos.

Los préstamos personales, sin embargo, sumaron un saldo de $19,5 billones y presentaron un crecimiento real de apenas del 0,1% mensual y 30,3% anual. “Esta línea se mantiene estancada desde agosto del año pasado, en forma coincidente con la gran suba de tasas que se experimentó en ese momento y el empeoramiento de los indicadores de cobranza. Después de cinco meses, aún no se percibe una mejora en la situación de los deudores y tampoco ha regresado la confianza en los tomadores que impulse un crecimiento de las colocaciones", agregó Barbero. Actualmente, la tasa de interés es del 69,97%, casi el triple de la inflación proyectada para este año.

Una de las líneas imbatibles a la tendencia del mercado son los créditos hipotecarios, que todavía buscan recuperarse después de haber prácticamente desaparecido entre 2019 y 2024. En enero acumularon un saldo de apenas $6,8 billones (una tercera parte que los créditos personales), lo que marcó una variación real del 2,1% mensual y del 152,1% interanual.

Los créditos hipotecarios son los únicos que crecen en términos reales Daniel Basualdo

“El mercado inicia el año con un sistema financiero con mejor liquidez y un ratio crédito/PBI (13,6%) que permite proyectar un crecimiento de largo plazo. Sin embargo, para que la expansión real de 2025 sea sostenible en 2026, será indispensable que haya una mejora de los ratios de irregularidad crediticia y una recuperación genuina del poder adquisitivo que valide el mayor stock de deuda acumulado por las familias”, señaló un reporte de Bastien Consultores.

Crédito en dólares

Si el mercado de créditos en pesos se enfrió, la deuda en dólares creció durante enero. Los préstamos en moneda dura subieron 7% mensual y el saldo llegó a US$19.775 millones. Esta cifra fue un 55,2% más que el año anterior. El 71,8% del total de la deuda estuvo destinada a la línea de préstamos comerciales, los cuales aumentaron un 6,7% mensual y un 46,1% anual.

“Se observa que la demanda de créditos se ha volcado claramente hacia las operaciones en moneda extranjera, en alguna medida debido a que están vinculadas a operaciones comerciales ligadas al comercio exterior y también a la especulación de la estabilidad del tipo de cambio y niveles de interés más bajos", agregó Barbero.

El saldo financiado en dólares con la tarjeta de crédito representó US$875 millones, un aumento del 19,9% frente a diciembre y del 1,3% en comparación con enero de 2025. En este caso, impactó el efecto vacaciones de verano y la demanda de turistas argentinos que viajan al exterior.