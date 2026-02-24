Santiago Bulat anticipó qué pasará con el dólar y brindó un consejo para hacer rendir los ahorros: “Es bueno a corto plazo”

“La presión dolarizadora de 2025 hoy ya no está”. A partir de esa premisa, el economista Santiago Bulat analizó la actualidad económica de la Argentina en comunicación con LN+. Además, el especialista compartió precisiones sobre la situación laboral, salarial y el tipo de cambio.

Santiago Bulat en LN+

“Hoy el dólar depende del juego de la oferta y la demanda”, precisó Bulat. “Por eso es difícil de saber si va a seguir cayendo. En ese sentido, la demanda de dólares viene cayendo, pero la oferta, a través de los minerales y el agro, viene en aumento”, remató.

Según Bulat, “este es el mejor momento para abrir totalmente el cepo. Es decir, para que la Argentina termine de soltar algunas restricciones".

Caputo, el ministro de Economía, integra la mesa política libertaria Presidencia

En su análisis del comportamiento de las divisas, el economista resaltó: “El Gobierno no quiere volatilidad, tampoco espera un nivel determinado del tipo de cambio, pero está en contra de la fluctuación”.

Dónde poner los pesos del “puchito”

Consultado sobre cómo diversificar nuestros ahorros, Bulat recomendó: “La tasa de interés está atractiva para poner a trabajar esos pesos que nos sobran en un plazo fijo bancario. En el corto plazo, eso es la mejor”.

“Por otro lado, quienes puedan jugar posiciones en dólares, también porque creo que no se va a mantener mucho tiempo en este nivel”, agregó.

Salarios y crecimiento económico

Otras de las variables donde el experto hizo hincapié fueron los sueldos y la recomposición de la actividad económica.

“La economía va a crecer pero con cautela: no tan cerca del 5% proyectado por el Gobierno, sino más del orden del 2,5%. El mercado es optimista, y dicen que cercano al 3%”, analizó Bulat.

Según el economista, “este crecimiento es lento y heterogéneo, porque está comprobado que algunos sectores están mejores que otros”.

El especialista analizó el actual panorama económico

Respecto a lo laboral, Bulat enumeró: “Me parece que ya estamos viendo un cimbronazo en el empleo: está cayendo, no recuperándose. Aún así, todavía no identificamos una crisis de desempleo”.

“Al igual que los salarios, el empleo va a ir repuntando de a poco”, sostuvo el economista y, sobre los primeros, cerró: “Los sueldos se van a recuperar muy de a poco, porque el el Gobierno tampoco impulsa una economía de consumo”.