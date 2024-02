escuchar

CÓRDOBA.- Una charla del economista Santiago Bulat frente a inversores terminó con preguntas enfocadas en cuánto se sostiene el tipo de cambio oficial actual. El dominante fue la duda de hasta dónde resiste el ‘crawling peg’ del 2% mensual planteado por el ministro de Economía, Luis Caputo. El economista de la consultora Invecq estimó que el dólar oficial actual acumula un atraso del 20% respecto de la devaluación y que hoy debería estar en torno a $1100.

¿Alcanza este crawling peg?, ¿habrá aumento del dólar oficial?, ¿qué pasará con la brecha? y cuándo podría haber otra devaluación fueron los puntos consultados durante la reunión de Bulat con los inversores, organizada por S&C Inversiones.

“Es la gran pregunta, la que se hacen todos”, dijo el economista en referencia a la sostenibilidad del crawling peg. Advirtió que la fuente de la “incertidumbre” es que “no hay coordinación”, que hay dudas sobre el aspecto fiscal. Insistió en que en los planes de estabilización “exitosos”, el equilibrio fiscal debe “sustentable”, extenderse varios años.

“Caputo tiene en la cabeza la convertibilidad, probablemente con variaciones, pero tiene en la cabeza un tipo de cambio fijo -añadió-. Si lo fiscal no está bien armado y hago una devaluación es un salto al vacío. Una devaluación, si no funciona lo fiscal, hoy es más inflacionaria”.

Caputo, por el momento, mantiene el crawling peg del 2%. Dudas de los inversores. JULIÁN ÁLVAREZ - TÉLAM - JULIÁN ÁLVAREZ - TÉLAM

Su estimación es que el gobierno “irá con una devaluación cortita y un blend exportador más fuerte, 70/30, para que la brecha no se vaya”. En varias oportunidades, sostuvo que la “gran pregunta” es si se logra estabilizar la inflación. Como algunos de sus colegas, hizo referencia al Rodrigazo cuando “quisieron estabilizar pero se terminó espiralizando”. Bulat se mostró “confiado” en que se tomarán las medidas necesarias para bajar la inflación.

En ese contexto, indicó que en diciembre empezó el “invierno en materia de actividad económica”, con una desaceleración “fuerte” en varios segmentos y en la recaudación. En un escenario “exitoso optimista” proyecta que el PBI terminará sin variación interanual; las importaciones caerán 3%; el consumo privado 2%; el público, 5%; las exportaciones subirán 16% y la inversión bajará 6%.

Para un escenario “exitoso retocado” (la referencia es a los cambios sobre la marcha), el PBI caería 2%, 9% las importaciones, y 12% las inversiones. El consumo privado descendería 5% y el público, 6%. Si, en cambio, hubiera una espiralización de la inflación, la retracción del producto alcanzaría 4%, las importaciones se reducirían 12%; el consumo 8% y las inversiones el 15%.

Ratificó que los ingresos de los trabajadores -ya golpeados- “caerán más todavía” en la etapa de estabilización. Graficó con que un empleado que en diciembre ganaba $525.000 debería estar ahora en $727.000. “Si se estabiliza se recuperará rápido”, añadió, aunque “se volvería al 2022, lejos del 2017″.

Para Bulat la deuda en dólares no es un problema en el corto plazo para el gobierno; este año le quedan afrontar vencimientos por US$4400 millones: “No es un problema si se cierra un acuerdo con el FMI; si no se cierra hay inconvenientes porque no hay financiamiento internacional. El Fondo ya dijo que acompañará, con una serie de compromisos por parte del gobierno”.

Las reservas netas actuales del Banco Central las estimó en US$4400 millones negativas, con lo que es “difícil liberar el cepo” , aunque sostuvo que “se evolucionará de manera rápida” aunque aclaró que el contexto externo es “determinante”. El economista entiende que, a fines de junio, Economía debería anunciar “cómo eliminarán todo; el impuesto PAIS -que recauda muy bien, el equivalente a 1% del PBI- no debería estar más en 2025″.

Respecto de los mercados, repasó que tuvieron una reacción inicial “muy positiva” pero “empieza a bajar el optimismo. Las dudas persisten en torno a la gobernabilidad y a la tensión social”.